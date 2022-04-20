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Ведущий шоу «Сто к одному» на канале «Россия» выступил против войны
Александр Гуревич, бессменный ведущий развлекательного шоу «Сто к одному», которое с 1998 года выходит на федеральном телеканале «Россия 1», призвал прекратить войну в Украине.
Свое антивоенное заявление Гуревич опубликовал в ютьюбе под одним из февральских выпусков шоу. В нем телеведущий отметил, что «в эти дни ни о чем другом, кроме как о войне, говорить и думать не получается» и что он испытывает «ужас и ощущение бессилия». Гуревич также рассказал о своих родственниках, родившихся и умерших в Украине, подчеркнув, что поскольку их уже нет, то он говорит за них.
Кроме того, телеведущий заявил, что считает для себя «совершенно невозможным веселиться и шутить на фоне огромной трагедии, не замечая происходящего» и что все выпуски передачи «Сто к одному», которые можно сейчас увидеть в эфире телеканала «Россия», были отсняты до начала российского вооруженного вторжения на территорию Украины.
- В марте редактор Первого канала Марина Овсянникова устроила антивоенную акцию в прямом эфире программы «Время», вбежав в эфирную студию с плакатом, на котором было написано «Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут». Позже она была оштрафована судом на 30 тысяч рублей.
Другие новости дня
Грузия в отчете Freedom House «Страны переходного периода»: 35 из 100 баллов
Авторитетная международная правозащитная организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад «Страны переходного периода», в котором оценивается состояние демократии в 29 странах.
Грузия в отчете из максимально возможных 100 баллов оценена на 35 баллов - страна оценивается как переходный или гибридный режим. По сравнению с предыдущим годом оценка Грузии снизилась на один балл, пишет агентство «Новости-Грузия».
Для сравнения, на первом месте в списке оказалась Словения – 79 баллов, на последнем – Туркменистан – 0.
По сравнению с 2021 годом оценка качества демократии в Грузии снизилась с 3,18 до 3,07 (максимальный балл 7).
Несмотря на снижение рейтинга, Грузия по-прежнему является лидером в регионе: в Армении уровень демократии оценивают в 3,04 балла, в Азербайджане – в 1,07, в России – 1,32. Немного впереди Грузии оказалась Украина – 3,36 балла.
Индекс демократического управления Грузии снизился с 2,50 до 2,25, что связано с провалом соглашения Шарля Мишеля от 19 апреля и обострением политического кризиса в стране из-за действий правящей партии и оппозиционных сил.
Также снижен рейтинг гражданского общества с 4,25 до 4,00 баллов, что отражает «толерантную» среду для агрессивных ультраправых групп, ответственных за нападения на Tbilisi pride и представителей СМИ в июле 2021 года.
Согласно отчету, также снизился рейтинг судебной системы и ее независимости с 2,75 до 2,50. Авторы отчета объясняют это с углублением кризиса и ухудшениями в судебной системе, что выражается в политизированном рассмотрении дел представителей оппозиции и безуспешностью правительства в проведении реформ.
Объем военной помощи ЕС Украине составил полтора миллиарда евро
Объем военной помощи Евросоюза для Украины составил полтора миллиарда евро. Об этом во время визита в Киев сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
Мишель встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам украинского лидера они обсудили санкции против России, а также оборонную и финансовую поддержку Киеву со стороны ЕС.
Зеленский также уточнил, что стороны рассмотрели ответы на вопросы в анкете на соответствие Украины статусу страны кандидата в члены Евросоюза. На днях украинские власти передали её представителям Брюсселя.
Во время визита Мишель побывал в посёлке Бородянка под Киевом, откуда недавно вышли российские войска. Украина подозревает их в насилии по отношению к мирным жителям. «История не забудет военных преступлений, совершённых здесь. Не может быть мира без справедливости», - написал глава Евросоюза в твиттере после посещения Бородянки.
Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. За это время, по данным ООН, погибли более двух тысяч человек, включая детей. Реальное число жертв может оказаться гораздо выше. Более пяти миллионов человек стали беженцами. Число вынужденных переселенцев внутри страны превышает семь миллионов.
Лободе, Вакарчуку и Данилко запретили въезд в Россию на 50 лет
Свыше тридцати популярных в России украинских артистов попали в список лиц, которым на 50 лет запрещен въезд в Российскую Федерацию, сообщают «Известия».
Среди них - певица Светлана Лобода, певцы Дмитрий Монатик и Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, лидер группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, вокалист группы «Нервы» Евгений Мильковский, группа «Время и стекло», актриса Мила Савицкая.
Причины, по которым им запретили въезд в РФ, издание не указывает, однако известно, что все попавшие в список артисты выступили с резкой критикой военного вторжения российских войск на территорию Украины.
Российское вооруженное вторжение в Украину началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Точное количество жертв войны на данный момент установить невозможно, но с высокой долей вероятности речь идет о десятках тысяч военных и мирных жителей.
Власти Черногории запретили вещание Russia Today и Sputnik
Власти Черногории запретили вещание российских государственных СМИ Russia Today и Sputnik. Таким образом, Подгорица присоединилась санкциям Евросоюза, введённым против Москвы из-за войны с Украиной. Черногория не входит в состав ЕС, но надеется присоединиться.
