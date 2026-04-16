Захарова: в случае вступления в ЕС Грузия станет для России «недружественной страной»

В случае вступления Грузии в ЕС России пришлось бы включить страну в список «недружественных стран» — со всеми вытекающими последствиями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«России пришлось бы включить — я не говорю, что мы этого хотим, — но с учетом новых требований ЕС пришлось бы включить Грузию в перечень стран с недружественными режимами и распространить на нее наши ответные экономические меры со всеми вытекающими последствиями для грузинских производителей минеральной воды, фруктов, вина — всего того, что привозится в нашу страну», — сказала она.

Список «недружественных стран» был составлен в 2022 году. В него входят, в частности, США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания, Украина, ряд других европейских стран, Япония, Южная Корея, Австралия и другие государства и территории, поддержавшие антироссийские санкции. Грузия в него включена не была.

Критика Брюсселя

По словам Захаровой, российской стороне не вполне понятно, как Тбилиси может стремиться вступить в объединение, члены которого вводят против Грузии «санкции вообще ни за что», «провоцируют ее на новые антироссийские военные авантюры», почти открыто «поддерживают попытки организации в Грузии государственного переворота», а также навязывают грузинскому народу «чуждые ему антиценности», в том числе с использованием финансовых и экономических рычагов, вынуждая отказаться от собственной культуры и идентичности.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что членство любой страны в ЕС возможно только на условиях передачи значительной части национального суверенитета в Брюссель:

«Мы привыкли, что Брюссель требует от третьих стран беспрекословного подчинения. То, что сейчас делает Брюссель в отношении Грузии, — лишь один пример, а таких примеров огромное количество и в отношении других стран».

После заявления грузинских властей о приостановке евроинтеграции до 2028 года в России нередко положительно отзываются о действиях Тбилиси — в частности, хвалят власти за «противостояние деструктивному влиянию» и одновременно обвиняют Брюссель в давлении на Грузию. При этом заявления грузинских и российских властей часто совпадают. В Тбилиси, к примеру, также обвиняют страны ЕС во вмешательстве во внутренние дела Грузии.

Авиасообщение с Россией

Захарова утверждает, что в последние годы Евросоюз ставит во главу угла «насильственное и первоочередное присоединение» к антироссийским санкциям.

«Это нелегитимные санкции, это незаконные санкции, это санкции в обход Совбеза ООН. Что это будет означать для Грузии на практике? Например, прекращение авиасообщения с Россией, введение жесткого визового режима».

Схожие предупреждения Москва делает и в адрес Еревана. В частности, вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что в случае вступления в ЕС у Армении не будет авиасообщения с Россией.

Президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии, введенный в 2000 году, с 15 мая 2023 года. Тогда же было возобновлено прямое авиасообщение между Россией и Грузией. Граждане России также имеют право безвизового въезда в Грузию. При этом между странами по-прежнему отсутствуют дипломатические отношения.

После начала войны в Украине Грузия заявила, что не будет вводить двусторонние санкции против России, однако выполняет международные ограничения, введенные против Москвы, в том числе в финансовом секторе.

Захарова также считает, что вступление Грузии в ЕС «с учетом требований деструктивного характера со стороны Брюсселя нанесло бы тяжелейший удар туристической индустрии Грузии, а также поставило бы под угрозу поддержание связей между родственниками, проживающими в Грузии и России».

«Они просто утратили бы возможность нормально посещать друг друга», — заключила она.