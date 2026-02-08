В Госдепе США раскрыли тему встречи с замглавой МИД Грузии

Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия и высокопоставленный представитель Госдепартамента США Брендан Ханрахан на встрече 3 февраля обсудили возможности сотрудничества, вытекающие из мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, достигнутого при посредничестве президента США Дональда Трампа. Об этом грузинской службе Радио Свобода сообщили в Государственном департаменте США.

По информации ведомства, Ханрахан и Дарсалия провели «конструктивный разговор по вопросам, представляющим взаимный интерес для США и Грузии», а также обсудили перспективы сотрудничества на Южном Кавказе, связанные с «историческим мирным соглашением», подписанным 8 августа 2025 года.

Согласно информации МИД Грузии, Дарсалия на встрече выразил готовность Тбилиси к «перезагрузке» отношений с Соединёнными Штатами и подчеркнул необходимость возобновления стратегического партнёрства между двумя странами. Во встрече также участвовали посол Грузии в США Тамар Талиашвили и заместитель помощника госсекретаря США Соната Коултер.

Лаша Дарсалия и Тамар Талиашвили также провели встречи в Министерстве торговли США — с заместителями министра торговли, в том числе с Уильямом Киммиттом (по вопросам торговли и инвестиций) и Джеффри Кеслером (по вопросам промышленности и безопасности). Стороны обсудили развитие грузино-американского партнёрства в сферах транспортно-логистических проектов, региональной торговли, цифровых технологий, искусственного интеллекта и инноваций, а также текущие инфраструктурные проекты и роль Грузии в развитии Среднего коридора.

Кроме того, 4 февраля Дарсалия и Талиашвили встретились с представителями Госдепартамента США — старшим советником по вопросам стратегического планирования Джонатаном Асконасом и специальным помощником Чарльзом Йоком. Встреча прошла в посольстве Грузии в Вашингтоне. По информации дипмиссии, грузинская сторона вновь заявила о готовности к перезагрузке отношений с США и подчеркнула значение стратегического партнёрства.

Ранее Джонатан Асконас в ноябре 2025 года посещал Тбилиси в рамках регионального турне — для изучения того, как Грузия может поддержать инициативу «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). В ходе визита он встретился с главой администрации правительства «Грузинской мечты» Леваном Жоржолиани.