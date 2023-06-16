Южная Осетия и Абхазия требуют участия в обсуждении темы беженцев в ООН

В обсуждении проблемы беженцев в ООН должны принимать участие и представители самопровозглашенных республик – Южной Осетии и Абхазии. Об этом говорится в заявлении югоосетинского МИДа.

В ведомстве прокомментировали принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции, признающей право всех беженцев и внутренне перемещенных лиц на возвращение в Абхазию и Южную Осетию.

В этом году документ поддержали 100 стран – это самая большая поддержка Грузии с 2008 года, когда резолюция впервые была внесена на рассмотрение Генеральной Ассамблеей. В МИД Грузии заявили, что резолюция уже стала «глобальной инициативой». Её поддержку в Тбилиси назвали «большим успехом грузинской дипломатии».

В Цхинвали же принятие документа считают «ежегодным ритуалом» и «актом политического фарса».

«Осетинские и абхазские представители неоднократно заявляли, что политизация Грузией проблемы беженцев подрывает работу по данному вопросу в рамках Женевских дискуссий. Коль скоро Грузия предпочитает вести обсуждение вопросов, связанных с положением беженцев и других категорий перемещенных лиц в таком авторитетном международном органе как Генеральная Ассамблея ООН, то Южная Осетия и Абхазия настаивают на своем праве принимать участие в обсуждении данной проблемы в стенах ООН. До тех пор, пока будут продолжаться политические игры вокруг проблемы беженцев за спиной Абхазии и Южной Осетии, обсуждение этой проблематики в рамках Женевских дискуссий не будет иметь никакого смысла», – сказано в заявлении.

Напомним, что против принятия резолюции в этом году проголосовали лишь девять стран – Россия, Сирия, Никарагуа, Судан, Зимбабве, Бурунди, Беларусь, Куба и Северная Корея. 59 государств воздержались.