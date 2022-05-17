Новости
Вице-премьер РФ Хуснуллин: У Херсонской области большие перспективы
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что у Херсонской области Украины, которая оккупирована российскими войсками в ходе военного вторжения, «большие перспективы». По его словам, регион «займет достойное место в российской семье».
Государственные СМИ сообщают, что Хуснуллин находится в Херсонской области с «рабочим визитом». Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время поездки в Херсон заявил, что Россия останется в нем «навсегда».
СМИ сообщали, что в Херсонской области Москва намерена создать управляемое сепаратистское образование – Херсонскую народную республику. Представитель оккупационных властей региона Кирилл Стремоусов 11 мая заявил агентству РИА «Новости», что создание республики там не планируется. По его словам, «Херсон - это Россия» и до конца года оккупационная администрация намерена перевести регион на российское законодательство.
- На территориях юга Украины, занятых российскими войсками с 24 февраля, прекращается работа украинских органов власти, в ряде городов уже созданы так называемые администрации, подконтрольные российским военным. Украинские государственные символы меняют на российские, вывешивают также красные флаги – так называемые знамена Победы. Начато вещание российского телевидения и вводится российский рубль. Президент России Владимир Путин распорядился выплатить ветеранам на этих территориях по 10 тысяч рублей, в его указе территории названы «освобожденными». При этом российские власти ранее официально заявляли, что у них нет цели оккупировать Украину. Утверждалось, что задачей так называемой «спецоперации» будет получение контроля над Луганской и Донецкой областями, которые объявили своей территорией пророссийские сепаратисты.
Другие новости дня
Шарль Мишель: ЕС готов к укреплению своего будущего партнерства с Грузией
Сегодня, 17 мая, в Брюсселе состоялась встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Президент Европейского совета Шарль Мишель написал в Twitter о встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
«Я обсудил с Ираклием Гарибашвили полную поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Грузии. ЕС полностью готов к укреплению своего будущего партнерства с Грузией. Я высказал мнение, что реформы в процессе демократизации и верховенства права нужны как никогда», - написал Шарль Мишель.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили написал после встречи в микроблоге Твиттер: «Сегодня я встретился с большим другом Грузии в Брюсселе, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Полная интеграция Грузии в Евросоюз является высшим приоритетом нашего правительства, а подача заполненного вопросника на членство - еще одно важное этапное событие на этом пути».
Европарламентарии об аресте Гварамия: это ставит под угрозу европейское будущее Грузии
8 депутатов Европарламента выступили с совместным заявлением, осуждающим арест генерального директора Mtavari Arkhi Ники Гварамия. Происходящее европарламентарии назвали продолжением регресса верховенства закона в Грузии, пишет SOVA.
В опубликованном сообщении говорится, что избирательный подход к правосудию наносит непоправимый удар по репутации Грузии и ее европейскому курсу.
«Вынесенный без убедительных доказательств обвинительный приговор грузинского суда в отношении генерального директора телеканала Ники Гварамия и двух его соратников продолжает подрывать верховенство закона в Грузии. Это решение ставит под угрозу европейское будущее Грузии, которое требует демократических ценностей, в том числе свободы СМИ и верховенства закона.
К сожалению, сомнительное решение суда перекликается с широко распространенной общей практикой преследований, запугиваний и физических нападений на представителей критически настроенных СМИ.
Необоснованное решение грузинского суда является результатом давно просроченной судебной реформы, провести которую Грузия обязалась в рамках соглашения от 19 апреля, но так и не сделала этого. Избирательное правосудие и дальнейшее ухудшение демократических институтов наносят непоправимый ущерб репутации Грузии и угрожают ее европейскому выбору стать кандидатом и, в конечном итоге, членом Европейского Союза. Это полностью противоречит тому, чего хочет грузинский народ и чего он заслуживает», - говорится в заявлении.
- Руководитель самого рейтингового в стране оппозиционного телеканала в понедельник был приговорен к 3,5 годам лишения свободы по статье «злоупотребление должностными полномочиями». Вслед за этим последовало множество комментариев от НПО, партий и зарубежных дипломатов. Посольство США заявило, что приговор суда ставит под сомнение приверженность Грузии верховенству закона.
Грузинский сумоист Леван Горгадзе одержал шестую победу на турнире в Токио
Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, одержал шестую победу на летнем турнире в Токио, сообщает агентство «Новости-Грузия». Сейчас Тотиносин выступает в ранге девятого маэгасиры Запада. Чтобы продвинуться в рейтинге, ему необходимо установить минимальный положительный баланс - восемь побед.
