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Зеленский объявил об увольнении глав всех областных военкоматов

Владимир Зеленский, 8 августа 2023 года

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об увольнении всех глав областных военкоматов страны.

«Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны – это государственная измена», – сказал Зеленский в своём видеообращении в телеграме.

По его словам, доверить систему комплектования можно «воинам, которые прошли фронт или не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили своё достоинство и не имеют цинизма».

Заявление Зеленский сделал по итогам специального заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросу проверки военкоматов. По словам Зеленского, по результатам проверок против должностных лиц военкоматов заведено уже 112 уголовных дел и предъявлены 33 подозрения.

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