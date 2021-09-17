Всемирный банк закрывает рейтинг Doing Business, в десятку которого входила Грузия

Всемирный банк после внутреннего и внешнего расследований прекратил составление и публикацию рейтинга Doing Business, в котором оценивались условия ведения бизнеса в разных странах мира. Проверка показала сознательное и некорректное улучшение оценок Китая и Саудовской Аравии и ухудшение показателей Азербайджана в период с 2018 по 2020 год.

Издание "Коммерсантъ" пишет, что изменения в рейтингах сделаны под давлением бывшего главы Всемирного банка Джима Ён Кима, руководителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой и одного из создателей рейтинга – Симеона Дянкова.

Всемирный банк создавал Doing Business на протяжении 17 лет. На рейтинг ориентировались многие страны, в том числе Россия, которая в 2020 году заняла 28 место из 190 представленных в списке. Весной 2019 года президент России Владимир Путин поручил Минэкономразвитию вывести страну на 20 место в рейтинге к 2024 году. С 2011 года Россия поднялась на 89 позиций.

Грузия регулярно входила в топ-десятку стран мира по версии Doing Business. Страна, к примеру, лидировала по простоте начала бизнеса. Грузию в Doing Business не раз называли реформатором номер один в регионе и мире. В последнем рейтинге страна заняла седьмое место, уступив лишь Новой Зеландии, Сингапуру, Гонконгу, Дании, Южной Кореи и США.

Летом 2020 года Всемирный банк заявил о приостановке публикации рейтинга, сославшись неточности из-за нарушений методологии. Подробностей тогда не сообщалось.

Отчёт юристов о том, кого привлекать к ответственности, пока не готов. Кристалина Георгиева заявила, что не согласна с выводами расследования, отмечает "Коммерсантъ". Джим Ён Ким и Симеон Дянков ситуацию пока не комментировали.

Газета также напоминает, что все трое имеют многолетние карьерные связи с Россией. В частности, Дянков был ректором Российской экономической школы в Москве. "Коммерсантъ" допускает, что Россия и Китай могут быть вовлечена в конфликт вокруг Doing Business.