Евросоюз запретил Russia Today и Sputnik в марте. Брюссель тогда сказал, что эти два издания систематически манипулировали информацией и занимались дезинформацией вокруг вторжения России на территорию Украины.
Санкции означают, что местным операторам будет запрещено транслировать и распространять любой контент RT и Sputnik. Запрет касается среди прочего использования материалов СМИ местными операторами связи и интернет-провайдерами.
Агентство Reuters обращает внимание, что в Черногории проживает много этнических сербов, многие из которых придерживаются пророссийских взглядов. При этом большинство черногорцев видят будущее страны в Евросоюзе.
Экономика Черногории сильно зависит от туризма – страну активно посещали российские и украинские туриста. Многие россияне имеют в стране недвижимость и яхты.
Связи между двумя странами остаются сложными на протяжении нескольких лет. В 2014 году Черногории присоединилась к санкциям против России вслед за аннексией Москвой Крыма.
В 2016 году Подгорица обвинила Москву в содействии попытки госпереворота в стране, который, как считают эксперты, ставил своей целью помешать Черногории вступить в НАТО.
На фоне боевых действий России с Украиной Черногория в марте выслала российского дипломата. Москва ответила зеркально.
Бибилов вслед за Гаглоевым провел встречу в администрации президента РФ
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов встретился с заместителем главы администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Кремле.
Ранее сообщалось, что Козак принял Алана Гаглоева – лидера партии «Ныхас», обогнавшего действующего президента Бибилова в первом туре президентских выборов на 3,5%. По итогам встречи отмечалось, что «российская сторона примет любой выбор народа Южной Осетии».
Бибилов и Козак, по информации РИА Новости, обсудили «актуальные проблемы российского-югоосетинского взаимодействия», в том числе соглашения о повышении зарплат югоосетинским бюджетникам и силовикам.
«Было отмечено, что в настоящее время практически полностью завершено согласование соответствующих межправительственных документов, направленных на повышение денежного довольствия сотрудникам КГБ, Минобороны, МЧС и ФТС республики. Подписание данных соглашений запланировано на май текущего года», – заявил собеседник агентства.
Лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев набрал в первом туре президентских выборов 10 707 голосов (38,55%), а действующий президент Анатолий Бибилов – 9706 голосов (34.95%). Второй тур выборов пройдет 28 апреля.
Российская интеллигенция призвала прекратить огонь до начала Пасхи
Представители российской интеллигенции призвали остановить войну с Украиной хотя бы на несколько дней перед православной Пасхой. Открытое письмо публикует "Новая газета. Европа". Среди подписавшихся – правозащитник Зоя Светова, философ Михаил Эпштейн, актёр и режиссёр Александр Феклистов.
Авторы обращения пишут, что сейчас идёт Страстная седмица – последняя неделя Великого поста перед главным христианским праздником Христовым Воскресеньем. "Весь Великий пост этого года прошел под грохот выстрелов, бомбежек, разрушений, при известиях о гибели тысяч людей, о бегстве миллионов, о разрушении всего, что они создавали годами и поколениями", — говорится в тексте.
В письме подписавшие признают, что прямо сейчас кровопролитие остановить нельзя и просят прекратить огонь хотя бы на время, оставшееся до Пасхи.
Россия начала вооружённое вторжение на территорию Украины 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Почти сразу же в российских городах начались антивоенные акции. Их участникам грозят штрафы и уголовное преследование.
После начала войны с Украиной в России фактически была введена военная цензура и были закрыты или заблокированы десятки СМИ. Своё бюро в Москве вынуждено было закрыть Радио Свобода, был заблокирован сайт радиостанции, её региональных проектов, телеканала "Настоящее время". Эфир прекратил телеканал "Дождь", прекратила работу "Новая газета", редакции западных телеканалов и газет.
«Погибли все, кто был на палубе и в рубке». «Схемы» поговорили с матерью уцелевшего матроса-срочника с крейсера «Москва»
Журналисты проекта "Схемы" (Радио Свобода) нашли родственников еще одного срочника с затонувшего крейсера "Москва". Матрос уцелел после взрыва и последующего за ним пожара на корабле. Журналисты поговорили с его матерью. Редакция не называет ее имени из соображений безопасности.
Женщина рассказала, что вечером 14 апреля ей позвонил сын и все, что он ей сообщил, шло вразрез с официальными заявлениями российских властей. В частности, он подтвердил, что в корабль попали украинские ракеты "Нептун", и сообщил о 40 погибших моряках. По словам матери срочника, крейсер "Москва" с 24 февраля уже выполнял ряд боевых задач, в том числе на острове Змеиный, а во время последнего похода российские войска планировали операцию по высадке морпехов в Одессе.
"Сын мне позвонил по телефону 14-го в слезах и сказал: "Мама, ты понимаешь, что произошло? В нас запустили три ракеты! (По данным украинских властей, по крейсеру "Москва" были выпущены две крылатые ракеты "Нептун" – прим.ред)", – рассказывает женщина. – Часть ребят эвакуировали на фрегат "Макаров". Всех, кто выжил, доставили в Севастополь. Им дали телефоны, потому что они были, извините, только в трусах и тельняшках. У них все там осталось – и телефоны, и документы. Они без всего".
