Георгий Вашадзе вышел на свободу после семи месяцев заключения

Грузинский оппозиционный политик, лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе освобождён из заключения — срок его семимесячного наказания истёк. У 12-го пенитенциарного учреждения в Рустави политика встретили члены семьи и друзья.

24 июня 2025 года суд признал Георгия Вашадзе виновным в невыполнении требований спорной следственной комиссии грузинского парламента. Сам Вашадзе на оглашении приговора не присутствовал: сотрудники правоохранительных органов прибыли в офис партии и задержали политика прямо там.

По решению судьи Нино Галусташвили Георгию Вашадзе было назначено наказание в виде семи месяцев лишения свободы, а также запрет на занятие государственных должностей сроком на два года.

Официальной целью парламентской комиссии под руководством Теи Цулукиани было расследование преступлений, совершённых в период правления предыдущего правительства. Позднее её мандат был расширен и распространён на события, произошедшие после 2012 года, в том числе для рассмотрения вопроса об ответственности бывшего премьер-министра, перешедшего в оппозицию, Георгия Гахария — за установку полицейского поста в селе Чорчана в 2019 году и разгон митинга 20 июня 2019 года.

Большинство представителей оппозиции отказались от сотрудничества с комиссией.

Согласно статье 349 Уголовного кодекса Грузии, невыполнение требований временной следственной комиссии парламента наказывается штрафом либо лишением свободы на срок до одного года с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью сроком до трёх лет.

Против Вашадзе возбуждено и новое уголовное дело по статьям 318 (саботаж, наказание — от двух до четырёх лет лишения свободы) и 319 (помощь иностранному государству во враждебной деятельности, наказание — от семи до пятнадцати лет лишения свободы).