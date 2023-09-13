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Замглавы Минздрава РФ не пустили в Данию на совещание ВОЗ

ВОЗ

Заместителя министра здравоохранения России Олега Салагая не пустили в Данию. Он приехал на совещание Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщило российское посольство в Дании.

«Датские власти беспардонно нарушили свои обязательства по обеспечению беспрепятственного доступа на мероприятия в Дании официальных представителей стран-участниц ВОЗ, в том числе России», – заявило диппредставительство.

Посольство потребует от датских властей извинений и пояснений. Дания пока инцидент не комментировала.

В мае 2023 года ВОЗ закрыла в Москве Офис по борьбе с неинфекционными заболеваниями. Его полномочия передали Европейскому бюро организации, которое находится в столице Дании – Копенгагене.

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