К тому моменту женщина уже видела сообщения о "пожаре на корабле" и спросила об этом у сына.
"Он мне сказал: "Нет, мама, это неправда. Никакой это не пожар". Он не просто так это сказал, не из головы взял. Рассказывает мне и плачет от пережитого ужаса. Ну согласитесь, просто так он бы это не придумал. И это не деревянная шлюпка, которая бы так легко вспыхнула. Никто ничего не объясняет. Я просто не понимаю, почему радары на крейсере, который был всем оснащен, не распознали эти ракеты "Нептун".
Поэтому женщина не верит в официальную версию Минобороны РФ о возгорании крейсера "Москва" в результате детонации боеприпаса.
Всего на "Москве", по словам матери матроса, находились около 510 человек. Сын рассказал ей, что знает о 40 погибших. "По его словам, погибли все, кто был на палубе, в рубке, кто руководил крейсером, кто был на вахте, потому что удар произошел как раз по палубе. Есть раненые с оторванными конечностями", – говорит женщина.
Мать матроса рассказала, что ее сын на корабле проходил срочную службу. "Он срочник. А как он оказался на крейсере, выполнявшем задание, – это большой вопрос. Крейсер участвовал в боевых действиях: остров Змеиный, Одесская область. И мой сын там же участвовал как срочник. Это означает что? Невыполнение приказов? Несоблюдение законов?" – говорит мать матроса.
О том, что ни военнослужащие срочной службы, ни резервисты не будут задействованы в войне в Украине, в начале марта заявлял президент России Владимир Путин. В Минобороны также заявляли, что это "исключено".
При этом мать матроса уверена: служба ее сына была "мирной".
"Вы поймите меня как мать. Я поседела прямо от ужаса. То, что я от него услышала, то, что я посмотрела в интернете, – это страшно, и врагу не пожелаешь такой судьбы. И это в мирное время", – заявила она.
По ее словам, корабль не шел на боевой выход, когда в него попали ракеты.
"Никакого боевого выхода не было. Они просто шли в сторону Одессы. Это не боевой выход", – сказала она.
Однако на уточняющий вопрос журналиста женщина отметила, что в Одессе все же планировали высадить десант. "Они шли в сторону Одессы для высадки морских пехотинцев. Может, я неправильно это понимаю, но должны были "высадиться", – отметила мать российского матроса.
По словам женщины, в марте ее сына начали вынуждать подписать контракт на службу, но он отказался. Сейчас он находится в Севастополе, и, по его словам, сослуживцев матроса, согласившихся подписать контракт, вскоре отправят в Украину: "А срочников, насколько я поняла из новостей и из того, что сказал мне сын, отправляют в запас".
"Всех ребят разбросали по разным частям. Сколько пропали без вести – неизвестно, а учитывая, что крейсер затонул, там вообще цифр уже нет. Как их счесть, если они разбросаны? Такое ощущение, что это сделали специально, чтобы не смогли сосчитать", – говорит мать матроса.
В руководстве Черноморского флота РФ родителям подробностей не рассказывают. "С теми родственниками, с которыми я поддерживаю связь, тоже какой-то конкретной информации нет. Я знаю то, что знают они. Каких-либо подробностей нет", – говорит женщина.
По данным издания "Медуза", 37 членов экипажа затонувшего судна погибли, около 100 получили ранения, количество пропавших без вести неизвестно.
13 апреля на крейсере "Москва" произошел пожар. Украинские власти сообщили, что атаковали корабль ракетами "Нептун". 14 апреля Минобороны РФ заявило, что крейсер затонул вследствие детонации боеприпасов в условиях шторма. Официально российская сторона не признает потери и утверждает, что весь экипаж спасен.
В Абхазии по обвинению в хищении имущества задержали экс-министра культуры
Генеральная прокуратура самопровозглашенной республики Абхазия возбудила уголовное дело против экс-министра культуры Гудисы Агрба. Его обвиняют в хищении имущества министерства культуры в особо крупном размере путем присвоения и растраты. Агрба задержан, сообщили в прокуратуре.
По версии органа предварительного расследования, в начале 2021 года Агрба вступил в преступный сговор с индивидуальным предпринимателем Надиром Джинал с целью хищения бюджетных денежных средств, выделенных министерству культуры на приобретение оборудования.
В частности, в договоре о поставке светового оборудования была указана завышенная стоимость в размере 8 млн рублей. В прокуратуре указывают, что перечисленные на расчетный счет индивидуального предпринимателя денежные средства в размере 4 300 000 рублей были обналичены бизнесменом и переданы Гудисе Агрба, «который обратил их в свою собственность».
Кроме того, был заключен договор о поставке звукового оборудования. По версии прокуратуры, Агрба, «достоверно зная о фактической стоимости указанного товара в сумме 6 334 350 рублей, указал в договоре завышенную стоимость в размере 19 900 000 рублей».
