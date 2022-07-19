В Запорожской области прошел обмен телами погибших военных

В европейских странах фиксируются температурные рекорды, горит более сотни тысяч гектаров лесов и зеленых насаждений. От жары и пожаров погибают люди и животные, десятки тысяч жителей в разных странах вынуждены покинуть свои дома. Ученые связывают аномальные волны тепла с глобальным потеплением климата.

«Изменение климата убивает: оно убивает людей, нашу экосистему, наше биоразнообразие. Оно уничтожает то, что дорого нам как обществу, – наши дома, наш бизнес, наш скот», – сказал премьер-министр Испании Педро Санчес во время поездки в один из наиболее пострадавших регионов страны.

В Испании более десяти дней температура поднималась выше 40°C. В стране вспыхнуло более тридцати лесных пожаров общей площадью почти 30 тысяч гектаров. Из-за огня тысячам людей пришлось эвакуироваться. В Испании и соседней Португалии от жары и пожаров погибли более семисот человек.

В Португалии, где на прошлой неделе температура достигла 47°C, пожары уничтожили не менее 12 тысяч гектаров растительности. Благодаря похолоданию в понедельник удалось потушить несколько пожаров на севере страны.

Во Франции температурные рекорды были побиты в десятке городов, а порывистый горячий ветер до сих пор осложняет тушение пожаров на юго-западе страны. В стране сгорело уже более 32 тысяч гектаров растительности, причем более трети из них – за последнюю неделю. Во французском департаменте Жиронда более 1700 пожарных пытаются взять под контроль огонь, который уже приблизился к пляжам и ценным виноградникам. Только в Жиронде за последние дни свои дома и места отдыха покинули около 32 тысяч местных жителей и туристов.

В Великобритании во вторник ожидается до 41°C. Из-за жары плавятся взлетно-посадочные полосы, а «рельсы могут деформироваться», предупреждают железнодорожные операторы. В Ирландии побит рекорд 1887 года: температура в Дублине поднялась до 33°C. Также аномальная жара прогнозируется в Бельгии и Нидерландах.

Климатологи считают, что волны тепла становятся более интенсивными, частыми и продолжительными из-за изменения климата, а в сочетании с засухами – затрудняют борьбу с лесными пожарами. Ученые предупреждают, что из-за потепления климата погода будет становиться более экстремальной, а лесные пожары – более частыми и разрушительными.