Зарема Мусаева была без сознания во время заседания суда в Чечне

Жена судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева была без сознания во время заседания суда в Грозном. Об этом сообщает правозащитная организация «Комитет против пыток» со ссылкой на адвокатов, посетивших Мусаеву 8 февраля.

Во время рассмотрения административного дела по обвинению в оскорблении полицейского Зарема Мусаева представилась по просьбе судьи и упала в обморок. Очнулась она уже в спецприемнике. Все судебное заседание, на котором ее приговорили к 15 суткам ареста, Мусаева провела без сознания.

Состояние здоровья арестованной адвокат Наталья Добронравова оценила как тяжелое. По словам юриста, сотрудники СИЗО относятся с пониманием к ситуации Мусаевой и даже кормят ее домашней едой, пишет Кавказ.Реалии. Накануне Мусаевой передали вещи и медикаменты, а также тонометр и глюкометр – она страдает диабетом.

«На СИЗО жалоб нет, сотрудники ФСИН хорошо к ней относятся – все все понимают. При этом продолжается работа по обжалованию действий и решений силовиков, в том числе избрания меры пресечения в виде ареста», – рассказал Кавказ.Реалии сын Мусаевой, правозащитник Абубакар Янгулбаев.

Он подчеркнул, что его мать подписала необходимые для работы адвокатов документы и не отказывалась от их услуг, несмотря на ранее продемонстрированное сотрудниками МВД заявление, якобы подписанное Мусаевой.