По информации ведомства, Надир Джинал обналичил перечисленные на его расчетный счет денежные средства в размере 10 млн рублей и передал министру.
В прокуратуре указывают, что в результате совершенных преступных действий Министерству культуры причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 14 300 000 рублей.
«20 апреля 2022 года в соответствии со статьями 91-92 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия экс-министр Агрба Г.Э. был задержан в качестве подозреваемого и в отношении последнего в установленные законом сроки в Сухумский городской суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в заявлении.
- Абхазский президент Аслан Бжания подписал указ об освобождении Гудисы Агрба от должности министра культуры 11 февраля текущего года. Новым руководителем Минкульта стал экс-глава МИД Даур Кове.
Суд в Лондоне разрешил экстрадицию Ассанжа в США
Суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщается в твиттере организации. Окончательное решение примет министр внутренних дел Великобритании Прити Пател. После этого Ассанж сможет обжаловать приговор.
В Соединенных Штатах Ассанжу может грозить до 175 лет тюрьмы.
- В США Ассанжу предъявлены в общей сложности 18 обвинений, в том числе в нарушении законодательства о шпионаже – в связи с публикацией WikiLeaks секретных документов различных американских ведомств. Проект публиковал и документы, добытые, как утверждается, российскими хакерами в рамках кампании по российскому вмешательству в выборы президента США в 2016 году, однако обвинения с этим эпизодом не связаны.
- Сторонники Ассанжа видят в нем журналиста-расследователя. Накануне сегодняшнего заседания суда в Лондоне организация "Репортеры без границ" призвала освободить основателя Wikileaks.
- Основатель WikiLeaks в 2012 году укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь своей экстрадиции в Швецию по делу о сексуальном насилии. Швеция впоследствии отказалась от обвинений в его адрес, однако экстрадиции начали требовать США. В 2019 году Эквадор лишил Ассанжа убежища, и он был арестован британскими властями. С тех пор он находится в тюрьме, асуд рассматривает дело о его экстрадиции. Недавно Верховный суд Великобритании отклонил апелляцию против экстрадиции Ассанжа.
СМИ: Индия возобновила экспорт в Россию через Грузию
Индия возобновила экспорт в Россию через грузинские порты, пишет газета The Economic Times со ссылкой на осведомленные источники.
По сведениям издания, на прошлой неделе в РФ были отправлены грузы чая, риса, фруктов, кофе, морепродуктов, кондитерских изделий. Экспорт был приостановлен на фоне западных санкций.
Сделки с российской стороны обслуживают «Сбербанк» и «Альфа-банк», с индийской – Bank of Maharashtra.
Как пишет газета, платежи «в максимально возможном объеме» проводятся в рублях и рупиях, но в некоторых банках – также и в евро.
Россия импортирует 43-45 млн кг индийского чая в год, что делает ее одним из главных потребителей на мировом рынке, отмечает издание.
Депутат парламента Грузии от «Единого национального движения» Роман Гоциридзе говорит, что указанные товары не подпадают под санкции. Тем не менее, когда российские корабли и автомобили не пускают в Европу, Грузия становится средством обхода санкций или преодоления трудностей, отмечает СОВА.
«По крайней мере, мы имеем дело с моральной ответственностью», – написал Гоциридзе в соцсети, заявив, что «грузинские порты превратились в спасательный круг для русских».
Алан Гаглоев: будущее отношений с Грузией «зависит от многих факторов»
Будущее отношений с Грузией «зависит от многих факторов», – заявил кандидат в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия, лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев в интервью РИА Новости.
«Все зависит от политики Грузии. Народ Южной Осетии свой выбор уже сделал в 1992 году. Но до 2002-2003 годов был период, когда торговые связи стали налаживаться с населением Грузии. Однако Михаил Саакашвили, как мы помним, с подачи Запада разрушил то, что с трудом удалось склеить после агрессии конца 80-х – начала 90-х, что привело к военному противостоянию и в 2004, и в 2008 годах между Грузией и Южной Осетией. Результатом войны 2008 года стало признание Южной Осетии со стороны РФ и ряда государств. В настоящее время диалог с Грузией ведется в формате Женевских дискуссий и встреч МПРИ (механизм по предотвращению и реагирования на инциденты). Других контактов нет, а возможны ли они в будущем в том же формате, как до 2004 года – зависит от многих факторов», – сказал Гаглоев.
Югоосетинский политик при этом заявил о «генетической верности» союзу с Россией.
«Верность союзническому долгу у нас на генетическом уровне. Часть разделенного народа проживает в России, в том числе выходцев непосредственно из Южной Осетии по всей России столько же, сколько в республике. Абсолютное большинство наших жителей имеет российское гражданство с 90-х годов. Мы связаны с Россией исторически и духовно. Мы помним август 2008 года, мы помним о поддержке за все эти годы. Поэтому отношения могут быть только союзническими и доверительными. Российская Федерация – наш стратегический партнер, наш главный союзник и наш внешнеполитический курс всегда будет пророссийским. И наш союзнический долг – это, прежде всего, законность на нашей территории и экономическая самостоятельность», – сказал он.
