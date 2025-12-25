Задержан Бачо Ахалая – министр обороны в правительстве Саакашвили

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии объявила о задержании Бачо Ахалая — бывшего высокопоставленного силовика в правительстве экс-президента Михаила Саакашвили. Задержание связано с акцией 4 октября, когда оппозиция планировала «мирное свержение власти».

В СГБ утверждают, что организаторы акции неоднократно связывались с Ахалая по интернету перед тем, как объявили о плане «взятия» президентского дворца.

Первый заместитель главы СГБ Лаша Маградзе на брифинге назвал Ахалая «главным организатором» акции 4 октября. Он также сообщил, что Ахалая отказывается от дачи показаний. По словам Маградзе, была задержана и его жена Ани Надареишвили, однако на данном этапе она освобождена.

Каких-либо аудио- или видеодоказательств причастности экс-чиновника к октябрьским событиям в СГБ не привели.

Бачо Ахалая занимал в правительстве Саакашвили несколько ключевых постов. В частности, он был главой Департамента исполнения наказаний (2005—2009), министром обороны (2009—2012) и министром внутренних дел Грузии (июль–сентябрь 2012 года). Его задержали в ноябре 2012 года, через месяц после парламентских выборов и прихода к власти партии «Грузинская мечта». Ахалая был признан виновным по делу о смерти полковника в отставке Серго Тетрадзе, провёл в заключении почти 10 лет и вышел на свободу 1 марта 2022 года.

После попытки захвата президентского дворца в рамках «мирной революции» 4 октября 2025 года проправительственная телекомпания «Имеди» опубликовала аудиозапись, на которой, как сообщил канал, разговаривали оперный певец и оппозиционер Паата Бурчуладзе и бывший министр обороны Бачо Ахалая. На записи Ахалая и Бурчуладзе якобы обсуждают радикальный сценарий развития событий на митинге 4 октября. Ахалая говорил, что запись фейковая, и голос на ней ему не принадлежит.