В Испании задержан разыскиваемый Грузией бизнесмен

Прокуратура Грузии подтвердила грузинской службе Радио Свобода, что в Испании по запросу Тбилиси задержан бизнесмен Бичико Паикидзе. В пресс-службе отмечают, что в настоящее время проводятся процедуры, необходимые для его экстрадиции.

Бичико Паикидзе представлял партию «Грузинская мечта» в сакребуло Ванского муниципалитета и с 24 сентября находился в розыске по делу о мошенническом присвоении крупной суммы средств Министерства инфраструктуры — 4 184 249 лари (около 1,5 млн долларов).

В расследовании студии «Монитор» Паикидзе упоминался как «протеже СГБ». Бывший руководитель Службы государственной безопасности (СГБ) Григол Лилуашвили является крестным отцом сына Паикидзе.

Паикидзе владеет 100% долей компании B.P. TRANS, которая выиграла тендер и с июня 2021 по сентябрь 2022 года выполняла работы на участке автодороги Кутаиси–Алпана–Мамисонский перевал, а также строила берегоукрепительные насыпи в Онском муниципалитете.

После ухода Григола Лилуашвили с поста руководителя СГБ 2 апреля 2025 года в рамках возбужденных уголовных дел были проведены обыски в его квартире и квартире бывшего премьера Ираклия Гарибашвили. В числе задержанных оказались:

Коба Хундaдзе, бывший сотрудник «Грузинских железных дорог» и брат шафера Лилуашвили;

Андрия (Сандро) Лилуашвили, двоюродный брат Григола Лилуашвили, занимается строительным и транспортным бизнесом.

Самому Григолу Лилуашвили обвинение не предъявлено. В отличие от него, Ираклию Гарибашвили инкриминируется легализация доходов в особо крупном размере. Суд избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 1 млн лари. Судебное заседание по делу Гарибашвили состоится 12 февраля 2026 года.