Турция заявила, что не признает выборы в российскую Госдуму в Крыму. МИД РФ ответил, что «делает выводы»

Турция не признала прошедшие выборы в Государственную Думу в аннексированном Крыму.

"Результаты выборов в Госдуму в Крыму, прошедшие 17-19 сентября, не имеют юридической силы для Турции", – говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны.



Турция, как указывают в ведомстве, по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины и не признает незаконную аннексию Крыма, пишет Настоящее время.

США, Евросоюз и Великобритания ранее также выпустили заявление о непризнании выборов на территории Крыма и неподконтрольных Украине районов Донбасса. В самой Украине по факту состоявшихся в Крыму выборов завели уголовное дело о государственной измене (часть 1 статьи 111 УК).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после слов Турции заявила, что "подобные заявления" в ведомстве "никогда не остаются без внимания". "Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания, значит, они терпеливые. Но это ни к чему не приводит, кроме как к тому, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут в пользу развития двухсторонних отношений", – сказала она.

Голосование в России проходило три дня. Избиратели с Донбасса могли голосовать двумя способами: онлайн – через портал "Госуслуги". Такой возможностью, по словам члена СПЧ Кирилла Вышинского, воспользовались около 150 тысяч человек. Остальные ездили в Ростовскую область: для этого специально организовали 825 автобусных и 12 железнодорожных рейсов.

МИД Украины напомнил, что в Крыму и на Донбассе проживают украинские граждане. Привлечение их к голосованию существенно исказит результаты выборов в Госдуму. Украинские дипломаты призвали не признавать избранный состав Думы легитимным.