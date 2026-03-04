Верховный суд Грузии не принял к рассмотрению дело Мзии Амаглобели

Верховный суд Грузии не принял к рассмотрению дело основательницы онлайн-изданий «Нетгазети» и «Батумелеби» Мзии Амаглобели – это означает, что за пощёчину сотруднику полиции ей предстоит провести два года в тюрьме. Решение Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.
Как пишет издание «Нетгазети», коллегия по уголовным делам в составе Левана Тевзадзе, Мераба Габинашвили и Мамуки Васадзе приняла решение без проведения устного заседания.
В Верховный суд решение апелляционной инстанции обжаловали как адвокат Мзии Амаглобели, так и прокуратура. Адвокаты требовали отмены приговора и вынесения оправдательного решения, прокуратура, в свою очередь, настаивала на ужесточении обвинения – ведомство считает, что пощёчина является нападением, и наказание должно было быть назначено по части первой статьи 353 прима Уголовного кодекса, предусматривающей от четырёх до семи лет лишения свободы.
- Основательница изданий «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзия Амаглобели была задержана 12 января 2025 года за пощёчину сотруднику
- 6 августа 2025 года судья Батумского городского суда Нино Сахелашвили приговорила Мзию Амаглобели к двум годам лишения свободы. Изначально её обвиняли в нападении на полицейского (наказание – от четырёх до семи лет), но суд смягчил обвинение до части 1 статьи 353, которая касается сопротивления или угрозы полицейскому и наказуема штрафом или тюремным сроком до трёх лет. Апелляционный суд оставил в силе приговор. Журналистка остаётся под стражей.