Говоря об инициативе действующего югоосетинского лидера Анатолия Бибилова провести референдум о вступлении Южной Осетии в состав России, Гаглоев отметил, что «столь важное решение не принимается в одностороннем порядке».
«И главным фактором здесь является готовность Российской Федерации взять на себя такую ответственность. Необходимо провести предварительную работу, достичь определенных договоренностей. Каждый шаг необходимо сверять с позицией стратегического партнера, чтобы не осложнять и так непростую геополитическую ситуацию», – сказал Гаглоев, добавив, что «воссоединение с Северной Осетией в составе России – вековая мечта осетинского народа».
Гаглоев подтвердил, что провел в Москве встречу с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком.
«Он подчеркнул уважение России к выбору осетинского народа и выразил заинтересованность Москвы в законности и прозрачности выборного процесса», – заявил Гаглоев.
Лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев набрал в первом туре президентских выборов 10 707 голосов (38,55%), а действующий президент Анатолий Бибилов – 9706 голосов (34.95%). Второй тур должен пройти 28 апреля.
Глава Россотрудничества поспорил со своей подчинённой Поклонской о значении буквы Z
Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал интересы агентства приоритетными и обещал сделать выводы после заявления своего заместителя Натальи Поклонской о том, что буква Z символизирует "горе и трагедию как для России, так и для Украины". Об этом Примаков написал в телеграм-канале.
По словам Примакова, символы Z и V, которыми отмечают российскую военную технику, участвующую в так называемой "спецоперации" в Украине, "стали народным символом поддержки армии" России и "самого освобождения Украины от очевидного зла — террористов и бандформирований режима". "Поддержание легитимности режима, совершающего военные преступления", он назвал странным, и заявил, что считает нужным "говорить громко и ясно" о необходимости смены власти на Украине.
Таким образом, Примаков отреагировал на слова своего заместителя, бывшего прокурора аннексированного Россией Крыма и депутата Госдумы от "Единой России" Натальи Поклонской. Ранее в эфире ютьюб-канала "Живой гвоздь", который ведут журналисты закрытого "Эха Москвы", она назвала букву Z символом трагедии и горя, потому что в ходе конфликта гибнут солдаты и мирные люди с обеих сторон. "Гибнут и русские солдаты, россияне, и родители получают разные известия. Это беда", — сказала она.
Позже, отвечая на заявление Примакова, Поклонская отметила, что действительно считает, что любая форма насилия несёт горе, смерть и разрушение. Она же призывает "к добру, состраданию и возможности мыслить самостоятельно, не коллективно", в то время как в обществе "растет ненависть и страх". "Опасно слепо поклоняться любым символам — история этого не любит. На праздничных пасхах изображаются крестики, а не военные символы. В детских садах делают зарядку и учат стихи про маму, мир и добро, а не выстраивают детей в военные символы», — написала она в телеграм-канале. Поклонская также добавила, что "назвать все эти вещи по-другому", она не может и готова понести наказание, если это нарушает её должностной регламент.
Ранее Поклонская, которая родилась в Луганской области, назвала вторжение в Украину "катастрофой". В интервью Катерине Гордеевой она сказала: "Я — гражданка России, но украинка. Родина, конечно, там".
- Латинские буквы Z и V считают символами специальной военной операции, которую с 24 февраля Россия проводит в Украине по приказу президента Путина.
- Использование букв Z и V в контексте войны запретила Верховная рада Украины, Молдова и несколько регионов в Германии.
Суд отказался восстановить эфир и сайт радиостанции «Эхо Москвы»
Таганский суд Москвы отказал признать незаконным ограничение доступа к эфиру и сайту радиостанции "Эхо Москвы". Они были заблокированы Роскомнадзором по требованию Генеральной прокуратуры 1 марта. После этого основной акционер радиостанции, окологосударственный холдинг "Газпром-медиа" закрыл редакцию.
О результатах рассмотрения дела сообщило 20 апреля издание "Новая газета. Европа". Юристы "Эха" пытались доказать, что в предписаниях Генпрокуратуры не указывалось, какие нарушения у радиостанции были в эфире и какие публикации нарушали российские законы. Судья Надежда Киселёва сочла эти доводы безосновательными.
Бывший главный редактор и акционер "Эха" Алексей Венедиктов сообщил в телеграме, что решение суда будет обжаловано. По его словам, в ходе заседания выяснилось, что Генпрокуратура не требовала ликвидации сайта "Эха Москвы" как СМИ и не упоминала эфир радиостанции в своём представлении.
- После начала войны с Украиной в России фактически была введена военная цензура и были закрыты или заблокированы десятки СМИ. Своё бюро в Москве вынуждено было закрыть Радио Свобода, был заблокирован сайт радистанции, её региональных проектов, телеканала Настоящее время. Эфир прекратил телеканал "Дождь", прекратила работу "Новая газета", редакции западных телеканалов и газет.
Руководитель Европейского совета Шарль Мишель приехал в Киев
Руководитель Европейского совета – руководящего органа Евросоюза, объединяющего лидеров стран-членов ЕС, – Шарль Мишель прибыл с визитом в Киев. Об этом он написал в социальных сетях, назвав Украину "сердцем свободной и демократической Европы".
