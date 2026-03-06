Вступила в силу приостановка безвиза для грузинских диппаспортов

Решение Европейской комиссии о приостановке безвизового въезда для держателей грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов вступило в силу сегодня, 6 марта.

«Теперь при въезде в Шенгенскую зону с официальными целями им необходимо иметь визу», — заявили в Еврокомиссии, отметив, что это первый случай применения нового «усиленного механизма» приостановки безвизового режима.

Как указано в пресс-релизе, решение принято «в ответ на намеренное и продолжающееся нарушение Грузией обязательств, принятых в рамках безвизового режима, в ключевых областях демократии и основных прав».

«Действия грузинских властей с октября 2024 года, в том числе подавление протестующих, оппозиционных политиков и независимых СМИ, негативно сказались на ситуации в Грузии и привели к нарушению ряда основных прав и международно-правовых стандартов. Грузия также отказалась привести свою визовую политику в соответствие с требованиями ЕС, что является обязательным условием сохранения безвизового въезда. Комиссия считает, что действия грузинских властей подрывают принципы, на которых основана либерализация визового режима», — говорится в заявлении.

Анонсирована «усиленная проверка»

Отмечается, что Еврокомиссия приняла «руководящие указания для консульских органов и пограничных служб государств-членов» с целью обеспечения эффективного выполнения решения о приостановке безвизового въезда:

«В указаниях рекомендуется усиленная проверка всех граждан Грузии, пересекающих внешние границы ЕС: представители грузинских органов власти обязаны использовать дипломатический или служебный паспорт при поездках в ЕС с официальными и дипломатическими целями. В противном случае им может быть запрещён въезд».

Решение обязательно для исполнения всеми странами ЕС. Ранее, несмотря на принятое в Брюсселе решение, обладатели дипломатических и служебных паспортов, в том числе члены правительства «Грузинской мечты», могли путешествовать без визы в ряд стран ЕС, включая Венгрию.

По информации Еврокомиссии, государства-члены «должны обеспечить проверку всех граждан Грузии по национальным и европейским базам данных, таким как Визовая информационная система, Шенгенская информационная система и другие общедоступные базы данных».

Кроме того, при подаче держателями грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов заявлений на получение шенгенской визы государствам-членам рекомендуется проводить тщательную проверку, включая собеседование и запрос подтверждающих документов; «в случае каких-либо сомнений в достоверности предоставленных заявителями сведений государства-члены должны отказывать в выдаче виз».

«Если правительство нападает на собственный народ, заставляет замолчать журналистов и ограничивает свободы, это имеет последствия. ЕС уже лишил Грузию финансирования из-за отката в сфере демократии. Сегодня Европа прекращает свободные поездки в Европейский союз для тех, кто связан с репрессивными грузинскими властями, включая грузинских дипломатов. Народ Грузии пользуется нашей полной поддержкой, однако в нашем Союзе нет места тем, кто представляет репрессии», – заявила, комментируя решение, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Дальнейшие шаги

Еврокомиссия указывает, что временная приостановка продлится 12 месяцев — до 6 марта 2027 года.

«Если грузинские власти не устранят проблемы в сфере управления и верховенства права, Комиссия может продлить её на срок до 24 месяцев. Комиссия также может принять решение о распространении данной меры на всех граждан Грузии. В течение этого времени грузинским властям предстоит исправить ситуацию. Комиссия настоятельно призывает грузинские власти конструктивно участвовать в этом процессе», — заявили в Брюсселе.