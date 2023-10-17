ВСУ заявили об ударе по аэродромам в Бердянске и Луганске

Управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что в ночь на 17 октября украинская армия нанесла удары по вертолётам на российских военных аэродромах под Бердянском и Луганском. В сообщении утверждается, что удары были успешными, однако, конкретные результаты не приводятся.

В утренней сводке Генштаба ВСУ, в свою очередь, сообщается о четырёх ударах по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российской армии, в результате которых поражены два российских вертолёта, склад боеприпасов, а также артсистема противника.

Российские провоенные телеграм-каналы пишут, что по аэродрому Бердянска было выпущено «не менее 40 ракет». Утверждается, что ВСУ использовали американские ракеты ATACMS.

В военном блоге Fighterbomber, освещающем работу российской военной авиации при вторжении в Украину, называет атаку «одним из самых серьезных ударов за все время СВО». По данным канала, есть потери в технике и личном составе.

Подтверждения этих заявлений из независимых источников нет.

Минобороны России об атаках на аэродромы не сообщало.

Ранее о взрывах в Бердянске и детонации боеприпасов в районе местного аэродрома сообщали местные жители в социальных сетях. Пророссийский телеграм-канал «Мариуполь INFO» опубликовал видео, как утверждается, из Бердянска с заревом и взрывами. Снимавшие видео говорят за кадром, что ВСУ нанесли удар по складу боеприпасов.

Бердянск расположен на побережье Азовского моря, на оккупированной Россией территории Запорожской области. Украинские военные ранее несколько раз наносили ракетные удары по военным объектам в городе, расположенном 85 километрах от линии фронта.

Луганск расположен далеко от линии фронта, однако в зоне досягаемости, например, находящихся у Украины на вооружении британских ракет Storm Shadow. Ранее украинские военные уже наносили удары по объектам в подконтрольном России городе.