WSJ: Трамп готов завершить войну и при закрытом Ормузском проливе

Президент CША Дональд Трамп сообщил помощникам, что готов прекратить военную операцию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется закрытым. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Белого дома.

Трамп и его советники, как утверждается, пришли к выводу, что операция по прорыву пролива затянет конфликт. Президент решил, что США должны достичь своих основных целей – нанести удар по иранскому флоту и запасам ракет – и свернуть военные действия.

Если Вашингтону не удастся добиться открытия Ормузского пролива дипломатическим путем, то власти США намерены призвать союзников в Европе и Персидском заливе взять на себя инициативу по открытию пролива, заявили собеседники издания. Они уточнили, что существуют и военные варианты решения вопроса, но они не являются «ближайшим приоритетом» для Трампа.

The Wall Street Journal отмечает, что решение Белого дома, вероятно, укрепит влияние Тегерана на Ормузский пролив. Ранее иранские СМИ сообщили, что комиссия по безопасности парламента Ирана приняла план, который предусматривает взимание пошлины за проход судов по проливу и запретит проход для судов, связанных с Соединёнными Штатами и Израилем.

Президент США днем 30 марта заявил, что в переговорах с Ираном достигнут «значительный прогресс», но если соглашение не будет достигнуто в ближайшее время, а Ормузский пролив не будет немедленно «открыт для торговли», то Соединённые Штаты «завершат «пребывание» в Иране, взорвав и полностью уничтожив все их электростанции, нефтяные скважины и остров Харк».

Источники The Wall Street Journal несколько дней назад говорили, что речь может идти об атаке на военно-морскую базу у Бендер-Аббаса, установлении контроля над побережьем, островом Харк или иранским ядерным материалом.

Остров Харк — стратегический узел. Через него проходит около 90% экспорта иранской нефти.

США также могут направить силы на острова в районе «изгиба» Ормузского пролива — Абу-Муса, Большой и Малый Томб. Добраться до них будет сложно: кораблям придется проходить через мелководья, контролируемые Ираном и потенциально заминированные.