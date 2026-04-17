ВЦИОМ: рейтинг Путина падает 6 недель подряд

Принадлежащая государству социологическая служба ВЦИОМ шестую неделю подряд фиксирует в своих опросах снижение уровня одобрения деятельности президента России Владимира Путина. Он достиг самых низких значений со времён начала вторжения в Украину и продолжает снижаться.

Согласно опубликованным в пятницу данным опроса, проведённого с 6 по 12 апреля, рейтинг одобрения деятельности Путина составил 66,7%, снизившись по сравнению с предыдущей неделей на 1,1 процентных пункта. Снизился и рейтинг доверия Путину - до 72%.

Рейтинг Путина, по данным ВЦИОМ, самый низкий с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Ниже он был по итогам последнего перед войной опроса (64,3%).

Падает и рейтинг поддержки «Единой России», при этом ВЦИОМ фикирует рост рейтингов других представленных в Думе партий.

Другой связанный с государством социологический институт - Фонд «Общественное мнение» – также фиксировал снижение рейтинга Путина, однако затем, по данным его опросов, он вновь увеличился.

Социологические службы не сообщают, с чем конкретно может быть связано падение рейтингов Путина. В последние недели недовольство, в том числе и в провоенных кругах, вызывают блокировки в интернете. Большой резонанс вызвало видеообращение блогера Виктории Бони к Путину. Боня рассказала об «огромной стене между» народом и Путиным и о том, что его боятся все, даже «губернаторы».