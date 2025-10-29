Владимир Кара-Мурза о депортации членов семьи Хангошвили: опасность для их жизни очевидна

Российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза призывает правительства демократических государств остановить практику высылки иностранных граждан в страны, «где их жизни или свободе может угрожать опасность». В социальной сети Facebook он разместил публикацию, в которой пишет, что «под предлогом «борьбы с нелегальной миграцией» западные страны всё чаще игнорируют прямые нормы международного права». В пример он приводит депортацию в Грузию членов семьи убитого в Берлине Зелимхана Хангошвили:

«Минувшим летом администрация США принудительно выслала в РФ несколько десятков российских беженцев, как минимум двое из которых – Леонид Мелехин и Андрей Вовченко – были арестованы сразу по прилёте. На днях из Германии пришла новость о принудительной высылке родственников убитого чеченского полевого командира Зелихмана Хангошвили (именно на его убийцу, офицера ФСБ Вадима Красикова, в прошлом году обменяли 16 российских политзаключённых, в том числе меня). И хотя формально их выслали не в Россию, а в Грузию, при нынешнем пропутинском режиме в Тбилиси опасность для их жизни очевидна. Западные демократии становятся фактическими соучастниками политических расправ Кремля».

Владимир Кара-Мурза напоминает, что статья 33 Конвенции о статусе беженцев 1951 года «чётко устанавливает принцип невысылки, запрещающий принудительно высылать или возвращать беженцев в страны, где их жизни или свободе может угрожать опасность».

Напомним, 23 октября полиция в Бранденбурге депортировала в Грузию 12 членов семьи убитого в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Среди высланных – его брат Заур.