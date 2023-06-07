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В затопленной Новой Каховке пропали без вести не менее семи человек
Не менее семи человек пропали без вести в Новой Каховке после прорыва плотины Каховской ГЭС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на назначенного Россией главу города Владимира Леонтьева. Эвакуировали, по его словам, 900 местных жителей. Он также утверждает, что уровень воды в городе снизился на «полметра от пикового значения». Позже Леонтьев уточнил, что вода в Новой Каховке будет спадать не менее недели.
В то же время полностью под воду ушло село Корсунка, сёла Днепряны, Крынки и Казачьи Лагери затоплены по крыши, уточнил Леонтьев.
На контролируемой Россией части Херсонской области Украины введён режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, в результате прорыва плотины Каховской ГЭС на левом берегу Днепра затопило около трёх тысяч домов в 15 населённых пунктах, эвакуировано почти полторы тысячи человек.
Назначенные Россией власти утверждают, что помогают «всем, кто в этом нуждается». Однако, по словам волонтёров, МЧС не справляется, и люди, спасаясь от воды, остаются на чердаках и крышах домов.
В городе Олешки, который практически полностью ушёл под воду в ночь на 7 июня, прямо сейчас ждут эвакуации не менее ста человек, многие из которых остаются на крышах собственных домов, пишет «Вёрстка» со ссылкой на местных жителей, которые продолжают ждать эвакуации и оставляют в местных чатах просьбы о помощи.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии затопленной Херсонской области.
Украинские власти сообщают, что в зоне затопления на подконтрольном Киеву правом берегу Днепра, оказалось более 80 населённых пунктов. За последние часы эвакуированы свыше 1400 человек. Жертв среди гражданского населения и военнослужащих нет.
По словам главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, были затоплены 1852 дома. Интенсивность подтопления региона уменьшается, но, по его словам, вода ещё будет прибывать.
«По нашим прогнозам, уровень воды увеличится ещё в районе метра в течение следующих 20 часов», — сказал он.
Минздрав Украины предупреждает, что в результате подтопления после прорыва плотины опасные для здоровья химические вещества, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, туалетов и свалок могут оказаться в колодцах и открытых водоёмах.
О разрушении плотины Каховской ГЭС стало известно утром, 6 июня. Из-за неконтролируемого сброса воды из водохранилища начало затапливать населенные пункты по берегам Днепра. По одной версии плотину, которую контролируют российские власти, взорвали, по другой — причиной аварии стали предыдущие повреждения. Украинские власти уверены, что плотину взорвали российские войска. Россия это отрицает, обвиняя Украину в обстреле плотины.
Источники телеканала CNN утверждают, что вызванное разрушением плотины Каховской ГЭС наводнение, может заставить Украину поменять некоторые планы наступления. Так, по словам двух западных чиновников, из-за случившегося украинским войскам будет сложнее переправиться через Днепр и атаковать российские позиции.
Другие новости дня
СГБ Грузии: оккупационные силы незаконно задержали гражданина Грузии
В СГБ Грузии заявили об очередном незаконном задержании гражданина Грузии у разделительной линии – близ села Ахмаджи в Ахалгорском муниципалитете.
По сообщению ведомства, об инциденте незамедлительно были проинформированы международные партнеры и сопредседатели Женевских дискуссий. Активирована «горячая линия» Миссии наблюдателей ЕС в Грузии.
«Задействованы все существующие механизмы для освобождения незаконно задержанного лица в кратчайшие сроки. Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации, лежит на оккупирующей силе», – говорится в заявлении СГБ.
По информации грузинской службы Радио Свобода, задержан не местный житель – он прибыл к разделительной линии из Тбилиси.
Летевший в США самолёт Air India экстренно сел в Магадане
Самолёт авиакомпании Air India, летевший из Дели в Сан-Франциско, приземлился в Магадане из-за проблем с двигателем.
На борту самолёта находились 216 пассажиров и 16 членов экипажа. Сейчас самолёт проходит проверку, пассажиров разместили в местном общежитии. По словам одного из них, покидать здание им запрещено и они не могут пользоваться своими банковскими картами для покупки еды, так как они заблокированы в России из-за санкций.
В Госдепартаменте США предположили, что этим рейсом летели и американские граждане. Ожидается, что Air India отправит в Россию запасной самолёт и пассажиры продолжат полёт в Сан-Франциско в четверг, 8 июня.
Инцидент произошёл на следующей день после конференции глобальных авиаперевозчиков, на которой упомянули вероятность приземления борта с американскими гражданами в России и оценивали это как «потенциальный кризис».
Авиакомпании США, Европы и Японии прекратили летать над Россией после её полномасштабного вторжения в Украину. Это привело к перекройке маршрутов, увеличению количества рейсов из-за пересадок пассажиров и убыткам. При этом авиаперевозчики Индии, Китая и нескольких стран Персидского залива продолжают летать над Россией, получая преимущество перед западными компаниями.
К единому мнению об использовании неба над Россией участники конференции не пришли.
«Ъ»: банки Армении и Казахстана блокируют оплату за поставки электроники в РФ
Банки Армении, Казахстана и Гонконга начали блокировать оплату от российских компаний за процессоры, микросхемы и другую электронику, поставляемую по параллельному импорту, пишет «Коммерсант».
