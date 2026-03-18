Жителя Абхазии в России приговорили к 5,5 годам колонии за публикации о Басаеве

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Тимура Агрба к пяти с половиной годам колонии за создание «героизированного образа» чеченского полевого командира Шамиля Басаева в публикациях в телеграм-канале.
Приговор вынесен по статье об оправдании терроризма, Агрба будет отбывать срок в колонии общего режима, сообщает сайт Кавказ.Реалии со ссылкой на пресс-службу суда.
Поводом для преследования стали 10 публикаций в телеграме, которые Агрба, по версии обвинения, сделал с конца сентября до начала декабря 2024 года, находясь в селе Приморском Гудаутского района самопровозглашенной республики Абхазия.
Именно в этот период, с конца сентября 2024 года, разворачивался конфликт из-за фотографии Басаева в экспозиции музея в Сухуми. В российском посольстве тогда заявили, что считают демонстрацию портрета недопустимой. По требованию министра обороны Абхазии Владимира Ануа экспозицию «Героев Абхазии», включавшую портрет Басаева, перенесли в архив музея.
ФСБ отчиталась о задержании в Сочи гражданина России и Абхазии, не называя его имени, в марте прошлого года. В соцсетях тогда сообщили, что речь шла о 36-летнем Тимуре Агрба, администраторе телеграм-канала «Аҧсны Аҳәынҭқарра | Абхазия», на который были подписаны около 1800 человек. Телеграм-канал Insider Abkhazia писал, что Агрба «занимался пропагандой сближения Абхазии с Турцией и Грузией, оскорбительно писал о России».
- Шамиль Басаев – один из лидеров борьбы за независимую Ичкерию. Во время первой войны против федеральных войск (1994–1996 годы) занял пост первого зампредседателя правительства Ичкерии, во второй (активная фаза в 1999–2000 годах) – вице-президента. Басаев организовал ряд терактов на территории России, в том числе захват больницы в Буденновске (1995 год), нападение на театральный центр на Дубровке (2002) и захват школы в Беслане (2004). В начале 2000-х его включили в консолидированный список международных террористов ООН, национальные списки России, США и Евросоюза. Он был убит в 2006 году в результате подрыва грузовика в Ингушетии.
- В 1991–1992 годах Басаев участвовал в конфликте в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана. В августе 1992 года со своим отрядом он отправился в Абхазию, где воевал против Грузии в составе «Конфедерации горских народов Кавказа». Правозащитник Александр Черкасов отмечал, что бойцов «Конфедерации» готовили офицеры Главного разведывательного управления России. В Абхазии Басаев стал командующим Гагрским фронтом, а затем замминистра обороны самопровозглашенной республики. Ему присвоено звание «Героя Абхазии».
