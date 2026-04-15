Бочиришвили: дипотношения с Россией невозможны из-за оккупации территорий

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что «в условиях оккупации части грузинской территории Россией не может идти речь о восстановлении железнодорожного сообщения или дипломатических отношений» между двумя странами. Об этом она сказала во время выступления в парламенте в рамках процедуры интерпелляции.
Как заявила министр, существующие международные механизмы и инструменты всегда используются для информирования международного сообщества и реагирования на незаконные действия России. В этом контексте она упомянула возобновление работы сухумского аэропорта.
«В частности, 20 февраля 2025 года Международной организации гражданской авиации была направлена соответствующая нота, в которой указано, что полёты, осуществляемые в оккупированной Абхазии без разрешения правительства Грузии, являются незаконными и совершаются с нарушением норм международного права», - отметила Бочоришвили.
Министр отметила, что грузинская дипломатическая служба продолжает активную работу с международными организациями, чтобы использовать все доступные правовые инструменты для достижения цели мирного урегулирования конфликта. Она также заявила, что сама по себе оккупация является нарушением международного права, а любые действия в её рамках должны рассматриваться как незаконные.
«Позиция правительства Грузии хорошо отражена и в решениях международных судов за 2021–2025 годы. Это результат нашей международно-правовой борьбы, благодаря которой мы юридически подтверждаем наши позиции против Российской Федерации в связи с незаконной оккупацией регионов Грузии», - сказала Бочоришвили.
Таким образом, по словам главы МИД, внешнеполитический курс Грузии в отношении России остаётся неизменным: акцент делается на международно-правовых механизмах, непризнании результатов оккупации и продолжении дипломатической работы на международной арене.
- Ранее в Москве не раз заявляли, что Россия «настроена на развитие с Грузией взаимовыгодных отношений». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в частности, сказала, что Россия не станет уклоняться от предметного политического диалога с Грузией, если в Тбилиси будут к этому готовы. При этом экономические связи двух стран укрепляются, в особенности после начала войны в Украине.
- В феврале «Грузинская железная дорога» опровергла сообщения о возможном восстановлении железнодорожного сообщения с Грузией через территорию самопровозглашенной республики Абхазия, о чем ранее заявлял вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
- Полёты в сухумский аэропорт из России начались 1 мая 2025 года. Их выполняют российские авиакомпании, находящиеся в «чёрном списке» Европейского союза.