Сегодня, 17 мая, Тотиносин одолел двенадцатого маэгасиру Запада Саданоуми. Теперь, после десяти дней соревнования, у Горгадзе четыре поражения и шесть побед. Летний турнир Нацу басё продлится до 22 мая.
Завтра Тотиносин сразится с пятнадцатым маэгасирой Востока, опытным Адзумарю. У него пять побед и пять поражений. Лидеры турнира - четверый маэгасира Запада Таканосё и пятнадцатый маэгасира Запада Итиямамото, у которых по восемь побед.
Тотиносин - профессиональный борец сумо, второй грузинский сэкитори после Коккая. «Тоти» - конский каштан, «Син» - сердце. 35 лет.
В январе 2018 завоевал Кубок Императора третьим из европейских борцов. Впервые в истории профессионального сумо грузинский атлет стал обладателем Большого Императорского Кубка. После майского басё 2018 года получил ранг одзэки - также третьим из европейцев.
Занимался борьбой с детства. Призер юношеских чемпионатов Европы по дзюдо и самбо. Серебряный призер (личный и в команде) юниорского чемпионата по сумо в 2005 году.
В высшем дивизионе трижды показывал результат дзюн-юсё (вице-чемпион). Предпочитает активную, наступательную силовую борьбу с захватами и теснением. Пять раз поощрялся премиями за боевой дух и один раз премией за техническое совершенство. Высший ранг за карьеру - одзеки.
Генпрокуратура РФ потребовала признать «Азов» террористической организацией
Генпрокуратура России обратилась в Верховный суд с требованием внести украинский полк «Азов» в список террористических организаций. Об этом «Интерфаксу» сообщили в суде.
Согласно картотеке Верховного суда, заседание пройдет 26 мая. Его проведут в закрытом режиме.
- Российские официальные лица называют полк «Азов» неонацистским. Формирование было основано в 2014 году как добровольческий батальон, у его истоков стояли крайне правые активисты. При этом многие бойцы «Азова» подчеркивают, что не являются неонацистами, а сам полк стал составной частью Вооруженных сил Украины.
- Бойцы полка «Азов» держали оборону города-порта Мариуполя, который с начала марта находился в осаде, и оказались заблокированы на металлургическом комбинате «Азовсталь».
В Душанбе совершено нападение на журналистов Радио Свобода и Настоящего Времени
В столице Таджикистана Душанбе совершено нападение на журналистов национальной службы Радио Свобода и канала "Настоящее Время". Люди в штатском силой выволокли из машин Анушервона Арипова, Насима Исамова, Муллораджаба Юсуфи и Барота Юсуфи. У них отобрали всю служебную технику, а также рабочие и личные мобильные телефоны, сообщает канал.
Журналисты работали над освещением антиправительственных протестов в Горно-Бадахшанской автономной области на границе с Афганистаном. Сразу после записи интервью с гражданской активисткой из ГБАО журналисты направились в бюро Таджикской службы РС. В момент, когда журналисты сели в машину, путь им перегородила белая иномарка. Оттуда выбежали спортивного вида молодые люди в штатском, которые вырвали у журналистов мобильные телефоны через открытые окна автомобиля.
После этого они выволокли корреспондентов наружу, заставили открыть багажник, забрали все оборудование и после непродолжительной беседы уехали. Юсуфи был избит – ему нанесли несколько сильных ударов по голове и туловищу. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял. Таджикская служба РС отмечает, что нападавшие, по всей видимости, знали корреспондентов. Юсуфи рассказал, что перед тем, как уехать, атаковавшие вернули ему отобранные деньги.
- Ранее информационное агентство “Азия-Плюс” сообщило, что испытывает давление властей из-за освещения событий в ГБАО. Журналисты решили отказаться от работы в автономии из-за угрозы закрытия. Таджикистан занимает 152-е из 180 мест в международном рейтинге свободы прессы, составляемом неправительственной организацией “Репортёры без границы”. В центральной Азии хуже ситуация только в Туркмении (177 место).
- Протесты в населённой преимущественно памирцами и киргизами ГБАО начались 14 мая. Жители потребовали отставки главы области и мэра её столицы Хорога, снятия всех блокпостов в Хороге и прекращения преследования жителей региона. Власти отказались это исполнять и 16 мая разогнали собравшихся слезоточивым газом и резиновыми пулями. Во время протестов погиб один человек, ранены трое силовиков.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
Парламент Финляндии проголосовал за вступление в НАТО
Парламент Финляндии на заседании во вторник одобрил подачу заявки на вступление страны в Североатлантический союз НАТО. "За" проголосовали 188 депутатов, 8 — "против". Трансляцию вёл канал Yle.
