Зеленский объявил о введении санкций против Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении пакета санкций против Александра Лукашенко.

По его словам, во второй половине 2025 года Россия развернула на белорусской территории систему ретрансляторов для управления ударными дронами, что увеличило возможности российской армии наносить удары по северным областям Украины.

«Часть ударов, в частности, по энергетическим объектам и железной дороге в наших регионах, россияне не смогли бы нанести без такой помощи Беларуси. Более трёх тысяч предприятий Беларуси служат российской войне и поставляют технику, оборудование и компоненты, отнесенные к категории критически важных. В частности, это и компоненты для производства ракет», – написал Зеленский в телеграм-канале.

Президент Украины указал на создание инфраструктуры для размещения в Беларуси ракет средней дальности «Орешник», что, по его словам, является очевидной угрозой не только для украинцев, но и для всех европейцев.

«Александр Лукашенко уже довольно давно обменивает суверенитет Беларуси на продление личной власти, помогает россиянам обходить санкции за эту агрессию, активно оправдывает российскую войну, а теперь еще и увеличивает свое собственное участие в масштабировании и затягивании войны. За это будут особые последствия», – заявил Зеленский, добавив, что Украина будет работать с партнерами так, чтобы санкции имели глобальный эффект.