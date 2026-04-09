Югоосетинские власти откроют пункты пропуска на Пасху

Власти самопровозглашённой республики Южная Осетия в связи с празднованием Пасхи разрешили пересечение де-факто границы через пункты пропуска «Раздахан» (Мосабруни/Одзиси) и «Переу» (Переви).

Упрощённый режим будет действовать с 09:00 11 апреля до 19:00 14 апреля.

О решении стало известно по итогам оперативного совещания Совета безопасности, которое провёл югоосетинский президент Алан Гаглоев. Он возложил контроль за исполнением принятого решения на секретаря Совбеза Анатолия Плиева.

Этнические грузины – жители Ахалгорского района – жили в фактической изоляции после закрытия югоосетинскими властями пропускного пункта «Раздахан» в сентябре 2019 года. Закрытие дороги стало ответом на появление поста грузинской полиции вблизи сёл Чорчана и Цнелиси.

С 2022 года пункты пропуска работают с 20-го по 30-е число каждого месяца. Однако не у всех жителей есть разрешения для выезда на территорию, контролируемую центральными властями Грузии, а в последнее время выдача пропусков ещё больше усложнилась.

Тему свободы передвижения грузинская сторона затронула в ходе встречи в селе Эргнети в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), которая состоялась 31 марта.