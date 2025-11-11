Официальный представитель МИД РФ обвинила Запад в использовании «гибридных методов» давления на Грузию. Об этом Мария Захарова сказала, отвечая на вопрос о ситуации в Армении в преддверии запланированных на 2026 год парламентских выборов.

Речь идет, в частности, о заявлениях армянских властей о том, что Россия ведет «гибридную войну» против Армении.

«Придумали концепцию «гибридных войн» и сразу стали активно применять на практике американские военные теоретики. Не так давно в соседней с Арменией Грузии страны «коллективного Запада» вновь показали себя во всей «гибридной красе»: грубо вмешивались во внутриполитические процессы, подогревали «майданные» настроения, отказывали Тбилиси в свободе выбора пути развития, занимались откровенным политическим шантажом, угрожая лишить и без того иллюзорной европерспективы. Нам чужд такой подход. Мы всегда уважали и будем уважать суверенный выбор любого народа», – сказала она.

Говоря об Армении, она указала на «преследования в республике сторонников развития связей» с Россией, проведя параллели с Молдовой.

В то же время Захарова добавила, что Россия «всегда была и остается для Армении надежным союзником». Она отметила, что в ноябре «в кратчайшие сроки» были организованы поставки пшеницы из России в Армению «по открывшемуся железнодорожному маршруту через Азербайджан и Грузию».

«Участвуя в процессах нормализации отношений между упомянутыми южнокавказскими республиками, Россия неизменно последовательно руководствуется их суверенными национальными интересами. Посредническим же усилиям Запада еще предстоит пройти проверку временем», – заявила она.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ, бывший министр обороны Сергей Шойгу также похвалил правительство «Грузинской мечты» за «стойкость властей Грузии, сумевших противостоять деструктивному влиянию извне». Он также подчеркнул роль России в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном, указав, что Соединённые Штаты не были единственным игроком по этому вопросу.