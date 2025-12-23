Задержан экс-глава СГБ Грузии Григол Лилуашвили

Бывший глава Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Григол Лилуашвили задержан, об этом на брифинге сообщил генеральный прокурор Георгий Гваракидзе.

«Ему предъявлено обвинение в получении взятки по нескольким уголовным делам, находящимся в производстве», – заявил Гваракидзе.

Первый эпизод:

В октябре 2022 года Лилуашвили, по версии следствия, через тогдашнего первого заместителя министра экономики и устойчивого развития Ромео Микаутадзе получил от турецкого инвестора Чагатая Улькера взятку в размере 1 миллиона долларов США за лоббирование подписания меморандума о сотрудничестве, связанного со строительством ветровых электростанций.

Второй эпизод:

В феврале 2022 года, также через Ромео Микаутадзе, он, по информации прокуратуры, потребовал и получил от основателя компании «Экспрес-сервис 2008» Георгия Хажалия 1 миллион 500 тысяч лари в обмен на содействие в тендерах на газификацию.

Третий эпизод:

В 2021–2023 годах в стране функционировали несколько десятков мошеннических колл-центров, заявили в прокуратуре. Согласно показаниям свидетелей, большинство из этих колл-центров принадлежало группе лиц, «которые из полученных доходов финансировали различные оппозиционные СМИ, тогда как главным покровителем относительно небольшой части колл-центров был Григол Лилуашвили, который осуществлял эту деятельность через своего родственника Сандро Лилуашвили». В результате указанной преступной деятельности Григол Лилуашвили получил в виде взятки, через посредничество Сандро Лилуашвили, около 1 365 000 долларов США, сказано в заявлении ведомства.

Следствие, как сообщают в прокуратуре, параллельно со сбором доказательств против других лиц, вовлечённых в преступную схему, «активно разрабатывает версию, согласно которой Григол Лилуашвили совместно с сообщниками обеспечивал сокрытие существования мошеннических колл-центров, финансировавших оппозиционные СМИ. В свою очередь, оппозиционные медиа не освещали информацию о колл-центрах, находившихся под покровительством Лилуашвили, несмотря на то что располагали соответствующими сведениями».

Четвёртый эпизод:

По версии прокуратуры, Григол Лилуашвили, используя своё должностное положение, за получение взяток покровительствовал своему другу – бывшему директору Агентства по управлению детскими садами мэрии Тбилиси Кахе Гванцеладзе, который при заключении договоров на закупки для детских садов получал от предпринимателей взятки в особо крупных размерах, так называемые «откаты».

«В указанную преступную схему Лилуашвили–Гванцеладзе Кахабер Гванцеладзе также вовлёк сотрудников агентства, отвечающих за финансовый учёт, расчёты и мониторинг. В отношении всех них вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых к уголовной ответственности… По уголовному делу проведены сотни следственных действий, в том числе допрошены свидетели, показания которых подтверждают факт совершения преступлений Григолом Лилуашвили и другими лицами. Также изъяты различные доказательства преступлений, включая видео- и аудиозаписи», – заявил прокурор.

Лилуашвили предъявлено обвинение по статье 338 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, что наказывается лишением свободы сроком от 11 до 15 лет.

В ближайшее время прокуратура намерена обратится в суд с ходатайством об избрании для обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Утром Лилуашвили сам явился в прокуратуру на допрос.

Ранее были задержаны как минимум два человека из ближайшего окружения Лилуашвили – Коба Хундадзе, высокопоставленный чиновник Департамента железных дорог, а также бизнесмен Андрия (Сандро) Лилуашвили, родственник Григола Лилаушвили. Кроме того, в Испании был арестован по запросу прокуратуры и ожидает экстрадиции бизнесмен Бичико Паикидзе. Григол Лилуашвили является крестным отцом сына Паикидзе.

Ранее грузинские власти заявили о раскрытии нескольких громких антикоррупционных дел. Так, экс-премьеру Ираклию Гарибашвили инкриминируется легализация доходов в особо крупном размере. Суд избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 1 млн лари. Судебное заседание по делу Гарибашвили состоится 12 февраля 2026 года.