Ранее президент страны Саули Ниинистё и правительство уже заявляли, что принципиальное решение об этом принято. Предполагается, что ближайшее время он утвердит результаты парламентского голосования.
Финляндия соблюдала нейтралитет после завершения Второй мировой войны. Идея о присоединении к НАТО, согласно опросам, пользовалась всё больше популярностью в последние годы, однако финальное решение было принято на фоне вторжения России в Украину.
Сегодня же заявку на вступление подала Швеция. Предполагается, что заявки двух стран будут рассматриваться совместно. Для их присоединения к блоку нужно единогласное голосование остальных его участников.
Накануне о своём несогласии со вступлением двух стран заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он обвинил Хельсинки и Стокгольм в поддержке терроризма — эти страны дают убежище политическим противникам президента, которых Анкара считает террористами.
День святости семьи в Тбилиси верующие отметили шествием
Несколько тысяч человек приняли участие в шествии по центру Тбилиси во вторник по случаю Днем святости семьи.
Он проводится как противовес отмечаемому в мире Дню борьбы с гомофобией и поддерживается в Грузии представителями консервативной части общества.
День святости семьи был учрежден патриархией Грузии, после того, как 17 мая 2013 года православные активисты во главе с десятком священников жестоко разогнали акцию против гомофобии в центре Тбилиси. В тот день пострадали около 30 гражданских активистов и правозащитников и несколько полицейских.
В этом году ЛГБТ–акций по случаю Дня борьбы с гомофобией не было и шествие сторонников традиционных ценностей прошло без эксцессов, пишет агентство «Новости-Грузия».
Участники шествия с иконами, под церковные песнопения, прошли от Кашветской церкви на проспекте Руставели до Сионского храма. Многие были в национальных одеждах и пришли на акцию с детьми.
Собравшихся с балкона здании Патриархии приветствовал Католикос-Патриарх Всея Грузии.
Индия приостановила сделку с Россией на закупку вертолётов Ка-31
Индия приостановила переговоры с Россией о поставке 10 вертолетов Ка-31 на сумму 520 миллионов долларов. Об этом сообщает DefenseNews со ссылкой на анонимный источник в индийском Минобороны.
По словам собеседника издания, Дели опасается, что Россия на фоне вооружённого конфликта с Украиной и санкций не сможет выполнить оборонный заказ, а также из-за проблем, связанных с платежами. Источник уточнил, что индийский Центробанк разрабатывал механизм оплаты сделок с Россией в рублях и рупиях, но попытки успехом не увенчались.
DefenseNews допускает, что приостановка сделки может быть связана с международным давлением на Индию из-за сотрудничества с Россией и нейтральной позицией Дели по поводу российского вторжения на территорию Украины.
Вашингтон ранее призывал Дели отказаться от партнёрства с Москвой и сместить фокус на стратегическое взаимодействие с Соединёнными Штатами.
Югоосетинский КГБ: задержан 41 нарушитель законодательства в пограничной сфере
По информации КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия, в апреле текущего года на различных участках де-факто границы задержан 41 нарушитель законодательства в пограничной сфере.
«Из них: 26 – нарушители режима государственной границы, 15 – пограничного режима», – сказано в сообщении югоосетинского ведомства.
В КГБ заявили, что 25 человек подвергнуты административному штрафу, пятеро выдворены за пределы Южной Осетии без штрафных санкций, четверо предупреждены, в отношении одного человека возбуждено уголовное дело, дознание ведется по шести гражданам.
В ведомстве также предупредили, что для проведения пахотных и иных сезонных сельскохозяйственных работ на участках местности, расположенных в пограничной зоне, «необходимо заблаговременно подавать документы на получение соответствующих разрешений».
На прошлой неделе стало известно, что гражданин Грузии, бывший военный Мамука Чхиквадзе, задержанный югоосетинскими властями, приговорен в Цхинвали к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.
На акциях протеста в Ереване задержали 414 человек
С утра в Ереване начались акции неповиновения, которые проводит оппозиция, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства в связи с их позицией по Нагорному Карабаху.
Демонстранты время от времени блокируют движение автотранспорта на центральных улицах армянской столицы. Полиция предпринимает меры противодействия.
Так, на участке ереванского «Каскада» между полицией и протестующими завязалась потасовка, полиция применила силу для задержания протестующих, перекрывших движение по улице. Участникам акций неповиновения на какое-то время удалось перекрыть движение на перекрестке улиц Вазгена Саргсяна и Хоренаци, но прибывшие на место полицейские задержали всех активистов.
