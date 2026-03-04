Верховный суд Грузии не принял к рассмотрению дело Мзии Амаглобели

Верховный суд Грузии не принял к рассмотрению дело основательницы онлайн-изданий «Нетгазети» и «Батумелеби» Мзии Амаглобели – это означает, что за пощёчину сотруднику полиции ей предстоит провести два года в тюрьме. Решение Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Как пишет издание «Нетгазети», коллегия по уголовным делам в составе Левана Тевзадзе, Мераба Габинашвили и Мамуки Васадзе приняла решение без проведения устного заседания.

В Верховный суд решение апелляционной инстанции обжаловали как адвокат Мзии Амаглобели, так и прокуратура. Адвокаты требовали отмены приговора и вынесения оправдательного решения, прокуратура, в свою очередь, настаивала на ужесточении обвинения – ведомство считает, что пощёчина является нападением, и наказание должно было быть назначено по части первой статьи 353 прима Уголовного кодекса, предусматривающей от четырёх до семи лет лишения свободы.