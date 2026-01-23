Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 22 января вновь прокомментировала текущий уровень российско-грузинских отношений. По её словам, предпосылок для возобновления политического диалога с Тбилиси пока нет. При этом Захарова отметила позитивные тенденции в экономике, заявив, что Москва «стремится выстраивать с Грузией прагматичные отношения».

«В Грузии всё больше граждан и политиков понимают, что залог благополучия страны — не в конфронтации, а в сотрудничестве и диалоге с Россией», — утверждает Захарова.

Говоря о возобновлении авиасообщения между странами, она сказала, что «восторжествовала справедливость», а «зло» и «мрачная нечисть» были побеждены «доброй волей и добрыми намерениями». Захарова заявила, что «Россия и СНГ являются для Грузии — причём с огромным отрывом — главными торговыми партнёрами и фактически безальтернативным рынком сбыта», а «число российских туристов, посетивших Грузию за прошлый год, увеличилось сразу на 11%, достигнув 1,6 млн человек».

Она в очередной раз похвалила правительство «Грузинской мечты» за «отстаивание национальных интересов», «невзирая на невероятное давление Запада», а также за отказ от «пути, который ведёт к реализации украинского и молдавского сценария».

«Они не хотят в угоду внешним силам разрывать взаимодействие с Россией, благодаря которому республика демонстрирует рекордные темпы роста ВВП и доходов граждан, получает выгоду», — сказала она.

В Тбилиси, по словам Захаровой, «начинают осознавать ложность надежд на вступление в НАТО и лживость обещаний «золотых гор» в случае сближения с ЕС».

Россия, добавила она, заинтересована в «суверенной и самостоятельной» Грузии, которая не станет «игрушкой» в чужих руках.

Москва, по её словам, «с пониманием воспринимает линию грузинских властей на ограничение внешнего вмешательства», отмечает «шаги Тбилиси по защите традиционных ценностей и устоев грузинского общества от навязываемых со стороны неолиберальных установок».

Ранее в Москве не раз позитивно оценивали шаги Тбилиси, в частности, отказ от евроинтеграции до 2028 года, принятие законов об «иноагентах» и запрете «ЛГБТ-пропаганды».