С блокировками оплаты по коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности российские компании, как сообщил изданию источник в отрасли, стали сталкиваться в последние две недели.
Другой источник «Коммерсанта», близкий к правительству РФ, отметил, что блокировка оплаты происходит и по поставкам телекоммуникационного оборудования последнего поколения, а также систем хранения данных и серверов.
По мнению источника издания, блокировки оплаты могут быть связаны с опасением банков Армении, Казахстана и Гонконга подпасть под вторичные санкции США за сотрудничество с российскими гражданами и компаниями, подпавшими под западные санкции.
Собеседники «Коммерсанта» допустили, что российские компании могут обойти проверки банков, используя для закупки электронных компонентов «альтернативные» коды товарной номенклатуры, а также «иные способы оплаты», или приобретая технику целиком. В то же время источник издания в банковской сфере указал, что иностранные банки проверяют платежи из РФ «вручную»
В комментарии изданию гендиректор логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло заявил, что ужесточение контроля со стороны банков может привести к нехватке такой продукции на российском рынке.
«Напрямую у страны-производителя закупать компоненты, запчасти, компьютеры и так далее невозможно, а через третьи страны – все сложнее и сложнее, поэтому через полгода-год мы можем столкнуться с дефицитом санкционной продукции», – отметил он.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину западные страны ввели санкции против оборонных предприятий РФ, запретив поставки иностранных комплектующих для российской военной техники. Однако российские производители вооружения находят способы обходить санкции, налаживая поставки необходимых компонентов через третьи страны, в основном государства Центральной Азии.
К примеру, в мае 2023 года журналисты «Важных историй», OCCRP и Der Spiegel выяснили, что российская оборонная промышленность и Минобороны РФ продолжают, несмотря на санкции, получать микроэлектронику и китайские беспилотники через казахстанские компании.
«Грузинская мечта» планирует преодолеть президентское вето на закон «О Нацбанке»
Правящая партия Грузии обвинила президента страны в саботаже и создании препятствий для деятельности Нацбанка.
«Грузинская мечта» грозит в ответ «соответствующими мерами». Депутаты планируют преодолеть президентское вето на поправки в закон «О Нацбанке».
«Мы обязаны принимать меры, когда действия президента Грузии угрожают нормальному функционированию государственных институтов… Парламент Грузии завершит процедуру преодоления вето на следующей неделе», – говорится в заявлении политсовета «Мечты».
В партии утверждают, что несколько месяцев назад президенту было обещано не преодолевать вето, если она представит кандидатуру Лаши Хуцишвили в члены правления Нацбанка, но теперь отказывается это делать.
В «Мечте» также упрекают Зурабишвили в том, что из-за нее «на протяжении длительного периода времени существовала проблема со своевременным выполнением задач МИД» – речь идет о назначениях послов по рекомендации правительства.
Также правящая партия напомнила президенту, что она отказалась повторно представить кандидатуры председателя ЦИК и двух членов комиссии на утверждение парламента, передает агентство «Новости-Грузия».
Абхазский МИД: Грузия искажает реальную картину событий в регионе
В министерстве иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировали ту часть отчета правительства Грузии за 2022 год, в которой речь идет об «интенсивной работе по укреплению суверенитета и территориальной целостности Грузии с целью деоккупации и мирного решения конфликта между Россией и Грузией».
В абхазском ведомстве подобные заявления руководства Грузии расценивают как «очередную попытку исказить реальную картину событий в регионе и переложить ответственность за собственные провокации и промахи на соседние государства».
В ведомстве говорят, что в «рамках Международных женевских дискуссий Грузия остается единственной страной, которая саботирует работу этого важного международного механизма и категорически отказывается от подписания мирного договора» с Абхазией.
«Любые попытки придать существующим противоречиям грузино-российский контекст носят искусственный характер и абсолютно бесперспективны. Кроме того, грузинское руководство продолжает играть крайне негативную роль в контексте гуманитарных вопросов, продолжая предпринимать самые изощренные действия, направленные на международную изоляцию Республики Абхазия», – отмечается в комментарии начальника пресс-службы абхазского МИДа Миланы Цвижба, который опубликовало агентство «Апсныпресс».
- Грузия и международные партнеры страны считают Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Российской Федерацией. Их независимость признают лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.
Уничтоженные Россией танки «Леопард» оказались сельхозтехникой
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщая 6 июня об «успехах» российской армии в ходе войны в Украине, заявил, что 5 июня были убиты более 1600 военнослужащих ВСУ, уничтожены 28 танков, в том числе 8 немецких танков «Леопард», и 3 колесных танка AMX-10, а также 136 единиц другой военной техники. В подтверждение этих данных телеграм-канал министерства опубликовал видео, на котором прокремлевские блогеры распознали среди пораженных целей как минимум один сельскохозяйственный трактор-опрыскиватель John Deere 4830.
«И ведь ведомство Конашенкова не постеснялось выложить это. Позорища, у нас просто нет слов», – пишут авторы канала «Военный осведомитель», поддерживающего российское вторжение в Украину.
