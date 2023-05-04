Зеленский в Гааге: «Хотелось бы увидеть тут другого Владимира»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Нидерланды посетил в четверг Международный уголовный суд, который недавно выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина в рамках расследования дел о предполагаемых военных преступлениях, совершённых в ходе войны в Украине.

«Мы все хотели бы увидеть тут в Гааге другого Владимира» – пошутил Зеленский, выступая в Гааге с речью «Нет мира без справедливости». По его словам, российский президент заслуживает того, чтобы быть осуждённым за свои «преступные действия».

«Я уверен, что мы увидим это, как только победим — а мы победим», — приводит нидерландская телекомпания NOS слова президента Украины.

Зеленский в своём выступлении упомянул также о жертвах катастрофы малайзийского «Боинга», сбитого над Донбассом в июле 2014 года. Многие из них были гражданами Нидерландов. Нидерландский суд счёл доказанным, что «Боинг» сбили из российской установки «Бук».

Накануне Зеленский посетил с визитом Хельсинки, где прошёл саммит государств Северной Европы и Украины. Участники выразили поддержку стремлению Украины вступить в ЕС и НАТО.

Международный уголовный суд, юрисдикцию которого Россия не признаёт, выдал ордеры на арест Путина и уполномоченного по правам ребёнка в России Марии Львовой-Беловой в связи с вывозом тысяч детей с оккупированных Россией украинских территорий в Россию.