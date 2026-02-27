В грузинском политическом спектре обсуждают ответ главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на письмо оппозиционным политикам. Там интересовались о дальнейших шагах ЕС на фоне препятствия Венгрии вводу индивидуальных санкций в отношении почетного председателя правящей «Грузинской мечты». Ответ главы Еврокомиссии насторожил всех. Как пишет дер Ляйен, если «Грузинская мечта» не решит проблемы по выполнению брюссельских рекомендации, то может быть задействована отмена безвизового режима для всех граждан страны.

«Заявление Урсулы фон дер Ляйен напрямую связано с решением Великобритании», – заявил журналистам на брифинге в центральном офисе «Грузинской мечты» премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Встреча с представителями СМИ была приурочена к итогам заседания политсовета «Грузинской мечты», на котором присутствовал редко появляющийся на публике почетный председатель партии Бидзина Иванишвили.

Обсуждалось введение Великобританией санкций в отношение проправительственных телеканалов «Имеди» и POSTV, что в партии власти расценивают как атаку на свободу слова. В этом же ключе Кобахидзе рассмотрел и суть ответного письма главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен грузинским оппозиционерам.

Оппозиционные политики Зураб Гирчи Джапаридзе, Элене Хоштария, Ника Гварамия, Ника Мелия, Леван Хабеишвили, Георгий Вашадзе, Ираклий Окруашвили и Гиви Таргамадзе направили в Урсуле фон дер Ляйен письмо 22 сентября 2025 года. В нем, описывая ситуацию в Грузии, они отмечали:

«Нам известно, что одно из государств-членов ЕС систематически препятствует усилиям Комиссии по введению существенных санкций против господина Иванишвили и его связанной с Кремлём сети. Хотя мы надеемся, что это сопротивление со временем будет преодолено, пересмотренный механизм приостановки виз в настоящий момент предлагает реальный путь вперёд».

В ответе, полученном спустя пять месяцев, 25 февраля 2026 года, рассказывается о ранее предпринятых мерах Еврокомиссии в ответ на ухудшение отношений с грузинскими властями из-за невыполнения ими обязательств в рамках договоров с ЕС.

«В новом отчете о механизме приостановления выдачи виз комиссия пришла к выводу, что Грузия потерпела неудачу в плане государственного управления, верховенства закона, соблюдения визового режима и борьбы с коррупцией», – говорится в письме главы еврокомиссии. Там же Урсула фон дер Ляйен подчеркивает, что приостановление действия безвизового режима с ЕС может коснуться и всех граждан Грузии, если «руководство страны не решит проблемы».

По мнению Ираклия Кобахидзе, на самом деле проблемы есть у ЕС и Великобритании - они испытывают «внешнее вмешательство». А все это делается для того, чтобы как-то помочь и оживить практически замершую оппозицию.

«Именно этому служат эти санкции, которые вовсе не направлены на результат, а лишь, возможно, на небольшое оживление здесь умершей оппозиции. Заявление председателя Европейской комиссии служит той же цели, что нас мало интересует. Единственное, что мы говорим относительно европейской интеграции, это то, что мы готовы продолжать выполнять наши обязательства, которые вытекают, прежде всего, из Соглашения об ассоциации, Соглашения о свободной торговле. Это наша повестка дня. Если европейская бюрократия будет придерживаться здорового подхода, то все будет в порядке в плане грузино-европейских отношений. Главное, чтобы они изменили и продемонстрировали справедливое отношение к грузинскому народу», — отметил Кобахидзе.

Там же обвинив в очередной раз ЕС в прекращении диалога с Грузией, Ираклий Кобахидзе сказал:

«Мы предлагаем ЕС возобновить диалог. Мы предлагаем открытый и прозрачный диалог. Я не вижу никаких реальных рычагов для перезагрузки отношений, кроме этого».

Спикер парламента Шалва Папуашвили в какой-то степени счел письмо главы еврокомиссии полезным:

«Это дает возможность увидеть, с чем имеем дело. Что на самом деле руководство ЕС — это обыкновенные шантажеры, которые шантажируют весь народ».