По словам задержанных, сотрудники полиции не давали каких-либо разъяснений по поводу их задержания, пишет Радио Азатутюн. По последним данным, полиция задержала 414 человек.
Оппозиция проводит уличные акции протеста в армянской столице с конца прошлого месяца, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого она обвиняет в намерении пойти на односторонние уступки Азербайджану в вопросе статуса Нагорного Карабаха.
Армянские власти отвергают данные обвинения, заявляя, что на мирных переговорах с Азербайджаном намерены отстаивать права армян Нагорного Карабаха, в том числе и в вопросе об окончательном статусе. Представители власти утверждают, что акции протеста оппозиции и ее требования не пользуются поддержкой у широких слоев населения Армении.
В «Грузинской мечте» не согласны с критикой западных дипмиссий по делу Ники Гварамия
Председатель партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе расценил как необоснованные критические заявления западных дипмиссий по делу гендиректора телекомпании «Мтавари» Ники Гварамия.
«Такие же заявления посольств в 2017-19 годах позволили Гварамия грабить «Рустави 2». К сожалению, сегодня мы видим то же самое, что очень тяжело и печально», – заявил Кобахидзе.
Он призвал воздерживаться от необоснованных заявлений, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Конкретные преступники совершили конкретное преступление и, когда в связи с этим делаются критические заявления без обоснований, это – определенная форма покрывания криминала», – заявил председатель «Грузинской мечты».
Руководитель самого рейтингового в стране оппозиционного телеканала в понедельник был приговорен к 3,5 годам лишения свободы по статье «злоупотребление должностными полномочиями». Вслед за этим последовало множество комментариев от НПО, партий и зарубежных дипломатов. Посольство США заявило, что приговор суда ставит под сомнение приверженность Грузии верховенству закона.
Кремль задумал создать детское движение в столетие пионерии
Кремль, Росмолодежь и министерство просвещения обсуждают вопрос создания нового общероссийского движения детей и молодежи. Об этом сообщают РБК и "Московский комсомолец" со ссылкой на источники.
По данным изданий, законопроект о новой организации могут внести в Госдуму уже 19 мая – в день столетия советской пионерии. Необходимость создания движения один из источников объяснил задачей "воспитания патриотизма, любви к Родине и гражданственности среди детей и подростков". Один из источников РБК отмечает, что членство в новой структуре планируется сделать необязательным.
Новая структура будет создана на базе уже существующих Российского движения школьников, проекта "Большая перемена" и целого ряда региональных организаций. Возможно, среди учредителей будет и движение "Юнармия", созданное по инициативе министра обороны Сергея Шойгу в 2015 году.
На пост лидера новой пионерии, согласно источникам, рассматривается заместитель главы Росмолодежи, 42-летний Дамир Фаттахов. Месяц назад идею создания движения, которое объединяло бы всех детей, поддержал Владимир Путин.
С 24 февраля российские войска проводят так называемую "специальную операцию" на территории Украины. В марте, через три недели после начала военного вторжения России в Украину, в распоряжении Радио Свобода оказалась запись видеоконференции для московских учителей истории – методичка, как им проводить "уроки пропаганды" относительно российско-украинской войны.
В Конгрессе США пройдут первые за 50 лет слушания по НЛО
Комитет по делам разведки Палаты представителей Конгресса США проведет первые за 50 лет слушания по вопросам неопознанных летающих объектов. Конгрессмены обсудят доклад, составленный на основе рапортов военных США, столкнувшихся с необъяснёнными явлениями в воздухе.
В документ вошли 144 события, фиксирующиеся с 2004 года. В 80 случаях летающие объекты были замечены несколькими датчиками. В 18 случаях сообщалось о необычной траектории движения или нестандартных характеристиках полёта объектов.
Одним из таких объектов, предположительно, оказался воздушным шаром, теряющим воздух. Остальные оказались неопознанными.
В отчёте названы пять категорий, по которым делятся летающие объекты – воздушные шары, дроны и птицы; природные явления; новые разработки или секретные программы США; новые технологии России, Китая или частных лиц и явления, не вошедшие в предыдущие разделы.
Указаний на возможную внеземную жизнь в документе, по данным СМИ, нет, но этот вопрос остаётся открытым.
Члены Палаты представителей считают, что правительству стоит серьёзно оценить потенциальные риски, связанные с национальной безопасностью – особенно те, объяснить которые пока сложно.
Перед конгрессменами выступят высокопоставленные представители Пентагона и разведки.
