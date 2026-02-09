Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Армению

Начался визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Армению. Он прилетел в Ереван в вместе с женой и тремя детьми.

Это первый в истории визит американского чиновника такого уровня в Армению, передаёт армянская служба Радио Свобода. Из Еревана Вэнс направится в Баку.

В аэропорту его встретили спикер Народного собрания Армении Ален Симонян, посол Армении в США Нарек Мкртчян и ряд других высокопоставленных чиновников.

Затем Вэнс прибыл в резиденцию президента Армении. Его встретил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Визит Вэнса проходит спустя шесть месяцев после подписания в Белом доме при посредничестве США документов между Арменией и Азербайджаном. После регионального турне вице-президента лидеры Армении и Азербайджана планируют посетить Вашингтон для участия в саммите «Совета мира», инициированном президентом США Дональдом Трампом.

Как отмечают международные агентства, одной из ключевых тем визита станет реализация проекта TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity) — транспортного маршрута через Южный Кавказ, который должен обеспечить прямой путь между Азербайджаном и его эксклавом Нахичевань, а также выход ресурсов Центральной Азии на западные рынки, обходя Россию и Иран.

США также заинтересованы в расширении сотрудничества в сфере критически важных полезных ископаемых, включая уран, медь, золото и редкоземельные элементы.

Кроме того, обсуждаются вопросы энергетики, в том числе возможное соглашение о мирном ядерном сотрудничестве между Арменией и США. Ранее американская сторона заявляла о намерении укреплять экономическое присутствие в регионе и создавать новые цепочки поставок.

На фоне визита в Ереване проходят акции представителей карабахских организаций, призывающих обратить внимание на вопрос освобождения пленных и защиту фундаментальных прав армянского населения Нагорного Карабаха.

В состав американской делегации входит заместитель госсекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Джейкоб Хелберг.