Причиной всему этому Папуашвили назвал тот факт, что во главе грузинского государства не стоят те силы, которые слепо подчиняются ЕС. А главный посыл этого шантажа спикер Папуашвили свел к пропагандистским изречениям, не имевшим места в требованиях и рекомендациях ЕС в таком утрированном и искаженном виде.

«Главный посыл этого шантажа следующий: «Грузинский народ, либо вы подчиняетесь нашей воле и делаете то, что мы скажем – мы будем назначать вам судей, прокуроров, заставим вас узаконить однополые браки, как сейчас требуют от всех, примем нужные нам законы, отменим те, которые нам не нравятся, – либо вам придется приходить в наши посольства за визами». Вот как они думают о грузинском народе: выбирая между свободой и визой грузины выберут визу», – сказал Папуашвили.

Также спикер парламента утверждает, что «Брюссель объявил Грузию врагом и относится к грузинскому народу, как к врагу».

Антизападные заявления усилились со стороны «Грузинской мечты» в дни четвертой годовщины полномасштабного вторжения России в Украины и введенных Лондоном санкций в отношении «Имеди» и POSTV из-за распространения российских нарративов по поводу этой войны и ложной информации о желании европейских стран открытия второго фронта в Грузии.

Кто в Грузии не заслуживает безвизовый режим с ЕС

Представители правящей силы сегодня также раскритиковали оппозиционеров, которые выступают за введение санкции в отношение грузинских властей. Они расценивают это как измену родине и саботаж – именно по такой статье судят в Грузии авторов письма к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Один из авторов этого письма, лидер «Ахали» из «Коалиции за перемены» Ника Гварамия рассказывает, в каких направлениях им придется усилить работу после ответа из Брюсселя.

«Мы боремся за то, чтобы следующим шагом не оказалось лишение всех граждан Грузии безвизового режима с ЕС. Мы усиленно стараемся убедить наших западных партнеров, что только Бидзина Иванишвили и его «Грузинская мечта» должны быть подвергнуты санкциям. Нам приходится бороться и внутри страны, чтобы донести до грузинского населения правду: существуют серьёзные риски. Если мы не сможем отправить режим Иванишвили на историческую свалку, то мы можем потерять привилегию безвизового режима, а о вхождение ЕС и речи быть не может».

Бывший посол Грузии в Бельгии и ЕС, один из лидеров «Сильная Грузия - Лело» Саломе Самадашвили напоминает, что первыми, кто воспользовался благами упрощенного безвизового режима, были представители власти, имевшие диппаспорта:

«Потому и в обратном направление ЕС идет тем же путем. Сперва был отменен безвизовый режим для лиц, имевших диппаспорта. И конечно же, есть опасность, что следующим шагом может оказаться то, что это ограничение коснется уже каждого гражданина Грузии. Исправить эту ситуацию может лишь режим, который управляет сегодня страной. Они уже давно имеют список из 8 пунктов, полученных от ЕС. В них подробно перечислено, какие шаги должна предпринять «Грузинская мечта», чтобы грузинское население не потеряло безвизовый режим с ЕС».

Самадашвили, как многие местные наблюдатели, отмечает, что утверждения властей о том, что они следуют букве договоров об Ассоциации с ЕС и о Свободной торговле, на самом деле не соответствует действительности. Как и утверждение премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что это Брюссель 24 июня 2024 года прекратил диалог, а не грузинская сторона.

Несмотря на это, в Грузии лучше помнят тот факт, как 28 ноября 2024 года Ираклий Кобахидзе выступил с обращением к народу и заявлением об отказе от диалога о вхождении Грузии в ЕС. С тех пор, несмотря расправу со стороны власти, в Тбилиси, на проспекте Руставели каждый вечер собираются десятки людей с требованием возобновить европейский курс страны, прекратить политические репрессии, назначить свободные парламентские выборы и освободить находящихся под арестом прозападных участников акции.