Последний раз конгресс проводил в 1969 году. Тогда были проанализированы более 700 объектов. Военные США пришли к выводу, что в них нет угрозы безопасности или инопланетных активностей.
Линкольн Митчелл для CNN: в Тбилиси опасаются, что Путин может вторгнуться в Грузию
В Грузии сегодня очень сильны антироссийские настроения, везде видны признаки поддержки Украины – от надписей F*ck Putin на стенах домов до продажи сувенирной продукции в сине-желтой цветовой гамме, написал посетивший Тбилиси американский ученый и аналитик Линкольн Митчелл в своей колонке для CNN.
Митчелл рассказывает, что на дверях ресторанов приклеены стикеры с изображением украинского флага, а также приглашения внутрь всем, кто считает Путина военным преступником.
По оценке аналитика, атмосфера в городе напряженная, поскольку после начала военных действий в Украине Грузия не ввела запрет на въезд россиянам, и они ринулись в страну.
Местные считают, что это в основном связано не с эмиграцией из-за несогласия с действиями путинского режима, а, скорее, просто с желанием потратить здесь деньги.
«Во всем грузинском политическом спектре ощущается беспокойство по поводу очередного российского вторжения. Один член парламента, связанный с правящей партией, сказал мне, что его опасения заключались в том, что если бы Путин одержал быструю победу в Украине, то следующей на очереди была бы Грузия. Но несколько ученых и активистов указали, что если Путин завязнет в Украине, ему понадобится где-то быстрая победа, и он может перекинуться на Грузию», – заявил ученый.
Опасения в разговоре с Митчеллом высказала и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Аналитик встретился с ней в президентском дворце, перед которым развешаны флаги Грузии и Украины.
«Нельзя исключать, что завтра они (Россия) захотят сделать что-то для того, чтобы спасти свое лицо. Это можно предотвратить единством внутри нашей нации и более крепкими связями с нашими союзниками», – цитирует Митчелл президента Грузии.
Митчелл также считает, что вступление в НАТО и ЕС вряд ли будет возможно для Грузии и Молдовы в краткосрочной перспективе. «Но война в Украине меняет международную политику и геополитические реалии», – заключает он.
Правительство России разрешило выпуск автомобилей по нормам начала 1990-х
Правительство России разрешило выпуск автомобилей по нормам начала 1990-х годов. У новых машин не обязательно наличие подушек безопасности, преднатяжателей ремней безопасности, они не обязаны соответствовать экологическим нормам "Евро". Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Автомобили разрешено производить без антиблокировочной системы ABS и системы контроля устойчивости автомобиля ESP. Они не обязаны комплектоваться системой экстренного оповещения об аварии "ЭРА-ГЛОНАСС". Упрощение связано с санкциями против российской экономики, кризисом международных перевозок и дефицитом микрочипов.
Большая часть технических требований к автомобилям в стране вводилась с начала 2000-х годов, после открытия в России заводов крупных западных автопроизводителей. Большинство из них остановилось после начала войны с Украиной.
Производство было остановлено, в частности, на заводе “Автотор”, собиравшем немецкие BMW, заводах Hyundai и Toyota в Санкт-Петербурге, двух заводах Volkswagen. Московский завод Renault и контрольный пакет производителя в "АвтоВАЗе" были переданы государству за два рубля. Кроме того, были остановлены многие крупные заводы автомобильных комплектующих.
Швеция прервала 200-летнюю политику нейтралитета и подала заявку в НАТО
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в НАТО. Прямую трансляцию вела 17 мая общественная телерадиокомпания Sveriges Television. До подписания документа Стокгольм больше 200 лет придерживался политики нейтралитета.
16 мая правительство Швеции объявило об окончательном решении о вступлении в союз. "Страна нуждается в гарантиях безопасности, которые приходят вместе с членством", — заявила премьер-министр Магдалена Андерсон. Она назвала это решение историческим изменением политики безопасности. Оно было принято на фоне вторжения России в Украину.
Заявку на вступление должны одобрить все страны НАТО. Ранее предполагалось, что это будет сделано в ускоренном порядке. Однако накануне президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара будет голосовать "против". Он назвал Швецию "инкубатором террористических организаций".
Стокгольм предоставил политическое убежище многим курдам, которых в Турции считают связанными с Рабочий партией Курдистана. Турция обвиняет её в терроризме.
США сообщили об успешном испытании гиперзвуковой крылатой ракеты
Военно-воздушные силы США сообщили об успешном испытании гиперзвуковой крылатой ракеты ARRW. Запуск состоялся в прошлую субботу, 14 мая, у берегов Южной Калифорнии.
