Зеленский предупредил Макрона о подготовке опасных провокаций

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном предупредил о «подготовке оккупационными войсками опасных провокаций» на Запорожской атомной электростанции. «Договорились держать ситуацию на максимальном контроле вместе с МАГАТЭ», – написал Зеленский в Twitter по итогам телефонного разговора.

В вечернем видеообращении Зеленский заявил, что, по данным украинской разведки, российские военные установили на крыше нескольких энергоблоков Запорожской АЭС «предметы, похожие на взрывчатку». «Возможно, чтобы имитировать удар по станции. Возможно, у них какой-то другой сценарий. Но в любом случае мир видит – и не может не видеть! - что единственным источником опасности для Запорожской атомной станции является именно Россия, и никто другой», – приводит слова Зеленского агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что в случае подрыва или диверсии на Запорожской атомной электростанции может произойти «катастрофа, которая выйдет за рамки экологической аварии» и будет иметь международные масштабы. Об этом Бауэр заявил в интервью британской радиостанции LBC.

В конце июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у украинской разведки есть сведения о минировании ЗАЭС российскими войсками, которые с марта прошлого года контролируют этот объект. Зеленский сказал, что передал эту информацию западным партнерам Киева.

Украинская компания «Энергоатом» сообщила, что в ночь на 4 июля ЗАЭС утратила электроснабжение по основной линии электропередачи мощностью 750 кВ. Сейчас она подключена лишь к резервной линии мощностью 330 кВ.