Йенс Столтенберг остается генсеком НАТО еще на год. Альянс решил не менять руководителя в условиях войны России с Украиной. Союзники Киева считают этот шаг позитивным для Украины с точки зрения ее североатлантических перспектив. Но основной аргумент Киев должен предоставить самостоятельно – переломив ситуацию на поле боя.

Йенс Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на один год. Североатлантический альянс согласился продлить полномочия действующего генсека до 1 октября 2024 года. Как отмечается в заявлении, члены НАТО решили сохранить опытного лидера в ситуации, когда «на пороге альянса бушует война». Столтенберг занимает пост генсека НАТО с 2014 года, его второй срок в должности должен был окончиться в сентябре 2022 года, но был продлен на год в свете российской агрессии против Украины. Сам генсек заявлял, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на новый срок, но противиться решению союзников не стал.

«Удостоен решения союзников продлить мой срок на посту Генерального секретаря до 1 октября 2024 года. Трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой обеспечивает нашу свободу и безопасность на протяжении почти 75 лет, и в более опасном мире наш Североатлантический союз важен как никогда», – написал Столтенберг в своем Twitter.

Сохранение поста за Столтенбергом многие эксперты считают единственно правильным решением, когда Североатлантический альянс находится в ситуации постоянного повышения ставок со стороны России. При этом ближайшие союзники Украины из Восточной Европы уверены: это дополнительный шанс для Киева, так как Столтенберг является одним из факторов давления на страны-члены альянса, скептически относящиеся к североатлантическим перспективам Украины. Так, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что предстоящий вильнюсский саммит должен прояснить будущее Киева в НАТО:

«Мы все понимаем, что сейчас, находясь в разгаре войны, Украина не имеет возможности сразу вступить в НАТО. Мы понимаем, что и украинцы это понимают. Но нужно создать коридор, процедуры, алгоритм, как действовать, когда война закончится или когда позволят условия. Да, у нас есть некоторые страны, которые настороженно относятся к более сильным формулировкам в том, что касается Украины. Но даже в ситуации с этими странами я вижу некоторый сдвиг в сознании лидеров этих государств, и у нас еще есть примерно неделя времени, чтобы сделать выводы как можно более убедительными. Наша более сильная формулировка в отношении перспективы Украины может и наверняка повысит боевой дух украинских солдат на поле боя. И это очень важный фактор».

Еще одним важным фактором, по мнению экспертов, для Украины будет сколько-нибудь значимый успех в формате продолжающегося наступления. И с этим есть определенные проблемы. По данным британской разведки, в последние недели Россия усовершенствовала тактику по замедлению украинских контрнаступательных операций на юге страны. В частности, российские военные стали больше использовать противотанковые мины. В сводке аналитиков Его Величества говорится, что «в некоторых районах плотность минных полей указывает на то, что Россия, вероятно, использовала гораздо больше мин, чем предусмотрено ее военной доктриной».

Впрочем, большинство военных экспертов отмечают, что, несмотря на в целом успешные оборонительные действия, российские войска вряд ли сумеют сдержать ВСУ на всех участках фронта, так как все это время Украина занимается прощупыванием обороны и не вводит в бой специально подготовленные для прорыва фронта подразделения.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя распространяемые в западной прессе сомнения относительно медленных темпов наступления ВСУ, подчеркнул, что это никак не влияет на решения Запада о военных поставках Киеву. Но добавил: подобные публикации если не мешают, то явно не способствуют успеху Украины:

«Все готовы двигаться дальше и обеспечивать поставки оружия, необходимого для контрнаступления. Такие публикации влияют на публичное восприятие контрнаступления, создавая искаженное представление о том, что оно не такое успешное, как надо. И сеется уныние. Сейчас каких-то негативных мгновенных последствий от этого нет. Это управляемая ситуация. Но если они так продолжат разгонять эти нарративы, то это, безусловно, будет иметь негативные последствия для восприятия в обществах соответствующих стран успеха Украины на поле боя».

При этом России приходится обороняться не только на территории Украины. Российское Минобороны подтвердило очередную атаку на столицу. Как утверждают в военном ведомстве, четыре украинских беспилотника были сбиты на территории Новой Москвы. Еще один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области. Российские власти утверждают, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет, но была нарушена работа аэропорта Внуково.

В Киеве подобные атаки традиционно не комментируют. Тем не менее, поздравляя своего главного стратегического партнера – США с Днем независимости, президент Украины Владимир Зеленский не упустил возможности еще раз подчеркнуть: только объединив усилия и усилив помощь Украине, Запад сможет сдержать российскую агрессию, которая в противном случае захлестнет всю Европу:

«Украинское свободолюбие при вашей поддержке зажгло новое могучее пламя свободы в нашей части Европы, которое не угаснет и гарантирует, что тирания никогда снова не пройдет по Европе, а значит, Европа не будет нуждаться в участии ваших солдат в кровопролитных битвах ради свободы. А украинская мечта жить свободно, когда она увенчает победу в жестокой и неспровоцированной войне, начатой Россией, даст свежую энергию американскому лидерству. Мир видит сейчас максимально четко: кто с Украиной – тот за свободу. А после нашей победы мир снова убедится: кто ценит свободу – тот всегда побеждает».

Впрочем, как отмечают эксперты, Украине еще предстоит это доказать. Несмотря на заверения западных лидеров в том, что США и Европа будут поддерживать Киев столько, сколько потребуется, в западной прессе все чаще появляются инсайды о том, что если ВСУ не сумеют переломить ситуацию на поле боя в ближайшие месяцы, то западные партнеры Киева постараются переместить конфликт из военного в дипломатическое поле. А это грозит Украине фактической потерей значительной части территорий, на которых остаются российские войска.

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