СМИ: Украина передала США свой ответ на проект мирного плана

Украина после нескольких дней консультаций с европейскими союзниками передала Соединённым Штатам свой ответ на последний вариант мирного плана, сообщило со ссылкой на украинских и американских официальных лиц издание Axios, а также агентство Bloomberg.

Документ представителям президента США Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру передал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Один из украинских чиновников рассказал, что ответ включает комментарии и предложения, «чтобы всё это было выполнимо». Кроме того, по его словам, документ содержит новые идеи по решению таких спорных вопросов, как территории и Запорожская АЭС.

Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил Bloomberg, что переговорщики по-прежнему не могут прийти к соглашению по семи «деликатным вопросам», включая гарантии безопасности и контроль над восточными регионами Украины. 11 декабря США и Украина продолжат обсуждение отдельных пунктов американского мирного плана. По данным Axios, высокопоставленные военные представители США и Украины проведут встречу в онлайн-формате.

Президент США Дональд Трамп 10 декабря говорил об Украине с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. В беседе с журналистами Трамп позднее заявил, что он и европейские лидеры обменялись «довольно резкими выражениями», но подробности уточнить отказался. «Посмотрим, что будет дальше. Я имею в виду, что мы ждем ответов, прежде чем двигаться дальше», — цитирует слова Трампа Axios.

В то же время Трамп сказал, что у него состоялся оживленный обмен мнениями с европейцами, и его призвали направить представителей США на встречу в Европе с Владимиром Зеленским в выходные дни для обсуждения дальнейших действий. Глава Белого дома также вновь заявил, что в Украине давно не проводились выборы, и что эта страна, по его словам, столкнулась с «масштабной коррупцией», передаёт Reuters.

В заявлении на сайте правительства Великобритании говорится, что «интенсивная работа над мирным планом продолжается и будет продолжаться в ближайшие дни»: «Они [участники разговора] согласились, что это критически важный момент — для Украины, ее народа и для общей безопасности в евроатлантическом регионе». Стармер подчеркнул, что «вопросы, касающиеся Украины, это дело Украины».

О том, что предложения Украины будут переданы США 10 декабря, ранее говорил Владимир Зеленский. Он отметил, что в рамках переговорного процесса между Украиной, Европой и США готовятся три документа, которые лягут в основу мирного урегулирования: собственно мирный план, текст которого меняется, а также документы о гарантиях безопасности и о восстановлении Украины.



Financial Times утверждает, что Трамп надеется на заключение соглашения «до Рождества». Сам глава Белого дома конкретных сроков не называл. Как отмечает CNN, в Европе опасаются, что в конце концов администрация США обвинит Украину и ЕС в срыве мирного процесса и откажется от своих посреднических усилий и от поддержки Украины. В интервью Politico сам Трамп сказал, что предположения об этом «не вполне верны». В то же время он призвал Зеленского скорее согласиться на мирную инициативу США, подчеркнув, что у РФ сейчас преимущество на поле боя.

