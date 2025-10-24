Полиция в Бранденбурге депортировала в Грузию 12 членов семьи убитого в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Среди высланных — его брат Заур. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

Заур Хангошвили прибыл в Германию из Швеции примерно три года назад, он и члены его семьи — граждане Грузии. Он опасался за свою безопасность, передаёт DW. Дверь в его квартиру в Вюнсдорфе была выломана полицией утром 23 октября, после чего его и его семью сразу отвезли в аэропорт. У них были отобраны телефоны.

На правительственной пресс-конференции в пятницу представительница МВД Германии Сонья Кок заявила, что на чартерном рейсе в четверг в Грузию выслали 48 человек.

Она заявила, что не может комментировать личности отдельных пассажиров, напомнив, что увеличение числа депортацией было частью соглашения партий Бундестага о формировании правящей коалиции. В МВД Бранденбурга заявили, что не могут предоставить оперативный комментарий по этой теме. ФРГ объявляла об ужесточении мер против нелегальных мигрантов, но визовый статус высланных и причины депортации не сообщаются.