Ракету выпустил стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress. После отделения от самолёта ARRW успешно запустилась и достигла скоростей, в пять раз превышающих скорость звука.
Это был первый тест такого типа оружия с воздушного носителя. Руководитель программы вооружений военно-воздушных сил США Хит Коллинз назвал результаты испытания "большим достижением".
Известно, что США в прошлом году дважды испытывали такой тип ракет, но обе попытки не были успешными.
CNN сообщало об испытаниях в марте этого года, но, по данным телеканала, американцы не сообщали о тестах, чтобы избежать ещё большей напряжённости в отношениях с Россией.
В апреле, на фоне войны с Украиной, Россия сообщила об успешных испытаниях ракеты "Сармат". По словам президента России, аналогов этому оружию не существует. Владимир Путин сказал, что комплекс способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны.
Впервые о межконтинентальной баллистической ракете "Сармат" с ядерным двигателем стало известно из выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием в марте 2018 года.
Позднее выяснилось, что для иллюстрации действия межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" в выступлении Путина использовали кадры из компьютерного ролика 11-летней давности, где изображено, как ядерная ракета поражает штат Флорида. Американские СМИ тогда писали, что все четыре испытания ракеты, проведенные с ноября 2017-го по февраль 2018 года, закончились неудачно.
Треть гостиниц в Крыму может не открыться из-за вторжения России в Украину
До трети гостиниц и гостевых домов в аннексированном Россией Крыму могут не открыться летом из-за резкого падения спроса на фоне войны. Об этом газете "Коммерсантъ" рассказали представители туриндустрии.
Глава местной туристической ассоциации рассказала изданию, что ожидаемая загрузка на лето составляет 30–40 процентов, в то время как хорошим показателем для Крыма считается 70–80 процентов. Продажи туров год от году упали, по разным оценкам, на 50—85 процентов.
Негативно на продажах могли сказаться опасения туристов от войны, уход с рынка крупнейшего сервиса бронирования отелей Booking.com и низкая транспортная доступность полуострова.
После начала войны с Украиной аэропорт Симферополя был закрыт. Поездов туда не хватает. Железные дороги могут перевезти из России в Крым до 2,5 миллиона пассажиров в год. Но аэропорт Симферополя до закрытия обслуживал до 7 миллионов человек в год, отмечает газета.
Диппредставительства призвали власти Грузии защитить права ЛГБТКИ+
Посольства 28 стран, представительство ООН в Грузии, Делегация Европейского Союза и руководство Миссии наблюдателей Европейского Союза в Грузии выступили с совместным заявлением в поддержку ЛГБТКИ+ сообщества, которое приурочено к международному дню борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией (IDAHOBIT).
«ЛГБТКИ+ остаются одними из наименее защищенных и наиболее маргинализированных лиц в Грузии. Они сталкиваются с дискриминацией и насилием, о которых часто не сообщается, а защита и осуществление их прав по-прежнему остается сложной задачей.
Мы сожалеем, что, как и в предыдущие годы, из соображений безопасности люди не могут открыто проявлять свою солидарность с сообществом ЛГБТКИ+ и выступать против гомофобии, бифобии и трансфобии в Грузии.
Мы хотим подчеркнуть, что правительство Грузии несет ответственность за обеспечение права на мирные собрания, предотвращение дискриминации и насилия, а также за то, чтобы каждый человек в Грузии мог открыто и публично отметить IDAHOBIT в полной уверенности, что его права и безопасность защищены должным образом.
Мы принимаем к сведению, что несколько человек были приговорены к тюремным срокам за участие в позорных событиях 5 июля 2021 года, которые привели к срыву «Марша достоинства» и повлекли за собой насилие в отношении ЛГБТК+ лиц и сотрудников СМИ. Мы призываем власти привлечь к ответственности всех зачинщиков и виновных в насилии», – говорится в заявлении.
Как пишет СОВА, иностранные диппредставительства также отмечают, что с каждым днем все больше грузин поддерживают многообразие и считают, что защита прав ЛГБТКИ+ людей является важной.
«Последний социологический опрос указывает на продолжающийся рост процента грузин, которые считают неприемлемыми ограничения права на свободу собраний и самовыражения для ЛГБТКИ+ сообщества и полагают, что государство не реагирует должным образом на акты насилия и дискриминации в отношении ЛГБТКИ+ лиц. Политика и практика государства должны соответствовать международным обязательствам Грузии и реагировать на эти социальные изменения, должным образом обеспечивая эффективную защиту прав ЛГБТКИ+, в том числе посредством предстоящей Национальной стратегии и плана действий в области прав человека. Необходимо усилить меры социальной защиты, чтобы поддержать уязвимую группу», – сказано в открытом обращении.
