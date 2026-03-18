Власти Молдовы сообщили о падении российского дрона в селе Тудора

Президент Молдовы Майя Санду назвала серьёзным нарушением воздушного пространства страны и угрозой её гражданам обнаружение во вторник в молдавском селе Тудора, в Штефан-Водском районе, российского беспилотника.

Беспилотник, предположительно, нёс взрывчатку, отметила Санду в сообщении в соцести X.

«Россия неоднократно нарушает наш суверенитет и подвергает опасности жизни наших людей», – добавила Майя Санду. О пострадавших и повреждениях в результате падения дрона в её посте не говорится.

Как пишет Украинская служба Радио Свобода, БПЛА в Молдове нашли после ночной атаки дронов на Одесскую область. Село, где упал беспилотник, находится в 500 метрах от украинской границы, его жителей эвакуировали, а саперы произвели контролируемый подрыв не сработавшей боевой части боеприпаса.

Это уже далеко не первый раз, когда молдавские власти сообщают об обнаружении на своей территории российских дронов в ходе атак на соседнюю Украину.

Ранее во вторник МИД Молдовы вручил послу России ноту протеста в связи с утечкой нефтепродуктов в Днестр. Кишинёв связывает это с российской атакой в ночь на 7 марта на украинский город Новоднестровск, где расположена одна из крупнейших в Европе гидроаккумулирующих электростанций. В сообщении ТАСС о вызове российского посла говорится об аварии на этом объекте.

На встречу с Олегом Озеровым принесли бутылку воды из реки. «Река Днестр обеспечивает водой около 80% населения страны и 98% жителей Кишинева», – отметило в своём заявлении министерство иностранных дел Молдовы.

Несколько населенных пунктов на севере Республики Молдова до сих пор отключены от водопровода, идущего от реки Днестр, чтобы не подвергать опасности здоровье населения. Больше других пострадали Бельцы – второй по численности населения город Молдовы , где около 50 000 жителей третий день остаются без водопроводной воды, передаёт Молдавская служба Радио Свобода.

Генпрокуратура Молдовы объявила о начале расследования обстоятельств, приведших к загрязнению Днестра.