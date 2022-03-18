Взрывы во Львове: ракетные удары пришлись по авиаремонтному заводу

Украинские власти сообщают о взрывах во Львове, в городе объявляли воздушную тревогу.

"Во Львове около 6:30 прогремели взрывы, видно возгорание на окраине города, информации о разрушениях и травмированных пока нет", – сообщил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что российские ракеты ударили по территории в районе Львовского аэропорта.

"Пока в режиме реального времени не могу называть адрес, но это точно не аэропорт. В зданиях нашего АТП-1 повреждены окна", – уточнил мэр.

Позже он уточнил, что ракетные удары пришлись по авиаремонтному заводу. Его здания разрушены. Человеческих жертв, по предварительным данным, нет.

В 6:08 в городе была объявлена воздушная тревога, о ней сообщил департамент по гражданской защите Львовской ОГА. Через 20 минут раздались первые взрывы, пишет "Щоденний Львiв".

Ранее украинские власти заявили, что в ночь на 13 марта российские войска выпустили восемь ракет по Международному центру миротворчества и безопасности в селе Старичи Яворовского района Львовской области, больше известному как Яворовский военный полигон. Он находится в 30 километрах от Львова.

Как позже сообщили местные власти, в результате обстрела Яворовского полигона не менее 35 человек погибли и еще 134 получили ранения.

По данным львовских властей, российские самолеты вылетели из Саратова в акваторию Черного моря, откуда и производились удары. "Самолетами из Саратова, из России, поднялись самолеты, совершили удар на своем боевом курсе, не залетая на территорию", – сказал председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, добавив, что всего по Яворову 13 марта были выпущены более 30 ракет. Часть из них удалось сбить, так как сработала система противовоздушной обороны.

С тех пор во Львове ежедневно объявляли воздушную тревогу, но ударов зафиксировано не было.