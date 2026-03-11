Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что «расширение (ЕС) сегодня — это нечто большее, чем просто расширение. Это безопасность, мир, свобода и процветание». С этими словами она выступила на пленарном заседании Европейского парламента, уделив особое внимание ситуации в Грузии.

«В Грузии вы можете видеть, что происходит, когда побеждает Россия. Авторитарная система подавляет демократические голоса. Недавно там был принят новый закон, наносящий удар по демократическому и гражданскому пространству страны и ещё дальше отодвигающий Грузию от того европейского будущего, которого желает большинство её граждан. При этом нынешняя власть лжёт собственному народу, утверждая, что ведёт страну в ЕС, и требуя, чтобы Евросоюз подстраивался под неё», — подчеркнула Кос.

По её словам, страны, стремящиеся к членству в ЕС, должны проявлять устойчивость перед лицом российского и иного внешнего вмешательства.

Заявление глав МИД «Веймарского треугольника»

Критикуют правительство «Грузинской мечты» и министры иностранных дел стран «Веймарского треугольника» — Франции, Германии и Польши. Они выразили сожаление в связи с принятием грузинским парламентом 4 марта нового законодательства об иностранном финансировании и политической деятельности, расценив его как очередное свидетельство репрессивного курса грузинских властей в отношении гражданского общества.

Министры подтвердили полную поддержку заявления Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности от 6 марта 2026 года: новые поправки беспрецедентно расширяют государственный контроль над политической и общественной деятельностью в Грузии, нарушают свободу объединений и выражения мнений, подрывают верховенство закона и оказывают дополнительное давление на независимое гражданское общество — в том числе на независимые СМИ, правозащитников, а также на отдельных экспертов и поставщиков услуг.

«Этими новыми нормативными актами грузинские власти сознательно нарушают обязательства Грузии перед Европейским союзом, взятые в рамках Соглашения об ассоциации», — говорится в заявлении.

Министры напомнили, что именно курс, взятый правительством Грузии с 2024 года, фактически привёл к приостановке процесса вступления страны в ЕС — как это зафиксировано в выводах Европейского совета 2024 года и подтверждено в докладе Еврокомиссии о расширении 2025 года.

Министры подтвердили неизменную поддержку грузинского народа и организаций гражданского общества, последовательно работающих во имя демократического и европейского будущего Грузии, а также поддержку суверенитета и территориальной целостности страны в её международног признанных границах.

Что изменилось в грузинском законодательстве?

На протяжении почти двух лет «Грузинская мечта» последовательно ужесточает законодательство, регулирующее деятельность НПО и независимых СМИ, а также ограничивающее право на протест. 4 марта грузинский парламент в третьем и окончательном чтении принял поправки, которые расширяют понятие зарубежных грантов и вводят уголовную ответственность за их получение без согласия властей.

Закон «О грантах» (в новой редакции) предусматривает следующее:

Независимые СМИ и НПО вправе получать гранты от партнёрских государств и международных организаций исключительно с согласия властей «Грузинской мечты».

Если на момент вступления закона в силу организация располагает ранее полученными, но не израсходованными грантовыми средствами, она обязана получить аналогичное разрешение задним числом.

За нарушения предусмотрены штрафы, обязательные общественные работы от 300 до 500 часов или лишение свободы сроком от 6 до 9 лет.

«Грузинская мечта» также криминализировала публичные и систематические призывы к:

массовому нарушению законодательства Грузии;

массовому неповиновению органам государственной власти;

созданию альтернативных органов власти.

За подобные действия гражданам Грузии и лицам без гражданства грозит лишение свободы сроком до трёх лет.