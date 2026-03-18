В Грузии меняются правила виноделия: теперь для закладки коммерческого виноградника нужно разрешение государства, без которого нельзя будет продать ни виноград, ни вино. Власти говорят о повышении качества и европейских стандартах. Малые винодельни опасаются, что не выдержат новых правил.

«Я сам разбивал виноградники – теперь мне нужно разрешение»

В Кахетии, где виноград – не просто культура, а образ жизни, винодел, владелец Ghvardzelashvilis Marani Георгий Гвардзелашвили вспоминает, как закладывал свои первые виноградники без посредников и разрешений.

«Я сам выводил саженцы винограда, сам разбивал виноградники и потом реализовывал продукцию», – говорит он.

Сегодня его хозяйство занимает около пяти тысяч гектаров. Он выращивает редкие сорта винограда и поставляет продукцию в восемь стран – в небольшие грузинские кафе и бары. Новые поправки к закону «О лозе и вине» у него вызывают вопросы.

С 1 мая те, кто хочет сажать виноградники для коммерческих целей, должны получить разрешение государства. Без этого нельзя будет продавать ни виноград, ни вино. Власти объясняют эти меры стремлением повысить качество продукции.

Гвардзелашвили признает, что в отрасли давно есть проблемы: используются несертифицированные саженцы, случаются ошибки с сортами (например, покупают у частника «саперави», а потом оказывается, что это «киси»), виноградники страдают от болезней. По его словам, если Грузия хочет соответствовать стандартам таких стран, как Италия, Франция и Испания, без изменений не обойтись.

«Если мы хотим придерживаться евростандартов, то я согласен с этим законом на 100%. Сейчас на местах мало кто из нас ведь проверяет саженцы на вирусы, все делается без так скажем стандартов, поэтому иногда виноградники пересыхают. А так все будет сертифицировано», – говорит он.

При этом винодел отмечает, что новые правила могут создать серьезные трудности для небольших фермеров из-за бюрократии.

«Для крестьянина это неприемлемо. Он просто скажет: «Зачем мне это все, куда мне ходить?» и откажется. Но если не соблюдать закон, продавать виноград уже нельзя», – добавляет он.

Государство усиливает контроль

Изменения в закон «О лозе и вине» вступают в силу с 1 мая. Выдавать разрешение тем, кто хочет посадить виноградник для продажи продукции, будет Национальное агентство вина. Этот орган, который раньше в основном занимался контролем, получает новые полномочия и фактически будет решать, кто и на каких условиях сможет работать в отрасли.

Власти объясняют реформу необходимостью повысить качество вина. В агентстве говорят, что новая система поможет соблюдать агротехнические нормы, контролировать сорта и правильно выбирать места для виноградников. По их мнению, именно от происхождения винограда во многом зависит качество вина. Также в ведомстве ссылаются на опыт европейских стран с развитым виноделием.

«Во Франции применяются строгие меры, которые закреплены законодательно. Сокращение избыточных виноградников является обязательным требованием и связано с затратами предпринимателей. Установлены процентные ограничения – предприниматель не может закладывать виноградники сверх определенного процента площади в соответствующих регионах. По сравнению с предлагаемым законопроектом там действуют еще более жесткие меры. Мы ориентируемся на изменившуюся ситуацию на мировом рынке, и именно этим продиктованы данные законодательные изменения», – заявил заместитель министра сельского хозяйства Зураб Эзугбая во время слушания комитета по сельскому хозяйству 16 февраля.

Алеко Сарданашвили – винодел из Рачи, села Хванчкара, основатель Aleko Sardanashvili's Guest House and Winery. На территории одного гектара он производит вина разных сортов.

«Например, в Раче, в микрозоне Хванчкары, кто-то может решить высадить 50 000 саженцев сорта «Александроули». Однако государство может заявить, что в этой зоне уже достаточно этого сорта, и мелкий фермер уже не сможет получить разрешение на посадку. При этом известно, что крупные предприятия активно сотрудничают с властями, получают гранты и финансирование, поддерживают их на выборах и так далее. В итоге формируется замкнутый круг, в котором крупные игроки легко договариваются между собой, тогда как у мелких фермеров возникают трудности», – говорит он.

Саданашвили считает в целом нецелесообразным получение разрешения от государства:

«Потому что это бизнес и человек имеет право на своей земле выводить тот сорт винограда, который он считает нужным для своего бизнеса. В этом ограничении я не вижу смысла».

Главный вопрос, который вызывает споры: на каких условиях будут выдаваться разрешения. До 1 мая 2026 года министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства должен отдельным приказом утвердить критерии, по которым будут выдавать разрешения на закладку виноградников.

Неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия» 5 марта опубликовала свою оценку поправок. В ней говорится о возможных коррупционных рисках и угрозе давления на малые винодельни. Критика касается не столько самой идеи реформы, сколько того, как она будет реализована.

«Закон не устанавливает условия выдачи согласия или отказа – все критерии будут определяться приказом министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства, который не ограничен законом. Министр может устанавливать любые правила и изменять их в любое время по своему усмотрению. Закон не устанавливает процедуры принятия решений, сроки, обязательства по прозрачности или механизм обжалования», – пишет организация.

В НПО задаются вопросом: если ключевые решения зависят от одного должностного лица, какие механизмы будут защищать рынок от выборочного контроля и давления на отдельных участников.

Малые винодельни в зоне риска

В последние годы грузинское вино во многом ассоциируется с небольшими семейными хозяйствами. Новая редакция закона впервые ставит их в одинаковые условия с крупными производителями – в том числе и в отчетности. Отменяется правило, по которому виноделы, производящие до 1500 литров в год, были освобождены от сложного технологического учета. Теперь и они должны будут вести подробную документацию и регулярно отчитываться перед Национальным агентством вина. В организации «Международная прозрачность – Грузия» считают, что это создаст дополнительную нагрузку на малый бизнес.

«Отмена исключения означает, что тысячи семейных виноделен столкнутся с бюрократией. Им придется вести сложный технологический учет и направлять уведомления в агентство. Это ухудшит их положение и усложнит конкуренцию с крупными производителями. Кроме того, возрастает риск выборочного контроля и давления на малых производителей», – говорится в оценке организации.

Сами виноделы опасаются, что новые требования окажутся для них слишком сложными – у небольших хозяйств меньше ресурсов и возможностей справляться с бюрократией. По словам Гвардзелашвили, не сразу, но со временем часть фермеров может уйти с рынка.

«Фактически малый бизнес не сможет войти в конкуренцию с большими компаниями. Один уйдет, второй, третий… И в итоге останутся только большие хозяйства, которые будут пользоваться этими сервисами», – говорит винодел.

По мнению Александра Сарданашвили, если власти говорят о повышении качества, то проблему во многом создала сама государственная политика последних лет. Винодел считает, что на ухудшение качества повлияло государственное субсидирование винограда.

«Государство принимало любой виноград – не обращали внимания на качество, на уровень сахара и прочее. Такая система только ухудшила ситуацию. При этом государство оправдывало это тем, что виноград не должен оставаться непроданным», — говорит Сарданашвили.

Он также подчеркивает, что не считает задачей государства страховать бизнес от рисков.

«Это моя ответственность. Если бизнес неуспешный, государство не обязано помогать. Качество появится тогда, когда мы станем не производителями винограда, а страной-производителем качественного вина», – добавляет Сарданашвили.

Качество прежде всего

Основатель винной школы Kabis Toni и международный эксперт по вину Кети Джурхадзе в интервью BM.ge говорит, что регулирование в отрасли необходимо для обеспечения качества. По ее словам, такая практика давно применяется в Европе.

По словам Джурхадзе, небольшие винодельни, которые ориентируются на качество, и раньше проходили сложные бюрократические процедуры даже без прямого требования закона. Это, по ее мнению, помогало поддерживать стандарты, которыми Грузия известна на международном рынке.

«Виноградник – это основа. Именно там формируется качество будущего вина. Чтобы получить хорошее вино, нужен качественный виноград. А значит, виноградник должен соответствовать стандартам и быть правильно ухожен. Сегодня каждый понимает это по-своему. Но когда вводятся единые правила, они становятся обязательными для всех. Без этого добиться качества невозможно», – говорит она.

В закон «О лозе и вине» вносится еще одно изменение – ужесточение правил для вин с защищенным наименованием происхождения. Если раньше допускалось использование до 15% винограда из соседних зон, теперь требуется полное, 100-процентное соответствие территории.

«Отмена 15%-й льготы – отражение европейской практики. В разных странах требования отличаются: где-то они строже, где-то мягче», – отмечает Джурхадзе.

Эксперт допускает, что из-за новых правил часть малых производителей действительно может уйти с рынка: одни смогут справиться с дополнительной нагрузкой, другие – нет. При этом, по ее словам, делать окончательные выводы пока рано.

«У грузин часто есть склонность эмоционально воспринимать новшества – сначала мы относимся к ним негативно, а потом оказывается, что все не так сложно, как казалось. Я не могу сказать, что риски обязательно велики или наоборот, малы», – говорит она.

Джурхадзе подчеркивает, что многое станет понятно только после того, как новые правила начнут работать на практике.