Авторы письма призывают государственных, политических, гражданских и религиозных лидеров Грузии не жалеть усилий для борьбы с дискриминацией, стигматизацией и насилием в своих сферах ответственности.
Народный защитник Грузии Нино Ломджария в своем заявлении в связи с Международным днем борьбы с гомофобией призвала госведомства к предотвращению преследований ЛГБТ–сообщества, передает агентство «Новости-Грузия».
«Правовое бездействие государства поощряет неравенство людей ЛГБТ+ почти во всех сферах общественной жизни, не улучшает качество их жизни и оставляет их незащищенными перед лицом насилия и дискриминацией», – заявляет Народный защитник.
Она отметила, что за последние годы в обществе сократились дискриминационные настроения, но «этому процессу не сопутствует последовательная и осмысленная политика».
- Международный день борьбы с гомофобией в Грузии неоднократно сопровождался стычками защитников прав ЛГБТ-сообщества с радикальными группировками. В стране этот же день по инициативе Церкви отмечается День сплоченности и святости семьи.
- День святости семьи был учрежден в Грузии в 2014 году, после того, как в 2013 году противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии, тогда пострадали около 30 человек.
- В 2021 году, 5 июля, действия радикальных группировок – противников Марша достоинства, переросли в преследование журналистов. Тогда пострадали более 50 представителей СМИ.
Йеллен: санкции против России схожи с санкциями Второй мировой войны
В понедельник министр финансов США Джаннет Йеллен провела параллели между замораживанием активов Центробанка России западными столицами с акциями против стран, оккупированных гитлеровской Германией, сообщает информационное агентство Reuters.
Выступая в Музее истории польских евреев в Варшаве, напомнила о том, что в 1940 президент тогда еще нейтральных Соединенных Штатов Франклин Рузвельт наложил арест на активы Норвегии и Дании, находившиеся в американских финансовых учреждениях. Эта мера была предпринята с целью закрыть Германии возможность воспользоваться достоянием оккупированных стран, находившимся в зарубежных банках. По словам Йеллен, уроки той эпохи полезны при выработке стратегии противостояния России. "Мы должны использовать все инструменты. имеющиеся у нас, чтобы противостоять тирании. Это урок, который актуален сегодня... Мы полны решимости привлечь Россию к отвественности и поддержать украинцев чем только возможно, - подчеркнула Йллен.
После российского вторжения в Украину Соединенные Штаты и Евросоюз заморозили активы Банка России, отрезав доступ российскому правительству к приблизительно двум третям золотовалютных запасов. Цель этой и других финансовых санкций против России - лишить ее средств на ведение войны в Украине. Финансово-экономические санкции, в том числе санкции против Владимира Путина, людей из его окружения, близких к правительству российских миллиардеров постоянно расширяются.
Зеленский подтвердил эвакуацию украинских военных с «Азовстали»
Украинских военных, защищавших "Азовсталь" в Мариуполе, вывозят с территории завода. Об этом сообщило агентство Reuters, публикуя фотографии автобусов. Информацию подтверждает Генштаб Украины.
Всего "Азовсталь" покинули 264 военнослужащих, из них 53 ранены, сообщает Генштаб. По данным Reuters, раненых доставили в город Новоазовск. Он находится под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов. О вывозе раненых в Новоазовск ранее заявляло и Минобороны России.
Остальных 211 военных эвакуировали через гуманитарный коридор в Еленовку - также под контролем "ДНР".
О том, находятся ли украинские военные в плену, официально не объявлялось. По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, для их "дальнейшего возвращения домой будет осуществлена процедура обмена".
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал эвакуацию из Мариуполя: "Благодаря действиям украинских военных – Вооруженных Сил Украины, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН – мы надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят. Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, эти слова поймет каждый адекватный человек".
Ранее в понедельник было опубликовано видео, на котором командир украинского полка "Азов" Денис Прокопенко говорит, что "в целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа". О каком решении идёт речь - в заявлении не было сказано.
Ранее Министерство обороны России заявляло, что с украинской стороной достигнута договорённость о вывозе раненых украинских военных с территории осаждённого завода "Азовсталь" в Мариуполе. О договорённостях также сообщал один из командиров сепаратистов Александр Ходаковский.