«Это прошлогодние кадры объективного контроля с Ка-52», – уточняет другой пророссийский канал – Fighterbomber, удивляясь, зачем было выдавать сельхозтехнику за «Леопарды».
В украинских Telegram-каналах пишут, что, помимо John Deere 4830, за танки «Леопард» Минобороны РФ выдало еще и зерноуборочные комбайны John Deere 9000 и John Deere 700.
Сделанное днем ранее заявление пресс-секретаря Минобороны Игоря Конашенкова с теми же сомнительными данными о «потерях» ВСУ раскритиковал и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, сравнив услышанное с выдумками сказочного барона Мюнхгаузена.
«Я думаю, что барон Мюнхгаузен отдыхает, – приводится его комментарий в телеграм-канале «Кепка Пригожина». – Чтобы уничтожить полторы тысячи человек, это должна быть такая бойня, в сутки, на протяжении километров 150, что мама не горюй. Поэтому я думаю, что это просто из области дикой зашкварной фантастики».
Если сложить все цифры, которые представляет Конашенков, то получится, что «мы уже просто планету Земля всю уничтожили пять раз», – съязвил Пригожин.
Дополнительно он прокомментировал и «уничтожение» танков: «На этих кадрах отчетливо видно, как танки «Леопард» передвигаются в странном тактическом маневре навстречу друг другу», продолжив с иронией: «Эти танки замаскированы под сельскохозяйственные комбайны. У них загнуто вниз дуло».
Как пишет DW, украинская сторона данные Москвы не комментирует.
Отметим, что накануне Сергей Шойгу также заявил, что «всего за три дня боевых действий на всех направлениях потери вооруженных сил Украины составили до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолетов, два вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата». Он добавил, что «в ходе отражения наступления противника в Объединенной группировке войск погиб 71 военнослужащий, 210 получили ранения».
В Гааге прошли первые слушания по существу иска Украины против России
В Международном суде ООН в Гааге во вторник, 6 июня, прошли первые слушания по существу иска Украины против России. Он был подан в связи с предполагаемым нарушением российской стороной двух международных конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации любых форм расовой дискриминации, сообщила «Немецкая волна» (DW).
Слушания продолжатся 8, 12 и 14 июня, а следующим этапом будет вынесение вердикта. Ожидается, что для принятие решения суду ООН понадобится несколько месяцев.
Кульминацией шестилетней работы назвал заседание в Гааге посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич. Это – первый процесс Украины против России, который в международной судебной инстанции дошел до стадии рассмотрения по существу, отметил он.
Рассматриваемые ныне нарушения были совершены в 2014-2015 годах. По заверениям украинской делегации в Гааге, она располагает и другими инструментами для привлечения России к ответственности – это дело о геноциде в отношении украинского народа, ордер Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина и его омбудсмена, а в будущем – и международный трибунал по преступлению агрессии в отношении Украины.
Решение Международного суда ООН является обязательным к выполнению для обеих сторон.
Представитель российской делегации на процессе отказался от общения с журналисткой DW.
В Новой Каховке утонули сотни животных из местного зоопарка
В оккупированном российскими войсками украинском городе Новая Каховка в результате разрушения плотины местной ГЭС и последовавшего за ним наводнения погибли сотни животных, которые содержались в зоопарке комплекса отдыха «Казкова дiброва».
Как рассказала директор учреждения Елена Навроцкая, когда работники в 6 утра пришли на территорию зоопарка, всё уже было затоплено, «плавали трупы животных и части построек». По её словам, погибли около трёхсот питомцев, среди них – зелёные мартышки, павлины, еноты, сурки, попугаи, фазаны, пони, осёл, камерунские козы, морские свинки. Спастись удалось только нескольким лебедям и уткам. Сейчас комплекс «Казкова дiброва» полностью находится под водой.
На официальной странице учреждения в фейсбуке утверждается, что эвакуация животных была невозможна, поскольку близлежащая территория была заминирована российскими войсками.
«Мы пережили страшную зиму без света и отопления под постоянными обстрелами... Делали всё, чтобы сохранить жизнь животных даже в такой ужасной ситуации. Это страшное горе, страшная боль. Спасибо всем, кто откликнулся на нашу беду. Но помощь нам уже не нужна», – сказано в сообщении администрации зоопарка.
- О разрушении плотины Каховской ГЭС стало известно утром, 6 июня. Тонны воды хлынули в Днепр. Затопленными оказались десятки населённых пунктов. Из районов, где идёт затопление, началась эвакуация местного населения. Плотина не подлежит восстановлению, заявили контролирующие её российские власти. По одной версии плотину взорвали, по другой – причиной аварии стали предыдущие повреждения. Украина и Россия обвиняют друг друга в целенаправленном подрыве ГЭС.
- На берегу Каховского водохранилища находится Запорожская АЭС. Прорыв воды создает потенциальные риски для ЗАЭС из-за возможных проблем с водным охлаждением реакторов, однако в МАГАТЭ заявили, что непосредственной угрозы станции сейчас нет. Кроме того, прорыв потенциально может оставить без воды аннексированный Россией Крым.
Предложение о переводе кадыровцев в Белгород может быть связано с желанием избежать войны – ISW
Предложение главы Чечни Рамзана Кадырова перевести чеченские подразделения для защиты Белгородской области может быть связано с его стремлением не допустить участия кадыровцев в боевых действиях на передовой в Украине. Об этом говорится в новом отчете американского «Института изучения войны» (Institute for the Study of War).
