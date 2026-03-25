Захарова вновь оценила перспективы политического диалога с Грузией

Россия не станет уклоняться от предметного политического диалога с Грузией, если в Тбилиси будут к этому готовы. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что касается политического диалога, то я могу повторить: если и когда к этому будут готовы в Тбилиси, в Москве не станут уклоняться от предметного разговора. Линия на отказ от диалога с Россией — это, как и трагические события 2008 года, — часть наследия преступного и безрассудного режима Саакашвили. […] Думаю, что в Тбилиси, осознав истинные цели Запада в отношении их страны, начинают понимать, что залог благополучия Грузии — не в конфронтации, а в сотрудничестве с Россией», — сказала она.

Мария Захарова ответила на вопрос грузинского журналиста с прокремлёвскими взглядами Николоза Мжаванадзе. Тот, в частности, поблагодарил Москву и президента РФ Владимира Путина за выражение соболезнований в связи с кончиной Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии Второго и за визит на похороны специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, поинтересовавшись перспективами дальнейшего диалога Грузии и России.

Захарова выразила соболезнования в связи со смертью патриарха, назвав его духовным лидером, который боролся за единство православия.

Отметив, что грузинская сторона «также заинтересована в конструктивных отношениях с Россией», она повторила, что взаимодействие с Россией — «один из ключевых факторов беспрецедентного роста грузинской экономики».

По словам Захаровой, в совокупности на страны СНГ приходится 70% грузинского экспорта — «это в разы больше, чем доля ЕС».

Доля стран СНГ в грузинской торговле увеличилась за последние годы, в том числе после начала войны в Украине. Часть экспертов и оппозиционеров критикует за это «Грузинскую мечту». Указывается, к примеру, что из Грузии в Россию в обход санкций поступают автомобили — несмотря на то, что в официальной статистике это оформляется в качестве поставок в страны Центральной Азии. За последние месяцы Грузия также начала закупки российской нефти, которая поставляется на нефтеперерабатывающий завод в Кулеви.

Захарова перечислила направления, в которых сотрудничество Москвы и Тбилиси развивается. По её словам:

Россия выступает ведущим поставщиком в Грузию стратегически важной продукции — энергоносителей и зерна.

После возобновления прямого авиасообщения авиакомпании выполняют рейсы по более чем 20 направлениям — они соединяют три грузинских и 11 российских городов.

Увеличился туристический поток из России в Грузию — каждый четвёртый турист в Грузии из России.

Увеличилось число паломнических поездок в Грузию.

18 марта Захарова заявила, что «все больше грузинских политиков выступает за восстановление отношений с Москвой», и «мяч не на стороне России».