Госдепартамент США уже в третий раз за месяц выразил обеспокоенность по поводу возобновления прямых авиасообщений между Тбилиси и Москвой. «Авиакомпании, использующие аэропорты Грузии, могут оказаться под угрозой санкций», – напоминает он. В «Грузинской мечте» снова отвечают, что решение о восстановлении авиасообщения принимала Москва. Представители оппозиции обвинили власти в тайном сговоре с Россией и требуют от правительства официального ответа.

Тбилиси не может повернуть время обратно, тем более московское, и тем более повлиять на решение Москвы возобновить прямое авиасообщение или же отменить визовый режим для граждан Грузии – эту простую мысль развивали в течение дня представители «Грузинской мечты» в ответ на заявление Госдепа США о том, что сейчас не время для сближения с Россией. Это заявление о такой обеспокоенности – уже третье только за последний месяц: все это может кончиться санкциями для «компаний, использующих грузинские аэропорты». Развеять беспокойство западных партнеров попытался вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе:

«Сегодня главное внимание, усилия наши партнеры должны направить на то, чтобы Грузия беспрепятственно получила статус кандидата для вхождения в ЕС».

Открестившись от ответственности за «односторонние решения Москвы», Арчил Талаквадзе поручился от лица «Грузинской мечты»: нарушений международных санкций против РФ не будет, но не будет и двусторонних санкций против нее, на чем настаивает оппозиция:

«Это решение они (российские власти) приняли односторонне, без нашего участия. Реально дело касается передвижения простых граждан. И то, что радикальная оппозиция требует от нас, от власти, конечно же, невообразимо, неприемлемо. Это противоречит интересам нашей страны, наших граждан, общества. Они требуют, чтобы мы подвергли санкциям наших граждан, что немыслимо».

О том, что двусторонние санкции Тбилиси против Москвы создадут проблемы гражданам Грузии, а не самой России, в «Грузинской мечте» твердят с первых дней российской интервенции в Украину. Позиция «Грузинской мечты», связанная с авиасообщением с Россией, скоро создаст проблемы в стране, убеждена лидер «Дроа» Элене Хоштария. В третьем предупреждении Госдепа она увидела прямую угрозу не только в адрес «Грузинской мечты»:

«Мы в этом заявлении Госдепа также видим возможные санкции против конкретных компаний. Я не могу сказать, будут ли это компании, которые работают в аэропортах Грузии, что парализует работу аэропортов, а значит, и остановку авиасообщений с Европой, Западом, или санкции затронут отдельные компании. Но знаю то, что такое развитие событий очень скоро, возможно, повлечет острую реакцию наших партнеров».

Элене Хоштария, успевшая в минувшие выходные даже побывать в административном заключении из-за шумного протеста у одной из гостиниц в Кахетии, в которой, предположительно, остановилась дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова Екатерина Винокурова с родственниками супруга, убеждена, что без ведома грузинских властей такая «высокая гостья» не смогла бы приехать в Грузию.

Такие подозрения есть и у других оппозиционеров в парламенте. Сегодня семь депутатов-женщин обратились с депутатским запросом к премьер-министру Ираклию Гарибашвили и к главам МИД, МВД и Минэкономики – Илье Дарчиашвили, Вахтангу Гомелаури и Левану Давиташвили, – кто на самом деле стоял за переговорами о возобновлении авиасообщений. Им кажется маловероятным, что это начинание протолкнули пророссийские политики или же что переговоры велись на уровне директора авиакомпании Georgian Airways Тамаза Гаиашвили. Это не его уровень, полагают они, хоть компания и отправила первой 20 мая самолет в Москву, а Гаиашвили даже объявил президента Грузии Саломе Зурабишвили «персоной нон-грата» для своей авиакомпании из-за ее протеста против возобновления авиаперелетов. Беспартийный депутат Хатия Деканоидзе, один из авторов обращения к правительству, действия власти назвала антиконституционными:

«Мы требуем откровенного ответа на вопросы: какие тайные переговоры ведутся с Россией? Когда они начались, какими каналами пользуется правительство Грузии для коммуникации с Россией. Очень важно узнать, по чьей инициативе начались переговоры, потому что ни на одном этапе у граждан Грузии не было предварительной информации о возобновлении полетов, морских грузовых перевозок, а также о приезде находящихся под санкциями лиц».

В оппозиции предполагают, что за этими переговорами может стоять скандально известный бывший генпрокурор Отар Парцхаладзе. Однако ни официальных подтверждений, ни опровержений пока не было. За исключением ответа спикера парламента Шалвы Папуашвили на вопрос журналиста, ведутся ли тайные переговоры между грузинскими и российскими властями.

«Никаких переговоров нет. Здесь речь идет об одностороннем решении со стороны России», – тщетно убеждал журналистов спикер Папуашвили, назвав и другие предположения «фейками», партию Элене Хоштария – экстремистской. А всех остальных возмущенных тем, что в Кахетии во время акции протеста полиция, защищая права дочери Лаврова, пренебрегала правами мирного собрания и свободы выражения граждан Грузии, спикер Папуашвили вслед за председателем «Грузинской мечты» Ираклием Кобахидзе называет ксенофобами:

«Если кто-то думает, что в обязанность полиции входит защита человека по этническому признаку или же она не должна защищать по этническому признаку, – если кто-то так думает, то этот человек – ксенофоб».

Власти категорически отвергают позицию многих противников авиасообщения с Россией о том, что «российские самолеты в Европу не летают». Это правда, как и то, что обычно после столь частых предупреждений санкции США себя не заставляют ждать, говорит специалист по вопросам международной авиации, член оппозиционной партии «За справедливость» Иасе Зауташвили. По его словам, вопросы безопасности были актуальны и в случае российской компании «Азимут», но еще больше вопросов и опасений вызывает другая компания – Red Wings. Она со 2 июня начинает выполнять рейсы по маршруту Сочи-Тбилиси-Сочи и Москва-Кутаиси-Москва:

«Один простой факт: с Red Wings ассоциируются фамилия Сергея Чемезова (гендиректор) и компания «Ростех». И Чемезов, и «Ростех» находятся в санкционном списке США. Допуск Red Wings, других таких компании в Грузию в результате приведут к резкому реагированию (США)», – заявил эксперт Зауташвили ТВ «Мтавари».

Переубедить грузинские власти попытался и посол Германии в Грузии Петер Фишер. По его словам, из-за войны в Украине Германия, ЕС ограничивают отношения с Россией до завершения войны. «Мы не начинаем новую главу отношений с Россией, наоборот, мы закрываем их, чтобы показать России, что эта война должна закончиться, и в этом ракурсе мы смотрим на возобновление полетов», – цитируют грузинские СМИ слова германского дипломата. А представители оппозиции намерены в конце недели устраивать акции протеста.

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