- "Азовсталь" после того, как жилые кварталы Мариуполя перешли под контроль российских военных, по-прежнему продолжают удерживать украинские военнослужащие. Они, как и украинское руководство, неоднократно обращались с призывами обеспечить эвакуацию с "Азовстали" по крайней мере раненых, которых, по последним сообщениям, несколько сот. Российская сторона настаивала на сдаче всех находящихся на заводе военных в плен.
Россию не допустили к тендеру на покупку прав для показа Олимпиады
Россию и Беларусь не допустили к тендеру на покупку телевизионных прав для показа Олимпийских игр 2026 и 2028 года. Об этом сообщается в пресс-релизе Международного олимпийского комитета.
Таким образом Россия и Беларусь не смогут показывать трансляции соревнований. Зимние Олимпийские игры пройдут в 2026 году в Милане и Кортина-д’Ампеццо, а летние Игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе.
В конце февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать выступать в соревнованиях российским и белорусским спортсменам, а также официальным лицам.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военного вторжения он назвал «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жесткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
Советник Госдепартамента США Дерек Шолле посетит Грузию 18-19 мая
«Советник Госдепартамента США Дерек Шолле посетит Грузию», - говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента. В частности, по данным ведомства, Дерек Шолле прибудет в Грузию 18-19 мая для консультаций с грузинскими партнерами по вопросам европейской безопасности и демократического развития.
Советник Госдепартамента проведет встречи с представителями правительства, оппозиции и гражданского общества, чтобы обсудить оккупацию Россией территорий Грузии, жестокую войну Кремля против Украины и то, как должны развиваться стремления грузинского народа к демократическому, мирному, процветающему и евроатлантическому будущему, сообщает Общественный вещатель.
До Грузии Дерек Шолле прибудет в Молдову, где обсудит с правительством влияние текущей войны в Украине на Молдову, а также американо-молдавское партнерство в рамках стратегического диалога. Шолле также встретится с украинскими беженцами.
По заявлению Госдепартамента, визит Шолле укрепит поддержку США демократии, процветанию и безопасности Молдовы.
Из Грузии советник Госдепартамента отправится в Лондон.
На саммите ОДКБ Пашинян высказал критику в адрес организации
На юбилейном саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня вновь раскритиковал военный блок за то, что тот не отреагировал должным образом на вторжение вооруженных сил Азербайджана на суверенную территорию Армении, сообщает Радио Азатутюн.
«Это важный для Армении вопрос, - сказал Пашинян. - В прошлом году, как раз в эти дни, войска Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении. Армения обратилась в ОДКБ, чтобы задействовать механизмы, предусмотренные «Положением о порядке реагирования на кризисные ситуации Организации Договора о коллективной безопасности» от 10 декабря 2010 года. Этот документ был утвержден Советом коллективной безопасности, однако, к сожалению, нельзя сказать, что организация отреагировала так, как ожидала Республика Армения».
Руководитель Армении, в настоящее время председательствующей в организации, об этом заявил в Кремле в присутствии глав государств-членов ОДКБ, в том числе президента России Владимира Путина, добавив также, что на протяжении многих лет государства-члены ОДКБ продавали Баку оружие. «Мы долгое время поднимали вопрос о продаже оружия государствами-членами ОДКБ недружественной для Армении стране. В итоге, это оружие было использовано против Армении, против армянского народа. И это тоже проблема».
Пашинян также подверг критике реакцию государств-членов ОДКБ во время и после 44-дневной войны 2020 года в Нагорном Карабахе, в то же время высоко оценив роль России и президента РФ Владимира Путина в прекращении войны в Нагорном Карабахе.
Армянский лидер также подчеркнул важность дальнейшего развития ОДКБ, отметив, что считает организацию ключевым фактором в вопросе обеспечения стабильности и безопасности Евразийского региона и Армении.
В отличие от Пашиняна, президенты России и Беларуси сосредоточились на другом конфликте - войне на Украине. Говоря о войне, которая продолжается уже около трех месяцев, Путин вновь назвал ее спецоперацией и сообщил, что представит союзникам подробности во время встречи за закрытыми дверями. Президент Беларуси высказался более откровенно, заявив, что Россия не должна в одиночку бороться с попыткой расширения НАТО, страны ОДКБ должны действовать единым фронтом.
Никто из лидеров остальных четырех стран-участниц ОДКБ не заявил о своем желании выступить единым фронтом против НАТО. Президенты стран Центральной Азии больше говорили об угрозах, идущих из Афганистана, а премьер-министр Армении – о войне с Азербайджаном и несбывшихся ожиданиях от ОДКБ.
В совместном заявлении, принятом по итогам саммита, Украина не упоминается.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.