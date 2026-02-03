В грузинской политике последних лет основополагающими были тезисы о «глубинном государстве» и «глобальной партии войны» и надежда на взаимопонимание с новой американской администрацией. Еще год назад премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе публично заявлял, что верит в победу президента США над Deep State, но спустя год «придворный философ» олигарха Бидзины Иванишвили объявил главным агентом «глубинного государства» уже самого американского президента.

Письмо, в котором Трамп = Deep State

С того момента, как «Грузинская мечта» закрепила в лексиконе «глобальную партию войны» и «Deep State», эти слова стали объяснением почти всего: давления Запада, санкций, критики демократического отката, протестов, а иногда и самой геополитики.

В мае 2025 года грузинский премьер Ираклий Кобахидзе направил открытое письмо Дональду Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу с надеждой на успешную борьбу новой администрации с «глубинным государством» и победу Трампа над Deep State. В Тбилиси при этом рассчитывали на перезапуск отношений с Вашингтоном, которые заметно ухудшились в период предыдущей администрации.

Однако уже спустя год появилось письмо, фактически перевернувшее прежнюю конструкцию. Его автором стал Заза Шатиришвили — фигура, которую грузинские СМИ и критики власти называют идеологом, «придворным философом» основателя правящей партии Бидзины Иванишвили. В опубликованном тексте утверждается, что Трамп вовсе не «голубь мира», а «разжигатель войн», и что именно он вместе со «стоящими за ним олигархическими семьями» выступает в роли Deep State.

Отправной точкой для этого открытого письма стала фраза Трампа, произнесенная на «Совете мира» в Давосе, о том, что он «закончил восемь войн за девять месяцев». Это заявление вызвало интерес к фактчекингу в западной прессе, однако для Шатиришвили ключевым оказалась не фактическая точность слов Трампа, а их политическая функция.

«Трамп и стоящие за ним олигархические семьи уже много лет пытаются управлять миром, внедряя оруэлловские формулы, согласно которым война — это мир, свобода — это рабство, а незнание — сила», — пишет Шатиришвили.

Автор письма утверждает, что Дональда Трамп как один из ключевых представителей «партии войны» на самом деле способствовал эскалации и затягиванию ряда международных конфликтов. Заза Шатиришвили перечисляет, где, по его мнению, Дональд Трамп играл деструктивную роль. В частности, он упоминает армяно-азербайджанский конфликт, отрицая участие Трампа в его урегулировании; российско-украинскую войну, где, по версии автора, поддержка Украины со стороны США способствовала затягиванию боевых действий; израильско-палестинский конфликт, «в котором сложившаяся напряженность являлась следствием политики Трампа»; события в Венесуэле, которые он описывает как вмешательство США во внутренние дела страны и прочее.

«Факт остается фактом: олигархические семьи настолько хорошо выстроили эту войну, настолько скоординированы их действия как с Украиной, так и с Россией, настолько искусно создана иллюзия якобы естественного противостояния, что аппетит у них только вырос, и теперь они обязательно втянут Европу в эту войну. Но, как я уже сказал, лишь после того, как США отойдут в сторону и будут полностью освобождены от формальной ответственности», — пишет Шатиришвили и отмечает, что требование Трампа по Гренландии является лишь предлогом для конфликта с Европой.

В финале Шатиришвили напрямую призывает «Грузинскую мечту» «выйти и сказать обществу правду», а также начать готовить страну к масштабной войне, которая, по его словам, может развернуться в Европе.

«Считаю, что им следует прекратить занимать страусиную позицию, выйти и с публичной трибуны сказать обществу правду, какой бы тяжелой и сложной для восприятия она ни была. Это важно, поскольку общество должно быть максимально подготовлено к той беде, которая с высокой вероятностью может развернуться вокруг нас — я имею в виду вовлечение Европы в масштабную войну. В противном случае, когда процессы пойдут именно так, как я говорю, ответственность за неинформированность народа ляжет именно на власть», — заключает Шатиришвили.