По мнению аналитиков, заявление Кадырова, которое прозвучало сразу после сообщений о переводе чеченских сил в район сепаратистской «ДНР», может свидетельствовать о «желании уберечь силы» на более сложных участках. В подтверждение этих слов эксперты указали, что в последнем выступлении глава республики оценил общее число военных в ней в 70 тысяч человек, при этом 26 мая он же сказал, что в войне против Украины якобы приняли участие 7 тысяч из них, пишет Кавказ.Реалии.
«Если утверждения Кадырова близки к действительности, то лишь около 10 процентов имеющихся чеченских сил служат в Украине, но проверить его заявления невозможно», – сказано в отчете.
Эксперты и ранее говорили, что чеченские военные в основном действовали в тылу, а Рамзан Кадыров «консервировал» свои силы, а не отправлял их на передовую. Об этом же говорили уроженцы Северного Кавказа, которые воюют на стороне Украины. Помимо этого, кадыровцы в Украине прославились как «тикток-войска»: по мнению военных экспертов и очевидцев, чеченские солдаты находятся на уже захваченной Россией территории.
- В последние дни местные власти заявляют об обстрелах приграничного города Шебекино и других населенных пунктов Шебекинского района со стороны ВСУ почти каждый день. Ранее губернатор Вячеслав Гладков подтвердил факт боев в Новой Таволжанке - это село в Белгородской области неподалеку от границы с Украиной.
- В конце мая глава Чечни заявил о передислокации кадыровцев в направлении сепаратистской «ДНР». Задачей тут якобы стоит захват «целого ряда» населенных пунктов – каких именно, неизвестно. Тогда эксперты предположили, что к такому шагу кадыровцев вынудил президент России Владимир Путин, с которым в марте встречался Кадыров. Кроме того, Кремль таким образом может попытаться разорвать отношения главы Чечни и владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
- В начале мая Кадыров уже предлагал отправить чеченские подразделения под Бахмут на замену ЧВК «Вагнер». Владелец компании Евгений Пригожин одобрил это предложение - до этого он анонсировал отвод наемников с этого направления из-за больших потерь и отсутствия снабжения от Минобороны. Однако в тот же день стало известно, что Минобороны пообещало Пригожину предоставить необходимые боеприпасы.
- В конце декабря в аннексированном Крыму задержали за драку в ресторане Хасана Ибрагимова, одного из приближенных Рамзана Кадырова, который был назначен его «представителем» в оккупированных Херсонской и Запорожской областях Украины. За несколько недель до этого в телеграм-каналах распространилась информация о том, что в Мелитополе была уничтожена база отдыха, где квартировали высокопоставленные кадыровцы.
Цхинвали упростит пересечение де-факто границы в честь праздника Ломисоба
Жителям Ахалгорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия разрешат пересекать в упрощенном порядке де-факто грузино-югоосетинскую границу в связи с религиозным праздником «Ломисы Дзуар» (Ломисоба).
Такое решение было принято на оперативном совещании югоосетинского Совета безопасности сегодня, 6 июня, сообщает информагентство «Рес» со ссылкой на пресс-службу президента.
Де-факто границу через пункт пропуска «Раздахан» в упрощенном порядке можно будет пересекать с 8.00 часов 7 июня по 20.00 часов 8 июня.
Контроль за исполнением решения возложен на секретаря Совета безопасности республики Анатолия Плиева.
«Возмутительный акт». Западные лидеры о прорыве плотины Каховской ГЭС
В руководстве Евросоюза и НАТО прорыв плотины на Каховской ГЭС в оккупированной части Херсонской области Украины связали с продолжающимся российским военным вторжением в соседнюю страну.
Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг назвал произошедшее «возмутительным актом».
«Разрушение Каховской плотины подвергает риску тысячи мирных жителей и наносит серьезный ущерб окружающей среде. Это возмутительный акт, который еще раз демонстрирует жестокость войны России в Украине», – написал Столтенберг в своём аккаунте в твиттере.
Глава Европейского совета Шарль Мишель сказал, что шокирован случившемся и подчеркнул, что Россия должна быть привлечена к ответственности за «военное преступление», связанное с уничтожением гражданской инфраструктуры.
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли также указал на ответственность Москвы в разрушении плотины ГЭС. Заметив, что хотя ещё и «слишком рано» давать какую-либо осмысленную оценку деталям, стоит напомнить о единственной причине, по которой подобное стало возможным, а именно о неспровоцированном полномасштабном российском вторжении в Украину, подчеркнул Клеверли.
Канцлер Германии Олаф Шольц не стал напрямую возлагать вину за повреждение ГЭС на Россию, но отметил, что это вписывается в то, как президент Владимир Путин ведёт войну в Украине.
«Это то, что согласуется со многими преступлениями, которые, как мы видели, совершались российскими солдатами в Украине, и является частью военных действий, в ходе которых были атакованы гражданские объекты – города, деревни, больницы, школы», – приводит слова Олафа Шольца «Немецкая волна».
