Зеленский в годовщину начала войны: России нельзя доверять

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times в четвёртую годовщину начала полномасштабного российского вторжения заявил, что не верит в то, будто вывод украинских войск со всей территории Донбасса, на чём настаивает Россия, будет достаточным условием для заключения прочного мира.

«Честно говоря, я не верю, что это все, чего требует Россия. Наш выход из Донбасса – и тогда война закончится. Россия есть Россия, и вы знаете, что им нельзя доверять», – отметил Зеленский. По его словам, для Украины важнейшим вопросом являются международные гарантии её безопасности, которые могли бы предотвратить повторное нападение России.

Зеленский также отметил, что администрация президента США Дональда Трампа сейчас оказывает на Киев более сильное давление с целью добиться согласия на мирное соглашение, нежели на Москву.

Украинский президент призвал западные страны к более жесткому экономическому давлению на Кремль.

В обращении к народу по случаю четвёртой годовщины российского вторжения Зеленский заявил: «Вспоминая начало вторжения и глядя на сегодняшний день, мы имеем полное право сказать: мы защитили независимость, мы не проиграли государственность, Украина существует, и не только на карте. Украина – субъект международных отношений».