«Это личное мнение»

Реакция представителей власти в целом сводится к формуле: «мысли интересные, но это частное мнение». С описанием общей ситуации в письме в правящей партии соглашаются, однако от оценок роли президента США дистанцируются. Вице-спикер парламента Гия Вольский отметил, что картина мира Шатиришвили «не является новой», однако различие между «государственным видением» и «размышлениями интеллектуального человека» есть, даже несмотря на то, что многие упомянутые в тексте события подтверждаются фактами.

«Заза Шатиришвили, исходя из своих эмоций и интеллекта. <...>. Оценка происходящего Зазы отличается от того прагматичного подхода, которым руководствуется власть. С ним нельзя соглашаться во всем. <...>. Факт, что есть олигархические семьи, которые имеют свои интересы в мире. Большого желания остановить войну — не видно. Но наши мысли о роли администрации Трампа отличаются», — заявил вице-спикер парламента Гия Вольский журналистам на пресс-конференции и добавил, что при этом власти обязаны учитывать весь спектр мнений.

Другой представитель правящей партии Леван Мачавариани также дистанцировался от ряда выводов Шатиришвили, заявив, что не согласен с тезисом о Трампе как «разжигателе войн».

«Господин Трамп точно не начинал никакие войны», — заявил он журналистам «ТВ Пирвели».

Остальные члены правящего большинства предпочли более сдержанную позицию, подчеркивая, что речь идет о личном мнении философа, и выразили надежду на то, что в ближайшее время грузино-американские отношения все же выйдут на новый уровень.

Между тем, стало известно, что третьего февраля старший сотрудник Бюро по европейским и евразийским делам Госдепа Брендан Ханрахан проведет встречу с замминистра иностранных дел Грузии Лашей Дарсалия в Государственном департаменте США.

Версия оппонентов: провал ставки на Трампа

Критики власти читают письмо Зазы Шатиришвили иначе: не как философию и мнение, а как симптом паники. Их логика такова: Бидзина Иванишвили и его окружение рассчитывали, что с приходом Дональда Трампа отношения с США удастся «перезагрузить», однако этого не произошло. Во время президентской кампании в США «Грузинская мечта» открыто поддерживала Трампа и обещала своим избирателям улучшение двусторонних отношений с новой администрацией. Между тем американский посол в Грузии до сих пор не назначен, Иванишвили остается под санкциями США, а значит, как считают оппоненты, начинается поиск нового объяснения происходящего и нового внешнего врага.

«За этим письмом стоят мысли Бидзины Иванишвили. Они продиктованы его огромным крахом в США и ЕС, а также в лоббизме, крахом в поиске открытых и скрытых способов найти хоть какой-то путь к установлению контакта с администрацией Трампа», — заявил член оппозиционной партии «Лело» Тазо Датунашвили «ТВ Пирвели».

Политический аналитик Гоча Мирцхулава полагает, что «Грузинская мечта» в своей пропагандистской линии пытается действовать по принципу «кнута и пряника», но делает это крайне неубедительно. По его словам, партия то заявляет о готовности начать отношения с США «с чистого листа», то «нападает» на Трампа.

«Это делается не только для их сторонников, это делается, чтобы показать России, какими «непоколебимыми» они являются. Это место уже занято Дугиным, и Шатиришвили его не опередит. Он всегда будет сотым по своему философско-интеллектуальному уровню. Этим они не Трампу угрожают, они заискивают перед Россией», — говорит Мирцхулава изданию «Ахали таоба» («Новое поколение»).

Политолог Давид Зурабишвили иронично «переводит» письмо Шатиришвили на простой язык: по его интерпретации, автор разочарован тем, что Трамп оказался не тем «сильным лидером», на которого делалась ставка, а частью того самого Deep State.

«Шатиришвили, то есть Бидзина, говорит, что это Трамп является рабом этих 25 олигархических семей. Мол, я не хотел в это верить, но есть ощущение, что он [Трамп] скоро втянет нас в войну, так что готовьтесь к большим бедствиям и на меня зря не рассчитывайте», — пишет он в Facebook.

Зурабишвили обращает внимание, что до сих пор вся пропагандистская конструкция «Грузинской мечты» строилась на противопоставлении «мы — мир, все остальные — война». Теперь же, по его словам, возникает вопрос, какой ответ партия даст собственному растерянному стороннику, который спросит: что делать дальше и «в какую воду прыгать».