Из других представителей западных стран, оказывающих поддержку Украине в связи с российской военной агрессией, высказался, в частности, глава МИД Чехии Ян Липавский. Россия, по его словам, продолжает расширять границы своей агрессии.
«Атака на плотину в Новой Каховке вблизи жилой территории сравнима с применением оружия массового уничтожения против гражданского населения. Эта жестокость будет осуждена и наказана!» – написал Липавский в твиттере.
В разрушении плотины на Днепре, о котором стало известно рано утром во вторник, власти Украины обвинили Россию, заявив, что сооружение было подорвано. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что произошедшее лишь подверждает перед всем миром, что россиянам нельзя оставлять ни одного метра украинской земли, поскольку «они используют каждый метр для террора».
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал разрушение Каховской ГЭС следствием диверсии со стороны Украины. Следственный комитет России возбудил дело о теракте, указав, что разрушение Каховской гидроэлектростанции, повлекшее затопление населенных пунктов Херсонской области, стало результатом «преступных действий со стороны вооруженных формирований Украины».
Представители оккупационных властей заявляли, что разрушение плотины связано с регулярными обстрелами гидроэлектростанции.
Австралия может передать Украине 41 истребитель «Хорнет»
Власти Австралии ведут переговоры с Соединёнными Штатами и Украиной о передаче Киеву 41 истребителя американского производства McDonnell Douglas F/A-18 Хорнет. Они были списаны австралийской армией и находятся на хранении. Об этом пишет со ссылкой на источники газета The Australian Financial Review, в апреле о возможных переговорах сообщало издание The Drive.
Часть самолётов, вероятно, пойдёт на запчасти, пишет Financial Review, однако возможная передача авиатехники может стать самой масштабной из сделок с Украиной, переговоры о которых попадали в прессу.
«Хорнет» – истребители четвёртого поколения, до сих пор стоящие на вооружении США, Испании, Канады, Швейцарии, Финляндии, Малайзии и Кувейта. Они применялись в нескольких военных конфликтах, в том числе – в операциях «Буря в пустыне» и в иракской войне, в Афганистане и в бомбардировках Сербии, Ливии и Сирии. В австралийской армии они списаны из-за замены самолётами пятого поколения.
Как пишет Financial Review, в случае успеха переговоров самолёты могут быть приведены в боевую готовность за четыре месяца. Киев, Канберра и Вашингтон публикацию официально не комментировали.
- Украина с начала российского вторжения потеряла большую часть парка боевой авиации, Киев требует от западных союзников предоставить армии современные истребители. Ранее сообщалось, что осенью украинская армия получит и начнёт использовать американские многоцелевые истребители F-16, подготовка пилотов для них уже началась.
Премьер Грузии о прорыве плотины в Украине: надо начинать переговоры
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал все стороны приложить усилия для начала переговоров, чтобы остановить войну в Украине.
«Это одно из последствий той брутальной и разрушительной войны, которую Россия ведет в Украине… Все потрясены взрывом на Каховской ГЭС, но на сегодняшний день разрушено 20% территории Украины, города, села сравнены с землей», – сказал Гарибашвили, комментируя последние события.
По словам премьера, альтернативы миру нет, поэтому вместо эскалации ситуации стороны должны сесть и обсудить окончание войны.
«Я считаю, что все должны приложить усилия, чтобы они сели за стол переговоров и начали мирный переговорный процесс. Альтернативы этому нет. Убийство людей должно быть остановлено, такова наша позиция», – заявил Гарибашвили.
Глава правительства далее перешел на ситуацию в Грузии и заявил, что задача властей сохранение мира в стране, передает агентство «Новости-Грузия».
«Наша задача, когда 20% страны оккупированы и стоит российская армия, заключается в спасении страны, сохранении мира, укреплении и развитии экономики», – отметил премьер.
Он вновь обвинил оппозицию в том, что она требовала от правительства пойти на шаги, которые прямо или косвенно вовлекли бы Грузию в конфликт.
В Цхинвали благоустроят улицы Путина, Медведева, Буша и тупик Сталина
До конца октября текущего года в Цхинвали планируется благоустройство улиц Путина, Медведева, Буша, Гагарина, Мичурина, Икаева, Козаева, Кавказской улицы и тупика Сталина. Об этом заявил глава комитета по строительству и эксплуатации автомобильных дорог самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Габараев.
- Улицы Дмитрия Медведева и Владимира Путина появились в новом цхинвальском микрорайоне «Московский», построенном мэрией Москвы после войны 2008 года. Кроме того, в 2019 году в честь президента России Владимира Путина назвали одну из центральных улиц Цхинвали – Московскую. В 2022 году «Эхо Кавказа» писало о том, что югоосетинские власти ищут средства на благоустройство улицы Путина.
- По информации газеты «Южная Осетия», улица Буша (точнее Бушей) названа в честь супругов Николая Адольфовича и Елизаветы Александровны – видных ученых-ботаников, создателей Эрманского горно-лугового стационара.
Работы по благоустройству проводят сотрудники «Югосетстройинвеста» в рамках российской Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии.
«Работы параллельно проводятся на улицах Путина и Медведева. Производятся выемка грунта, демонтаж бордюров и т. д. На новой неделе приступим к реконструкции улицы Мичурина. На других участках работы начнутся, как только предприятия «Водоканал» и «Энергоресурс» завершат работы», – отметил Габараев.
