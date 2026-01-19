В Грузии задержан бывший замглавы Службы доходов

В Грузии задержан экс-заместитель главы Службы доходов Владимир Хундадзе, сообщает информационное интернет-агентство Interpressnews. Издание пишет, что Хундадзе лично явился в следственный орган. Против него в октябре 2025 года было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями. Как сообщали в прокуратуре, Хундадзе был лично знаком с Борисом Гогичаишвили, который вместе с сообщниками незаконно производил и хранил в городе Гори алкогольные напитки – виски и водку, под иностранными торговыми марками.

Между тем, 19 января, немного ранее стало известно об освобождении обвиняемого в легализации незаконных доходов в особо крупном размере Кобы Хундадзе – брата Владимира Хундадзе, который, по информации СГБ, является приближённым к бывшему главе Службы государственной безопасности Григолу Лилуашвили.

22 октября в ходе обыска, проведённого в рамках продолжающегося расследования дела о коррупции, в его доме были изъяты 1 319 300 долларов США, рассортированные по 94 конвертам.

Как сообщил адвокат Кобы Хундадзе грузинским СМИ, он покинул пенитенциарное учреждение в пятницу, 16 января, под залог. Правозащитник не уточнил, на каком именно основании мера пресечения в виде содержания под стражей была заменена на залог.