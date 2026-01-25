Зеленский: у шпица Лукашенко больше прав, чем у белорусов

Президент Украины Владимир Зеленский, посещающий в воскресенье с визитом Литву, почтил память участников Январского восстания 1863 года против Российской империи. Восстание охватило тогдашнее Царство Польское и часть Западного края (территории нынешних Беларуси и Литвы).

Выступая в столице Литвы Вильнюсе на богослужении в память о повстанцах, Зеленский назвал Республику Беларусь под руководством Александра Лукашенко «российским генерал-губернаторством», отметив, что «белому шпицу Лукашенко сейчас позволено больше, чем белорусскому народу».

Он отметил, что протесты в Беларуси в 2020 году заслуживали большей поддержки со стороны Европы. По его словам, Украина, отражающая российскую агресиию, сейчас может служить примером того, что настоящая воля к свободе не может быть подавлена, и выразил надежду, что и белорусский народ будет свободен.

Президент Украины отметил, что сейчас власти Беларуси поддерживают войну России против Украины, в том числе и практическими действиями.

В торжественных мероприятиях, кроме Зеленского, приняли участие и президент Литвы Гитанас Науседа, а также президент Польши Кароль Навроцкий. Науседа в своём выступлении заявил, что воля к свободе, проявленная в том числе в 1863 году, «навсегда отделила» четыре народа — литовцев, поляков, украинцев и белорусов — от России.

Накануне, как сообщает Белорусская служба Радио Свобода, в Варшаве память повстанцев 1863 года почтила одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

На встрече с президентом Литвы, как сообщил Зеленский, обсуждались прежде всего проблемы украинской энергетики, страдающей от российских обстрелов.