Шарль Мишель проведет переговоры с руководством Украины о взаимодействии ЕС и Киева, помощи европейских стран Украине и перспективах вступления этой страны в Евросоюз.
Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский передал представителям Евросоюза заполненный опросник – это часть процедуры, ведущей к присвоению стране статуса кандидата в члены ЕС.
Украина подала заявку на вступление в Евросоюз по ускоренной процедуре 28 февраля после начала российского военного вторжения. Выступая позднее перед депутатами Европарламента, президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы ценой тысяч жертв в борьбе против российской агрессии смогли убедить страны ЕС объединиться для поддержки Украины. Страна делает европейский выбор и хочет вступить в ЕС, чтобы стать одной из равноправных европейских наций, отмечал Зеленский.
В Грузии зa cyтки oт кopoнaвиpyca нe yмep ни oдин пaциeнт
За прошедшие сутки в Грузии ни один пациент не скончался от COVID-19. Нулевой показатель смертности фиксируется в апреле уже во второй раз. Общее число жертв коронавируса за время пандемии в Грузии составляет 16 794.
За сутки в стране выявили 232 новых случая коронавируса. Накануне провели 20 385 тестов: PCR-тестов – 1733, экспресс–тестов на антиген – 18 652.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус составила 1,14%, за последние 14 дней составляет 1,32%, за неделю – 1,2%.
Выздоровели еще 117 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 653 692, выздоровевших – 1 634 591.
За сутки вакцинирован от коронавируса 751 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 874 821.
Михаилу Саакашвили стало плохо в зале суда. ВИДЕО
Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили стало плохо во время судебного процесса по делу о незаконном пересечении границы.
«Мне необходима помощь врача», – сказал Саакашвили, после чего его вывели из зала суда.
Политик вернулся в зал через десять минут и сказал, что его беспокоит слабость, бессонница.
«Я потерял около килограммов за последние дни. Я практически не могу есть. Наверное, с этим связано, что в воскресенье я полностью потерял контроль над ногами», – добавил Саакашвили.
Он также сделал заявление по ситуации в Украине.
«Украина и весь мир побеждают в этой войне и выигрывают у векового врага Грузии», – отметил Саакашвили.
Саакашвили объявил голодовку сразу после задержания 1 октября 2021 года и продолжал ее в течение 50 дней. Экс-президент прошел курс реабилитации в военном госпитале Гори, а вскоре после возвращения в тюрьму снова обратился к крайней форме протеста. На этот раз он голодал 20 дней. Соратники и адвокаты Саакашвили считают, что он должен продолжить лечение за границей.
Россиян не пустят на Уимблдон из-за войны в Украине
Российские теннисисты, включая вторую ракетку мира Даниила Медведева, не будут допущены на Уимблдон из-за российского вторжения в Украину. Об этом передает Reuters.
Газета The New York Times сообщила, что запрет будет касаться не только россиян, но и белорусов. В то же время, по данным Sportico, в отношении белорусских спортсменов решение пока не известно.
Организатор Уимблдона, Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC), в начале апреля сообщил, что решение о допуске россиян и белорусов будет объявлено до истечения срока подачи заявок на участие в турнире в середине мая.
Российским и белорусским спортсменам также запретили участвовать в командных соревнованиях, таких как Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг.
Ранее британский министр спорта Найджел Хаддлстон заявлял, что правительство поддержит решение вообще не допускать россиян и белорусов на турниры. В случае же допуска на соревнования на территории королевства спортсменам из России и Беларуси придется письменно подтвердить, что они не будут одобрительно высказываться о Владимире Путине, властях России или Беларуси и что они не получают от них деньги.
Сразу после начала российского вторжения в Украину Даниил Медведев осторожно высказался против войны. "Я полностью за мир", — сказал он на пресс-конференции на турнире в мексиканском Акапулько. Андрей Рублев после выхода в финал турнира в Дубае написал на объективе телекамеры: "Нет войне, пожалуйста".
Глава Женской теннисной ассоциации WTA Стив Саймон ранее выступил против недопуска спортсменов к соревнованиям по политическим причинам.
В первую десятку мужского мирового рейтинга входят россияне Даниил Медведев (2 место) и Андрей Рублев (8 место), в первую двадцатку женского — россиянка Анастасия Павлюченкова (15 место), а также белоруски Арина Соболенко (4 место) и Виктория Азаренко (18 место).
Уимблдонский турнир пройдет c 27 июня по 10 июля в Лондоне.
Борис Джонсон извинился перед парламентом за вечеринку во время карантина
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вечером 19 апреля принёс глубокие извинения перед Палатой общин за посещение вечеринки во время локдауна. На прошлой неделе глава правительства был оштрафован за нарушение правил карантина, став первым в истории королевства премьер-министром, уличённым в нарушении закона во время пребывания на своем посту.
"12 апреля я получил уведомление о штрафе относительно мероприятия на Даунинг-стрит от 19 июня 2020 года. Я немедленно оплатил штраф и принес британцам извинения. Я использую сегодняшнюю возможность в первый же день вновь повторить свое чистосердечное извинение перед Палатой общин",— сказал Джонсон в ходе заседания, имея в виду, что парламент во вторник в первый раз собрался после пасхальных каникул.