В рамках Инвестпрограммы до 2025 года в Цхинвали планируется благоустройство 27 улиц.
Атаку ВСУ на Бердянск и Мариуполь «невозможно будет остановить» – Пригожин
Вооруженные силы Украины, по словам главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, уже прорвали линию обороны в Запорожской и Донецкой областях, а Белгородская область России «трещит по швам».
«Как только ВСУ зайдет чуть-чуть вглубь (Запорожской области – ред.), то дальше они пойдут на Бердянск и Мариуполь, и остановить их будет невозможно», – сказал он в интервью телеграм-каналу «Сигнал».
По словам Пригожина, линия обороны под Бахмутом прорвана в трех местах, а в Торецке Донецкой области «сегодня идет большое накопление».
«Не сегодня-завтра они начнут резать Курдюмовку–Озаряновку (к северу от Донецка – ред.). На Запорожье потеряли серьезнейший населенный пункт», – отметил он.
Глава ЧВК предполагает, что ВСУ «ударят по северу и по югу на Донецке», а с Торецка – вторым ударом.
«И времени уже не будет. Каким образом действовать? Авиация не спасет. Что мы еще можем предложить? Ядрёную бомбу нажимать? Никогда не нажмем», – добавил он.
Ранее Министерство обороны России заявило о начале украинского контрнаступления на пяти участках на южнодонецком направлении. Украина никак не комментирует эти заявления.
«Несовместимо с ценностями евроатлантической семьи» – Госдеп о задержаниях в Тбилиси
Право на мирные собрания и свобода слова являются базовыми правами человека и основой демократии, прокомментировал представитель Госдепартамента США Ведант Патель задержание граждан на митинге 2 июня в Тбилиси.
«Отсутствие терпимости к инакомыслию несовместимо с ценностями евроатлантической семьи наций, к которой хочет присоединиться большинство населения Грузии», — заявил представитель Госдепартамента.
Ранее аналогичное заявление сделало посольство США, напоминает агентство «Новости-Грузия».
Речь идет о событиях в Тбилиси в минувшую пятницу. Восемь человек были задержаны полицией на немногочисленной мирной молодежной акции у здания парламента за плакаты, которые правоохранители посчитали оскорбительными. Раздражение полиции вызывали даже чистые плакаты без надписей.
Участники акции обвиняли правительство в пророссийском курсе и выражали поддержку Беке Григориадису, оштрафованного судом на 2000 лари – отцу Лазаре Григориадиса, который обвиняется в нападении на полицейских во время мартовских акций об «иноагентах»
Облившему мэрию Евпатории синей и желтой красками дали 15 лет колонии
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам колонии общего режима художника-акциониста Богдана Зизу, который облил синей и желтой красками здание администрации Евпатории. Первые четыре года он проведёт в тюрьме. Об этом сообщают «Ґрати».
Прокурор ранее запрашивал для Зизы 18 лет заключения в колонии строгого режима.
Художника признали виновным в оправдании терроризма, подготовке к совершению теракта и вандализме по мотивам политической вражды.
В последнем слове он сообщил, что с 10 июня начнёт голодовку и требует лишить его российского гражданства, которое он получил после аннексии Крыма. Художник отдельно отметил, что запрещает применять к себе принудительное кормление.
Богдана Зизу задержали в Евпатории 16 мая 2022 года. По версии следствия, он облил фасад и двери здания городской администрации в Евпатории желтой и голубой красками. ФСБ утверждает, что он также кинул «коктейль Молотова» через окно, но зажигательная смесь потухла и возгорания не случилось.
После задержания художника телеканал «Крым 24» обнародовал видео, на котором человек, называющий себя Богданом Зизой, признается в содеянном. Позднее Зиза рассказал, что полицейские избивали его перед записью.
Летом прошлого года Богдана Зизу внесли в список экстремистов и террористов.
Депутата Госдумы требуют проверить из-за слов об украинском языке
Глава фракции «Яблока» в томской городской думе Василий Еремин обратился к прокурору с требованием провести расследование по статье о разжигании межнациональной розни в отношении депутата Госдумы Алексея Диденко, который ранее заявил, что украинский язык и государственность не должны существовать. Об этом сообщает ТВ-2.
В мае депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко назвал украинский язык «языком врага» и заявил, что он нужен только военным переводчикам. «Это принципиальная фракционная позиция», – заявил депутат. «Не должно быть ни государства этого, ни языка», – сказал Диденко на конференции по вопросу гармонизации нормативно-правовой базы в соответствии с законодательством России.
После выступления один из присутствующих напомнил депутату, что существует статья о разжигании межнациональной розни. «Что вы пугаете меня уголовным кодексом? Очень страшно! Не должно быть ни государства этого, ни языка – вычистить его», – ответил Диденко, добавив, что «если хотят с нами дружить, пусть по-русски говорят».
Алексей Диденко родился в Украине. Он возглавляет комитет Госдумы по региональной политике.
Грузинский фигурист Морис Квителашвили завершил спортивную карьеру
Грузинский фигурист Морис Квителашвили завершил спортивную карьеру. Об этом сообщила Федерация фигурного катания Грузии.
