Выборы в Забайкалье: на абхазском участке победил кандидат от «Справедливой России»

Избиратели из самопровозглашенной республики Абхазия, прикрепленные на выборах в Госдуму РФ к Даурскому одномандатному округу № 44 Забайкальского края, отдали предпочтение кандидату от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Юрию Григорьеву.

Отметим, что именно эта партия поддерживает присоединение к России Абхазии и Южной Осетии.

Проголосовать за кандидатов по Даурскому одномандатному округу граждане РФ могли в здании российского посольства в Сухуми. Как пишет издание «Вечерка», в избирательных урнах было обнаружено 2359 действительных бюллетеней. 1511 из них достались справедливороссу Юрию Григорьеву. На втором месте – представительница «Единой России» Екатерина Фисун (569 голосов), на третьем – Дмитрий Носов от КПРФ (107 голосов).

Кандидат от «Единой России» не смог одержать победу в Абхазии несмотря на то, что до выборов в Сухуми приехал заместитель председатель правительства Забайкальского края РФ, единоросс Андрей Гурулев. Его принял абхазский президент Аслан Бжания.

При этом результаты из Абхазии совпали с окончательными данными по Даурскому округу. Юрий Григорьев одержал победу, получив 36 617 голосов (24,26%).

В Читинском округе № 43 Забайкальского края, к которому были приписаны жители самопровозглашенной республики Южная Осетия, победил представитель «Единой России» Александр Скачков. О результатах югоосетинских участков пока не сообщается, всего по округу единоросс Скачков получил 57 995 голосов (38,48%).

Как сообщалось ранее, югоосетинские избирательные участки на выборах в Госдуму приписаны к Читинскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, абхазские – к Даурскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, Павловскому одномандатному избирательному округу Воронежской области, Всеволожскому одномандатному избирательному округу Ленинградской области и Самарскому одномандатному избирательному округу Самарской области.

МИД Грузии осудил проведение выборов в Госдуму РФ в Абхазии и Южной Осетии.

«Тот факт, что население оккупированных территорий Грузии избирает мажоритарных депутатов в Государственную думу России – наряду с российскими партиями выбирает мажоритарных депутатов Воронежской, Ленинградской, Самарской областей и Забайкальского края, ясно указывает на продолжающийся процесс фактической аннексии Абхазии и Цхинвальского региона», – считают в Тбилиси.