В четверг парламент проголосует за решение разобрать ситуацию с Джонсоном на заседании парламентской комиссии по привилегиям. Потенциально она могла бы наказать его несколькими способами, самый тяжёлый из которых — лишение мандата, что автоматически означало бы его отставку с поста премьер-министра.
Скорее всего, расследования в отношении Джонсона не будет, отмечает Би-би-си. Основная часть фракции консерваторов поддерживает своего лидера и, вероятно, будет голосовать против. Однако отставки политика требуют и внутри его партии.
Это решение поддерживают и многие избиратели, следует из социологических опросов. В середине апреля за отставку Джонсона высказались 54 процента жителей страны, следует из опроса Ipsos. Против были только 27 процентов.
Китай открыл ж/д маршрут в Германию в обход России – через Азербайджан и Грузию
Китай запустил железнодорожный маршрут в Германию, который минует Россию. По нему поезда смогут доехать до немецкого города Мангейм, пишет китайское госагентство Xinhua.
Сообщается, что маршрут пролегает через Казахстан, Азербайджан, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию. В публикации не указана Грузия, однако китайские компании используют именно грузинскую железнодорожную инфраструктуру.
Xinhua пишет, что Каспийское и Черное моря маршрут пересекает с помощью комбинированных железнодорожных и морских перевозок. 13 апреля из города Сиань по нему отправился первый поезд, нагруженный спортивными товарами.
В статье говорится о том, что новый маршрут проходит по странам и регионам, через которые редко проходили поезда из Китая. В сианьской компании международной логистики «Жуйан» считают, что эффективность таких перевозок повысится, а расходы сократятся. Такой маршрут «поможет наладить экспорт в сложившейся ситуации», пояснил менеджер компании.
Отметим, что ранее в Грузии сообщали о запуске грузоперевозок из Китая по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.
- После военного вторжения российских войск в Украину и начала войны десятки стран объявили о санкциях против отдельных компаний России и её граждан (в основном это политики и владельцы крупного бизнеса, приближенные к президенту Путину). Зарубежные компании массово уходят из России: останавливают поставки товара, закрывают российское производство или передают его в местное управление. На сегодняшний день более 750 иностранных компаний объявили о приостановке или полном прекращении работы на российском рынке. Среди них и китайская государственная нефтегазовая компания Sinopec, которая приостановила инвестиционную активность в России из-за опасения попасть под вторичные американские санкции.
Запад обещает направить Украине больше артиллерии для защиты
Соединённые Штаты, Великобритания и Канада пообещали направить Украине больше артиллерии - для защиты Донбасса в условиях начавшегося там крупного наступления российской армии.
Президент США Джо Байден сообщил журналистам после дистанционного разговора с британским премьером Борисом Джонсоном, главой канадского правительства Джастином Трюдо и другими западными лидерами 19 апреля, что артиллерия будет включена в следующую партию боеприпасов, которые американское руководство направит Киеву.
"Им нужна поддержка артиллерией, это то, что мы им дадим в дополнение ко многим другим видам поддержки", - сказал, в свою очередь, Борис Джонсон.
По словам Джастина Трюдо, Канада поставит тяжелые артиллерийские орудия, и подробнее об этом сообщит позднее.
Официальный представитель Минобороны США Джон Кирби указал, что Вашингтон пытается сосредоточиться на отправке систем, которые украинские силы могли бы использовать на поле боя практически сразу вместе с оборудованием, не требующим длительной подготовки.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц после видеоконференции с западными лидерами сообщил, что поставки Украине от немецких производителей будут включать противотанковое оружие, средства ПВО и боеприпасы. Тяжёлые вооружения Шольц не упомянул, отмечает "Немецкая волна". В самой Германии Щольц и его левоцентристская партия СДПГ всё чаще сталкиваются с призывами поставить Украине именно тяжёлые вооружения, однако, канцлер и его сторонники заявляли, что в этом случае существует серьёзный риск эскалации конфликта и того, что он перекинется на другие страны.
На днях президент Украины Владимир Зеленский, говоря о зарубежных поставках оружия, заявил, что Киев получает "очень неплохую поддержку". Одновременно Зеленский подчеркнул, что эта помощь "точно может быть посильнее".
На войне в Украине погиб уроженец Южной Осетии Инал Кортиев
Еще один уроженец Южной Осетии погиб на войне в Украине. Telegram-каналы и пользователи соцсетей сообщили о смерти 37-летнего Инала Кортиева.
Кортиев был командиром взвода российской 4-й военной базы. У него остались двое детей. По неподтвержденной информации, Кортиев был убит в Мариуполе.
Ранее на войне в Украине погиб уроженец Южной Осетии, сержант Андрей Бакаев, а также добровольцы Руслан Бесаев и Руслан Казиев.
Как накануне отмечало «Эхо Кавказа», отношение к этим смертям в югоосетинском обществе неоднозначное: одни считают их героями, другие уверены, что отправлять на войну молодых ребят равноценно смерти малочисленного народа. В сети даже назвали происходящее «кастрацией нации».
