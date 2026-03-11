Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что «расширение (ЕС) сегодня — это нечто большее, чем просто расширение. Это безопасность, мир, свобода и процветание». С этими словами она выступила на пленарном заседании Европейского парламента, уделив особое внимание ситуации в Грузии.
«В Грузии вы можете видеть, что происходит, когда побеждает Россия. Авторитарная система подавляет демократические голоса. Недавно там был принят новый закон, наносящий удар по демократическому и гражданскому пространству страны и ещё дальше отодвигающий Грузию от того европейского будущего, которого желает большинство её граждан. При этом нынешняя власть лжёт собственному народу, утверждая, что ведёт страну в ЕС, и требуя, чтобы Евросоюз подстраивался под неё», — подчеркнула Кос.
По её словам, страны, стремящиеся к членству в ЕС, должны проявлять устойчивость перед лицом российского и иного внешнего вмешательства.
Заявление глав МИД «Веймарского треугольника»
Критикуют правительство «Грузинской мечты» и министры иностранных дел стран «Веймарского треугольника» — Франции, Германии и Польши. Они выразили сожаление в связи с принятием грузинским парламентом 4 марта нового законодательства об иностранном финансировании и политической деятельности, расценив его как очередное свидетельство репрессивного курса грузинских властей в отношении гражданского общества.
Министры подтвердили полную поддержку заявления Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности от 6 марта 2026 года: новые поправки беспрецедентно расширяют государственный контроль над политической и общественной деятельностью в Грузии, нарушают свободу объединений и выражения мнений, подрывают верховенство закона и оказывают дополнительное давление на независимое гражданское общество — в том числе на независимые СМИ, правозащитников, а также на отдельных экспертов и поставщиков услуг.
«Этими новыми нормативными актами грузинские власти сознательно нарушают обязательства Грузии перед Европейским союзом, взятые в рамках Соглашения об ассоциации», — говорится в заявлении.
Министры напомнили, что именно курс, взятый правительством Грузии с 2024 года, фактически привёл к приостановке процесса вступления страны в ЕС — как это зафиксировано в выводах Европейского совета 2024 года и подтверждено в докладе Еврокомиссии о расширении 2025 года.
Министры подтвердили неизменную поддержку грузинского народа и организаций гражданского общества, последовательно работающих во имя демократического и европейского будущего Грузии, а также поддержку суверенитета и территориальной целостности страны в её международног признанных границах.
Что изменилось в грузинском законодательстве?
На протяжении почти двух лет «Грузинская мечта» последовательно ужесточает законодательство, регулирующее деятельность НПО и независимых СМИ, а также ограничивающее право на протест. 4 марта грузинский парламент в третьем и окончательном чтении принял поправки, которые расширяют понятие зарубежных грантов и вводят уголовную ответственность за их получение без согласия властей.
Закон «О грантах» (в новой редакции) предусматривает следующее:
- Независимые СМИ и НПО вправе получать гранты от партнёрских государств и международных организаций исключительно с согласия властей «Грузинской мечты».
- Если на момент вступления закона в силу организация располагает ранее полученными, но не израсходованными грантовыми средствами, она обязана получить аналогичное разрешение задним числом.
- За нарушения предусмотрены штрафы, обязательные общественные работы от 300 до 500 часов или лишение свободы сроком от 6 до 9 лет.
«Грузинская мечта» также криминализировала публичные и систематические призывы к:
- массовому нарушению законодательства Грузии;
- массовому неповиновению органам государственной власти;
- созданию альтернативных органов власти.
За подобные действия гражданам Грузии и лицам без гражданства грозит лишение свободы сроком до трёх лет.
