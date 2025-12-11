Администрация президента США Дональда Трампа в последние недели передала европейским партнёрам ряд документов с видением послевоенного восстановления Украины и поэтапного возвращения России в мировую экономику, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Один из документов описывает механизм, по которому американские компании смогут получить доступ к примерно 200 миллиардам долларов замороженных российских активов и инвестировать их в украинские проекты. Среди идей — строительство нового дата-центра, который должен питаться от Запорожской АЭС, находящейся под контролем российских войск.

Другой документ, по словам собеседников издания, касается интеграции российской экономики в мировые процессы. В нём говорится о возможных инвестициях американских компаний в стратегические отрасли России — от редкоземельных металлов до бурения нефти в Арктике — и содействии в восстановлении поставок российской энергии в Западную Европу.

В Еврокомиссии настаивают на использовании замороженных активов для обеспечения «репарационного кредита» Украине, но американские переговорщики предупреждают, что такой подход быстро исчерпает средства. По данным одного из источников The Wall Street Journal, Вашингтон готов привлечь частные инвестиции. Под управлением США вложенные средства могут вырасти до 800 миллиардов долларов.

Европейские чиновники опасаются, что американский план даст Москве передышку и поможет восстановить экономику, что усилит её военный потенциал.

Согласно оценке западной разведки, с которой ознакомилась газета, Россия находится в состоянии рецессии уже полгода, а попытки одновременно поддерживать военную экономику и контролировать цены создают системные риски для банковского сектора. Канцлер Германии Фридрих Мерц 8 декабря заявил, что относится к предложениям США «скептически».

Европейские собеседники The Wall Street Journal проводят параллели с прежними проектами Трампа и историческими событиями. Один сравнил инициативы США с идеей создания «ближневосточной Ривьеры» в секторе Газа, другой назвал предлагаемые сделки «экономической версией» Ялтинской конференции 1945 года. Тогда лидеры антигитлеровской коалиции – СССР, США и Великобритания – договорились о послевоенном мировом порядке.

Идеи использования российских активов для совместных инвестиционных проектов упоминались ещё в первой версии американского мирного плана из 28 пунктов, опубликованной в конце ноября изданием Axios. В ходе дальнейших переговоров США и Украины документ дорабатывался, а количество пунктов сократилось. Обсуждение продолжается.

Тема российских активов стала одним из главных источников разногласий как между США и Европой, так и внутри ЕС. Еврокомиссия предлагает выдать Украине «репарационный кредит» под залог замороженных средств. Против выступает Бельгия, в депозитарии которой хранится основная часть российских активов.

Тем временем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и Россия достигли согласия о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе Украины. По словам Лаврова, на последней встрече президента Владимира Путина и спецпосланника Стива Уиткоффа были «устранены все недопонимания» после паузы, возникшей вслед за саммитом на Аляске.

Министр сообщил, что Москва передала Вашингтону дополнительные предложения о коллективных гарантиях безопасности и настаивает на пакете договорённостей о «прочном устойчивом мире». По словам Лаврова, Россия стремится к долгосрочному урегулированию, тогда как Европа ориентируется лишь на перемирие и «передышку для Украины».

Лавров также отметил, что после переговоров в Стамбуле весной и летом Россия и Украина обменялись почти двумя с половиной тысячами военнопленных. Он добавил, что Россия передала украинской стороне более 11 тысяч тел погибших военнослужащих, получив в ответ 201 тело. По утверждению министра, потери ВСУ «превысили один миллион человек и продолжают увеличиваться». Источник статистики по погибшим украинским военнослужащим Лавров не раскрыл.