«Морис Квителашвили завершил спортивную карьеру, которая принесла ему большую любовь и признание многих болельщиков», – говорится в сообщении.
Морис Квителашвили родился в Москве. Ему 28 лет. Он тренировался в группе Этери Тутберидзе. С 2016 года стал выступать за Грузию. Лучший результат Мориса в его карьере — бронза чемпионата Европы 2020 года.
В 2021 году он выиграл золотую медаль на этапе серии Гран-при в Сочи, стал первым грузинским фигуристом, выигравшим этап Гран-при. Участвовал в Олимпийских играх в Пхенчхане-2018 (24-е место) и Пекине-2022 (10-е место в личных соревнованиях, 6-е место в командных).
Ранее Федерация фигурного катания Грузии подтвердила, что фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин переходят в сборную Грузии.
Президент Грузии осудила «ужасную атаку» России на Каховскую ГЭС
Президент Грузии Саломе Зурабишвили возложила на Россию ответственность за разрушение Каховской ГЭС.
«Я решительно осуждаю еще одно серьезное военное преступление, совершенное Россией. Ужасная атака на гражданскую инфраструктуру – Новокаховскую плотину – в очередной раз демонстрирует жестокую тактику России. Ответом на эти военные преступления должно стать правосудие. Вся Грузия рядом с Украиной», – написала она в социальной сети.
В Херсонской области Украины разрушена Каховская ГЭС, тонны воды хлынули в Днепр. Из районов, где идёт затопление, началась эвакуация местного населения. Плотина не подлежит восстановлению, заявили контролирующие её российские власти.
По одной версии плотину, которая находится под контролем России, взорвали, по другой – причиной аварии стали предыдущие повреждения. Стороны войны обвиняют в случившемся друг друга.
Каховская ГЭС частично разрушена, в Херсонской области объявили эвакуацию
В Херсонской области Украины разрушена Каховская ГЭС, тонны воды хлынули в Днепр. Из районов, где идёт затопление, началась эвакуация местного населения. Плотина не подлежит восстановлению, заявили контролирующие её российские власти.
По одной версии плотину, которая находится под контролем России, взорвали, по другой - причиной прорыва стали предыдущие повреждения. Стороны войны обвиняют в случившемся друг друга.
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утром во вторник подтвердил подрыв и сказал, что вода достигнет критического уровня через 5 часов.
Оперативное командование группировки украинских войск «Юг» на своей странице в фейсбуке утверждает, что Каховскую ГЭС взорвали российские военные. Советник главы офиса президента Украины Дарья Заривна заявила, что цель подрыва - попытка сорвать украинское контрнаступление.
Назначенный Россией «глава военно-гражданской администрации Каховского района» Владимир Леонтьев сообщил, что задвижки на плотине разрушены в результате ночных ударов со стороны Украины. На левом, занятом российскими военными, берегу Днепра в зоне подтопления оказалась сама Новая Каховка.
По его словам, объект не подлежит восстановлению. По данным ТАСС, на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролётов.
Выдвигается также версия, что плотина могла разрушиться сама, из-за предыдущих повреждений, полученных в ходе боевых действий за последний год и отсутствия должного обслуживания.
В МВД Украины объявили об эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части Днепра. В ведомстве предупредили, что под угрозой затопления села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепров на правом берегу Днепра и часть Херсона — остров Корабел.
Президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности страны в связи с подрывом Каховской ГЭС.
«Российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают всему миру, что их нужно выгнать из каждого уголка украинской земли. Ни одного метра нельзя им оставлять, потому что каждый метр они используют для террора», — заявил Владимир Зеленский.
Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин объявил об эвакуации жителей с правого берега Днепра, которым угрожает подтопление. Он призвал собрать документы и ждать автобусов для эвакуации.
Эвакуировать население левого берега сейчас невозможно – он оккупирован российскими военными.
В то же время «глава» назначенной властями России оккупационной администрации Новокаховского района Херсонской области Владимир Леонтьев в беседе с российскими государственными СМИ сначала опроверг подрыв ГЭС, но потом подтвердил разрушения.
«Около двух часов ночи был осуществлен ряд многочисленных ударов по Каховской ГЭС, которые разрушили «задвижки». В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению», – заявил Леонтьев, указав, что Новую Каховку обстреливают ВСУ.
Позже он сообщил, что уровень воды после разрушения станции поднялся на четыре метра ниже по течению.
ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах также сообщил, что плотина Каховской ГЭС разрушилась из-за повреждений, идет затопление территорий. «Прилетов не было. Плотина не выдержала, одна опора рухнула, и пошло затопление», – утверждает он.
ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.
- 20 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны располагают сведениями о минировании российскими войсками дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области. Украинский президент тогда добавил, что в случае подрыва может быть нарушено снабжение водой значительной части юга страны. Кроме того, без воды для охлаждения реакторов останется крупнейшая в Европе Запорожская атомная станция – вода для неё берется именно из Каховского водохранилища.
Диана Дэвис и Глеб Смолкин подтвердили, что переходят в сборную Грузии
Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин подтвердили, что переходят в сборную Грузии и поблагодарили болельщиков.
