Жителя Абхазии в России приговорили к 5,5 годам колонии за публикации о Басаеве

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Тимура Агрба к пяти с половиной годам колонии за создание «героизированного образа» чеченского полевого командира Шамиля Басаева в публикациях в телеграм-канале.

Приговор вынесен по статье об оправдании терроризма, Агрба будет отбывать срок в колонии общего режима, сообщает сайт Кавказ.Реалии со ссылкой на пресс-службу суда.

Поводом для преследования стали 10 публикаций в телеграме, которые Агрба, по версии обвинения, сделал с конца сентября до начала декабря 2024 года, находясь в селе Приморском Гудаутского района самопровозглашенной республики Абхазия.

Именно в этот период, с конца сентября 2024 года, разворачивался конфликт из-за фотографии Басаева в экспозиции музея в Сухуми. В российском посольстве тогда заявили, что считают демонстрацию портрета недопустимой. По требованию министра обороны Абхазии Владимира Ануа экспозицию «Героев Абхазии», включавшую портрет Басаева, перенесли в архив музея.

ФСБ отчиталась о задержании в Сочи гражданина России и Абхазии, не называя его имени, в марте прошлого года. В соцсетях тогда сообщили, что речь шла о 36-летнем Тимуре Агрба, администраторе телеграм-канала «Аҧсны Аҳәынҭқарра | Абхазия», на который были подписаны около 1800 человек. Телеграм-канал Insider Abkhazia писал, что Агрба «занимался пропагандой сближения Абхазии с Турцией и Грузией, оскорбительно писал о России».