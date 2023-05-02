«Агентство»: в окружении Жанны Немцовой, вероятно, был агент ГРУ

Испанский журналист российского происхождения Пабло Гонсалес (Павел Рубцов), задержанный в Польше в феврале 2022 года по подозрению в шпионаже, вероятно, был внедрён российской военной разведкой (ГРУ) в окружение Жанны Немцовой. Об этом пишет «Агентство».

По словам источника издания в Фонде Бориса Немцова и знакомого дочери убитого в России оппозиционного политика, Гонсалес познакомился с Немцовой в 2016 году в Брюсселе и его стали приглашать на мероприятия фонда.

После ареста польские спецслужбы получили доступ к цифровым носителям журналиста. Из анализа данных стало известно, что, начиная с 2016 года, Гонсалес детально описывал деятельность Немцовой и её друзей, сотрудников и партнёров фонда, а также студентов летней школы журналистики, в которой принимал участие.

Собеседник издания предположил, что таким образом Гонсалес отчитывался перед своими кураторами в спецслужбах. В них он также просит компенсировать ему расходы, связанные с внедрением в организацию Немцовой.

Как следует из отчётов, вероятного агента особо интересовали участники летней школы журналистики, приехавшие из Украины и США (одного из них Гонсалес подозревал в работе на ЦРУ).

Польское следствие нашло в гаджетах Гонсалеса письма Бориса Немцова, которые он, предположительно, скопировал с ноутбука самой Немцовой во время общения с ней. Из-за этого эпизода следствие планирует предъявить Гонсалесу ещё одно обвинение — в незаконном доступе к информации, рассказал источник издания в Фонде Немцова.

Агентство внутренней безопасности Польши, которое занимается делом, не ответило на запрос издания о комментариях. Жанна Немцова также не стала отвечать на вопросы журналистов, сославшись на подписку о неразглашении, данную польским властям.

Соучредитель фонда Немцова Ольга Шорина сообщила, что Гонсалес общался с руководителями фонда и принимал участие в ряде мероприятий, но не имел доступа к документации и конфиденциальной информации фонда.