«Мы благодарим всех болельщиков, кто поддерживал и продолжает поддерживать нас. Начинается новая глава в нашей спортивной жизни. Мы очень ждем возможности выйти на соревновательный лед!» – написали спортсмены в инстаграме.
Дэвис и Смолкин выложили фото в куртках сборной Грузии. Пост написан на трех языках – русском, грузинском и английском.
Информацию подтвердили и в Федерации фигурного катания Грузии.
«Танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин присоединится к нашей команде с сезона-2023/2024. Диана Дэвис – дочь известного тренера Этери Тутберидзе. Родившаяся в США молодая спортсменка, являющаяся также гражданкой Грузии, вместе с партнёром и супругом Глебом Смолкиным, гражданином Израиля, тренируется с опытными специалистами в США с мая 2019 года по текущее время. Пара Дэвис/Смолкин приобрела немалый опыт на чемпионатах Европы и мира 2021- 2022 гг. и на зимних Олимпийских играх. Новая пара вместе с Марией Казаковой и Георгием Ревией получит возможность участвовать в следующем чемпионате Европы, где Грузия получила две квоты», – заявили в Федерации.
- Дэвис и Смолкин выступают в танцах на льду, они представляли Россию на Олимпиаде-2022 в Пекине, где заняли 14-е место. После Олимпийских игр фигуристы улетели тренироваться в США. В марте прошлого года они расписались в Лас-Вегасе. Дэвис – дочь тренера Этери Тутберидзе, Смолкин – сын актера Бориса Смолкина.
- Этери Тутберидзе подготовила олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову, Анну Щербакову и Камилу Валиеву. За последние восемь лет все победители чемпионатов России в женском одиночном катании были ученицами тренерского штаба Тутберидзе.
Совет ЕС ввел санкции против девяти россиян за преследование Кара-Мурзы
Совет Евросоюза ввел санкции против девяти россиян, причастных к уголовному преследованию и нарушению прав Владимира Кара-Мурзы.
Под ограничения попали заместитель министра юстиции России Олег Свириденко, следователи Денис Колесников и Андрей Задачин, директор АНО «Независимый эксперт» Данила Михеев.
Также в санкционный список внесены судья Хамовнического районного суда Диана Мищенко, судья Басманного суда Елена Ленская, судьи Мосгорсуда Илья Козлов и Сергей Подопригоров, начальник СИЗО-5 Дмитрий Комнов.
Активы включенных в список лиц подлежат замораживанию, им также запрещен въезд в страны Евросоюза.
«Сегодняшнее решение о санкциях еще раз демонстрирует решимость Европейского союза солидаризироваться со всеми теми, кто подвергается судебному преследованию, тюремному заключению или запугиванию за то, что борется за права человека и говорит правду», – заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
- 17 апреля Мосгорсуд приговорил российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в государственной измене, в распространении фейков о российской армии и в сотрудничестве с так называемой нежелательной организацией. Правозащитное сообщество и представители западных стран назвали уголовное преследование Владимира Кара-Мурзы политическим.
- Владимир Кара-Мурза был председателем совета «Фонда Бориса Немцова за свободу», заместителем председателя Партии народной свободы, членом бюро демократического движения «Солидарность». Руководил фондом «Свободная Россия», сотрудничал со многими российскими и зарубежными СМИ. Он добился принятия в США «Акта Магнитского», предусматривающего запрет на въезд в США и замораживание активов для представителей российской власти, ответственных за грубые нарушения прав человека.
В регионах России массовое отравление сидром, десятки погибших
В Ульяновской области после употребления слабоалкогольного сидра умерли, по последним данным властей, 16 человек. Еще 19 серьезно отравились – некоторые находятся в реанимации. Об этом сообщил в середине дня 5 июня губернатор Алексей Русских. Большинство отравившихся и погибших – жители города Димитровград, есть пострадавшие в Ульяновске и Новой Малыкле.
Минздрав региона разослал специальные инструкции для экипажей скорой помощи при обнаружении пациентов с отравлениями. В стационарах области созданы резервные терапевтические, гемодиализные и реанимационные койки.
Также стало известно о гибели двух женщин в Самарской области – по версии следствия, от отравления сидром той же марки. В регионе тоже возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Зафиксированы случаи отравления сидром и в Удмуртии – два человека госпитализированы в критическом состоянии.
Вечером в воскресенье заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил о случаях отравления суррогатным алкоголем и в его регионе. По его словам, есть пгибшие. За жизнь других отравившихся борются врачи. Предположительно, источником отравления стала тоже продукция «Мистер Сидр».
Возбуждено уголовное дело, сидр изымают из оборота. По предварительной информации региональных отделений Следственного комитета и Роспотребнадзора, отравившиеся пили яблочный «Мистер Сидр», купленный в ульяновской торговой сети «Территория пива». У поставщика из Самарской области проводятся следственные действия – он задержан.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять всю продукцию «Мистер Сидр» по стране.
- Россияне регулярно травятся некачественным алкоголем, содержащим метиловый спирт. В 2016 году в Иркутской области десятки человек умерли от отравления лосьоном «Боярышник». Продавец и два предпринимателя признали вину, в 2018 году двое из них получили реальные сроки.
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