Многие жители Южной Осетии критикуют бывшего и действующего президентов самопровозглашенной республики за отправку соотечественников на войну. Действующий президент Анатолий Бибилов продолжает отрицать свою роль. По его словам, люди, подписавшие контракты и надевшие погоны, исполняют приказ своего непосредственного начальства.
Делегация Конгресса США посетит Францию, Грузию и Италию
На этой неделе члены делегации Конгресса посетят Францию, Грузию и Италию. По информации посольства США в Грузии, визит делегации Конгресса возглавит председатель Подкомитета Сената США по ассигнованиям на государственные, иностранные операции и член Сенатского комитета по международным отношениям сенатор Крис Кунс.
В состав делегации входят сенатор Гэри Питерс, председатель Комитета по внутренней безопасности и правительственным делам, сенатор Боб Кейси, конгрессмен Стефан Мерф, конгрессмен Кейт Лирайс, конгрессмен Дэвид Сисилин и конгрессмен Тед Дойч.
«Делегация встретится с американскими дипломатами, высокопоставленными правительственными чиновниками и лидерами гражданского общества в каждой стране, чтобы обсудить важность поддержки и укрепления трансатлантического альянса, усиления решительного ответа против России в связи с ее войной в Украине и укрепления европейской безопасности. Делегация также обсудит общие глобальные проблемы, такие как пандемия Covid-19, глобальный голод, миграционный кризис, изменение климата и нераспространение оружия», – говорится в информации посольства.
«Я с нетерпением жду встречи с нашими партнерами и союзниками в Европе, чтобы укрепить нашу приверженность нашим общим демократическим ценностям», - заявил сенатор Гэри Питерс, передает Общественный вещатель Грузии.
Кадыров пообещал 300 тысяч рублей каждому, кто поедет воевать в Украину
Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал каждому добровольцу, кто поедет воевать в Украину, единоразовую выплату в 300 тысяч рублей, сообщает издание «Агентство».
При этом требования к кандидатам минимальные – они должны быть просто «здоровыми» мужчинами возрастом до 50 лет, и могут не иметь опыта срочной службы или боевого опыта. Отправлять в Украину их будут через центр по набору добровольцев в Грозном, который находится в мэрии города. Далее их ждет 10-дневный инструктаж, после чего - поездка на войну. Контракт с ними при этом не заключается.
«Агентство» отмечает, что в телеграме опубликованы несколько видео, на которых показаны тренировки тех, кто откликнулся на объявления о наборе добровольцев в Грозном. Один из таких людей – 47-летний житель Тамбова Юрий Татаринцев. Согласно базе судебных решений, ранее он был судим за убийство, похищение человека и хранение оружия.
В середине марта Рамзан Кадыров объявлял, что из Грозного воевать в Украину уехала первая тысяча добровольцев.
В Киеве назвали причины, которые препятствуют переговорам с Москвой
Осада Мариуполя Россией еще больше усложнила переговоры между Киевом и Москвой, заявил во вторник член переговорной группы со стороны Украины, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По его словам, сейчас сложно сказать, когда могут возобновиться прямые контакты между сторонами. В качестве другой причины, затягивающей переговоры, Подоляк упомянул стремление России укрепить свои позиции посредством нового наступления на Донбассе.
19 апреля вооруженные формирования так называемой «ДНР» объявили о начале штурма металлургического комбината «Азовсталь», который считается главным очагом украинского сопротивления в Мариуполе. Как следует из слов представителя командования сепаратистов Эдуарда Басурина, для наступления на объект были специально подобраны «штурмовые группы», которым «хорошо помогает Российская Федерация».
Позднее во вторник Минобороны России предложило украинским военным, защищающим мариупольскую «Азовсталь» сложить оружие и сдаться. «Украинская правда» отмечает, что это стало уже третьим таким обращением российских властей к защитникам Мариуполя с начала апреля.
Войска России и сепаратистов из так называемой «Донецкой народной республики» окружили Мариуполь в начале марта. С того дня идет зачистка города, в котором, по разным оценкам, находятся от полутора до трех тысяч украинских военных - в основном, представители батальона «Азов» и 36-й бригады морской пехоты.
Командир полка «Азов» Денис Прокопенко 19 апреля призвал мировых лидеров организовать безопасный выход для мирных жителей, укрывающихся на металлургическом комбинате «Азовсталь». Днём ранее начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин сказал, что на территории «Азовстали» от российских обстрелов и авиаударов укрываются около 1000 мирных жителей, пишет «Би-би-си».
- Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник сообщил о начале крупного наступления российской армии в Донбассе. Секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов отметил, что по информации Киева в планах российской армии полностью занять Донецкую и Луганскую области до православной Пасхи. В этом году она приходится на 24 апреля.
- Глава российской МИД Сергей Лавров заявил, что Россия начинает следующую фазу войны в Украине с целью полностью занять территории Донецкой и Луганской областей Украины.
- Последний раз представители Украины и России проводили прямые переговоры об урегулировании конфликта 20 марта в Стамбуле.
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