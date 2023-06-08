Захарова: авиарейсы между Россией и Грузией не нарушают санкции

Отменит ли Россия решение о возобновлении авиасообщения с Грузией, если Тбилиси присоединится к санкциям? Этот вопрос на брифинге задали официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой. Она ответила, что это – «гипотетически-провокационный стиль вопроса», добавив, что Россия исходит из «существующих реалий», а не «гипотетических предположений».

Захарова говорит, что авиасообщение было возобновлено «для людей, у которых нет возможности использовать какие-то объездные пути, частную авиацию».

«Но им, при этом, нужно постоянно пересекать границу, навещать родственников, заниматься бизнесом, решать проблемы. Это было не отдельные запросы, а набат, звучавший длительное время с обеих сторон», – отметила она.

Захарова говорит, что некоторым «внешним силам это не по душе».

«Вы прекрасно знаете, о ком мы говорим. Хочу еще отметить, что много слышали о том, что эти авиарейсы нарушают какие-то запреты. Авиарейсы между Россией и Грузией не нарушают никакие действующие санкционные режимы, даже несмотря на всю их незаконность. Как видите, это не смущает представителей США и ЕС, которые не оставляют попыток диктовать свою волю, навязывая двойные стандарты суверенным государствам, расшатывать ситуацию в регионе», – заявила она.