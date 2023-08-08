Запад все меньше верит в то, что Украина сумеет переломить ситуацию на фронте. Все чаще высокопоставленные представители политической элиты США и Европы высказывают сомнения в способности ВСУ прорвать российские оборонительные линии. Тем не менее речи о сворачивании западной помощи Украине пока не идет. В Вашингтоне намерены продолжить финансирование, а также заявили о поставке первой партии танков Abrams уже осенью этого года.

Переломить ход российско-украинского конфликта вряд ли получится – так анонимные источники CNN в западном политическом истеблишменте комментируют результаты украинского наступления. Оценки американской и других разведок представители Вашингтона и Брюсселя называют «отрезвляющими»: если некоторое продвижение ВСУ еще возможно, то продвижение, способное изменить баланс сил в регионе, в высшей степени маловероятно. Неназванный высокопоставленный западный дипломат, в частности, заявляет:

«У русских есть ряд оборонительных линий, и они (украинские силы), на самом деле, не прошли через первую линию. Даже если они будут продолжать сражаться в течение следующих нескольких недель, если они не смогли сделать больше прорывов за эти последние семь-восемь недель, какова вероятность того, что они вдруг, с более истощенными силами сделают их? Потому что условия очень тяжелые».

В Киеве, впрочем, настроены более оптимистично, хотя и признают, что американская маневренная тактика себя не оправдала. По словам украинских военных, западные инструкторы, обучавшие новые бригады ВСУ, специализировались преимущественно на тактике борьбы с нерегулярными формированиями, усвоенной в Афганистане и Ираке, а это совсем не такой противник, как российская армия. Впрочем, в Киеве указывают на то, что схожая ситуация складывалась и в прошлом году на Херсонском направлении – наступление началось в августе, а освободить город удалось лишь в начале ноября.

«Когда Украина победит в этой войне, это не только остановит расширение агрессивных российских аппетитов, не только спасет другие народы от того, что переживаем мы – и Украина, и Грузия, и Молдова. Наша победа вернет нормальность всем – уберет российскую оккупацию», – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Москва, со своей стороны, всеми способами пытается не допустить такого развития событий. Россия не прекращает ракетные удары по украинским городам. При этом российское Минобороны по-прежнему настаивает, что целями атак, уносящих жизни мирных людей, являются исключительно военные объекты:

«В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики поражен передовой командный пункт объединенной группировки украинских войск «Хортица». Также уничтожены три склада боеприпасов 44-й артиллерийской, 43-й, 66-й механизированных бригад ВСУ в районе города Запорожье, населенных пунктов Чернещина и Нескучное Харьковской области», – заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Красноармейск – советское название города Покровск, где в результате ракетных ударов погибли, по меньшей мере, семь человек и несколько десятков получили ранения. В ходе обстрела пострадали многоэтажки, частные жилые дома, кафе и отель. По словам президента Украины Владимира Зеленского, российские военные использовали против мирных жителей ракеты «Искандер»:

«Сейчас идет спасательная операция в Покровске Донецкой области. После российских ракетных ударов. Ракеты «Искандер» против обычных жилых домов. Все наши службы работают на месте. К сожалению, есть жертвы. Есть раненые, погибшие. Мои соболезнования родным и близким...»

В Москве тем временем, видя скептицизм западных политиков относительно перспектив Украины на поле боя, пытаются убедить союзников Киева в том, что Россия готова к длительному противостоянию и наращивает производство вооружений, в первую очередь беспилотников-камикадзе, оптимизированных для борьбы с бронетехникой. Президент Владимир Путин не упустил случая в очередной раз усомниться в целесообразности поставок западной военной техники Украине:

«И «Куб», и «Ланцет» очень эффективно себя показали: во-первых, удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты. Мне производители обещали, что они увеличат количество производства. Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить еще».

А главный московский «ястреб», зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев в 15-ю годовщину российско-грузинской войны пообещал «повторить», но уже в масштабах всего мира:

«США и их вассалам тогда явно не хватило опыта. Сегодня они снова ведут чужими руками преступную войну, пытаясь стереть Россию с лица земли. Против нас практически в открытую воюет вся система НАТО. У нас достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции. Как и в августе 2008 года, наши враги будут раздавлены, а Россия добьется мира на своих условиях. Победа будет за нами!»

Однако, несмотря на воинственные заявления Москвы и определенный скептицизм, Запад тем не менее не собирается сворачивать военную помощь Украине. По словам начальника службы закупок армии США Дага Буша, передача Украине первой партии танков Abrams после их переоборудования была официально одобрена на этих выходных, и боевые машины прибудут в Украину в начале осени:

«Они готовы. Теперь их надо доставить в Европу и дальше в Украину, вместе со всем, что к ним прилагается: боеприпасы, запчасти, топливное оборудование, ремонтные средства. То есть это не только танки, это полный пакет».

Сколько танков будет в этой первой партии, Даг Буш не уточнил. Однако США заявляли о намерении передать Украине в общей сложности 31 Abrams. Причем для ускорения процесса было решено поставить ВСУ танки не новейших модификаций, а более старой модели М1-А1.

Более того, параллельно администрация Джо Байдена работает над запросом на дополнительное финансирование Украины, который, по словам Дага Буша, вероятно, будет готов для рассмотрения Конгрессом к осени:

«Мы надеемся заручиться поддержкой Конгресса в вопросе продолжения финансирования, в частности, увеличения производства боеприпасов и закупок боеприпасов для поддержки Украины».

Ранее сообщалось, что Белый дом не планирует обращаться к Конгрессу с просьбой о выделении дополнительных средств для Украины до окончания финансового года в конце сентября. В связи с этим некоторые законодатели и сотрудники Конгресса были обеспокоены тем, что средства могут закончиться уже к середине лета. Этого не произошло в основном из-за того, что Пентагон ранее по ошибке завысил сумму, потраченную на вооружения для Украины, на 6,2 млрд долларов, и теперь эти деньги можно снова потратить на помощь Киеву. 200 млн из этих средств, как сообщалось, будут выделены уже сейчас.

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